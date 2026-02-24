Goodoo haalt tonnen op met sharefunding en mikt op 3,5 miljoen ijsjes per jaar

Van een ijsmachine in een schoollokaal naar 2.000 verkooppunten in 3 jaar tijd. Het plantaardige ijsmerk Goodoo groeit hard en haalt via sharefunding ruim 5 ton op. In de eerste week is al 60 procent van het doelbedrag binnen. Volgens medeoprichter Stefan Wijdenes zat de ijsmarkt ‘vastgevroren’. „Wij dachten: het kan bewuster en beter.”

Het wordt deze week 17 graden en zonnig. Voor Goodoo is dat geen mooiweerpraatje, maar een startschot. „Dan gaan de kopjes aan”, lacht Stefan Wijdenes in De Ondernemer Live. „Nederlanders willen meteen ijs als het een beetje lekker weer is.” Ook in februari.

2.000 verkooppunten in supermarkt en horeca

De basis van het merk werd ooit gelegd door chef Tijn Baart, die onder de naam IJsbaart voor een strandtent een ‘custom made’ ijsje ontwikkelde met mango en rode peper. Hij bestelde een ijsmachine via Alibaba en begon in een schoollokaal aan de ‘maak’ van een eigen ijsje. Zoals met zoveel hobby’s groeide ook deze uit tot een serieus merk, met 2.000 verkooppunten in supermarkt en horeca – van strandtenten tot Albert Heijn.



Drie jaar geleden kreeg IJsbaart een nieuwe naam: Goodoo. Sindsdien groeide het bedrijf snel. Inmiddels werken er zes mensen fulltime bij de ijsmaker en steeg de verkoop van 500.000 naar 2,5 miljoen ijsjes in 2025. De omzet kwam dat jaar uit op bijna 2 miljoen euro, een vervijfvoudiging in twee jaar tijd. Voor dit jaar ligt de lat op 3,5 miljoen ijsjes. Wijdenes verwacht dat 2026 het eerste winstgevende jaar wordt.



B Corp-certificering voor Goodoo

De ijsmarkt zat volgens hem ‘vastgevroren’. „Ik ben ook opgegroeid met een splitje. Hartstikke lekker. Maar wij dachten: het kan bewuster en beter.” Dat betekende voor Goodoo: volledig plantaardig ijs maken en anders omgaan met ingrediënten. Die koers leverde het bedrijf onlangs ook een B Corp-certificering op, een keurmerk voor ondernemingen die naast winst ook maatschappelijke impact meewegen.



Dat zit ’m volgens hem niet in een schreeuwerig label, maar in wat er in het ijs gaat. „Aan de voorkant moet het gewoon superlekker zijn. Anders kopen mensen het niet.” Inmiddels levert Goodoo ook aan ziekenhuizen. „Na een operatie krijgen patiënten vaak een ijsje met veel suiker. Wij bieden een alternatief zonder toegevoegde suiker. Daar ben ik wel trots op.”

Een niche-smaak hier, een speciaal ijsje daar. Maar dat kost geld Stefan Wijdenes

Maar die groei bracht ook afleiding. „Je wordt verleid tot zijweggetjes. Een niche-smaak hier, een speciaal ijsje daar. Maar dat kost geld.” Goodoo beperkt zich nu tot vier supermarktproducten en tien horecalijnen.

Eerst Nederland, dan Europa

Voor de volgende stap koos het bedrijf voor sharefunding via platform Broccoli. Anders dan bij crowdfunding krijgen investeerders hiermee aandelen. Het doel was vijf ton. Inmiddels staat de teller op ruim 538.000 euro. „We hebben 2 ton uit ons eigen netwerk opgehaald en 3 ton via het platform. Het gaat boven verwachting goed, dus we hebben de ronde verhoogd.”

Europa lonkt, maar eerst moet Nederland stevig staan. „In een supermarkt komen is één ding. Er blijven en groeien is twee.” Te snel naar het buitenland gaan ziet hij bij andere merken misgaan. „Dan vergeet je je thuismarkt.”



„Als je echt vertrouwen hebt in je product en je team, kun je mooie dingen doen. Wat is het ergste dat kan gebeuren? Ja, dat het misgaat. Maar als je het niet probeert, kom je er nooit achter.”



