De omzet van de Nederlandse detailhandel neemt dit jaar met 4 procent toe, verwachten onderzoekers van ING. Consumenten blijven nog wel voorzichtig met hun winkeluitgaven, onder meer door de economische onzekerheid en een nog altijd hoge inflatie. Volgens ING blijven Nederlanders ‘dan ook prijsbewust winkelen’.

Lees verder onder de advertentie

De omzetstijging van 4 procent is sterker dan de 2 procent van vorig jaar. Alle segmenten dragen bovendien bij aan de groei, waar de omzet in het foodsegment nog licht kromp in 2024. Dat segment is naar verwachting van ING dit jaar juist goed voor een groei van 3 procent. Eenzelfde groei verwachten de onderzoekers voor nonfood.

Lees ook: Rotterdamse aanpak om verloedering winkelstraat tegen te gaan: opkopen van winkels

Groei in alle segmenten van de detailhandel

De sterkste stijging van 9 procent komt voor rekening van het onlinesegment. Volgens ING zijn onlineverkopen inmiddels goed voor een vijfde van de totale retailverkoop. De bank verwacht de komende jaren een verdere verschuiving. Enerzijds heeft dat te maken met het gemak van online winkelen, anderzijds door het uitgebreidere assortiment in webshops.

Lees verder onder de advertentie

Het zijn vooral de prijzen van rundvlees, chocolade en koffie die momenteel zorgen dat de voedingsinflatie hardnekkig is Thijs Geijer ING

De onderzoekers melden verder dat de grootste prijsstijgingen in winkels inmiddels achter de rug zijn. De prijzen van voedingsmiddelen zullen dit jaar echter nog bovengemiddeld sterk stijgen, verwacht ING-sectoreconoom Thijs Geijer. „Het zijn vooral de prijzen van rundvlees, chocolade en koffie die momenteel zorgen dat de voedingsinflatie hardnekkig is”, zegt hij.

Ook in nonfood wint de discount

Bovendien is de inflatie nog altijd aan de relatief hoge kant. Volgens Geijer gedraagt een belangrijk deel van de Nederlandse consumenten zich daardoor ‘sterk prijsbewust’. Discounters, onder andere in voedingsmiddelen, profiteren daarvan, ten koste van reguliere supermarkten. Voor nonfood zien ING-onderzoekers een vergelijkbaar beeld in de pinomzet, die bij deze discounters in de eerste helft van dit jaar hoger lag dan twee jaar geleden.

Lees ook: Flink meer winkels failliet in het tweede kwartaal, onlineconcurrentie grootste boosdoener