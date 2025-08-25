Ondanks digitalisering veel vraag naar schoolspullen, maar geen enkele ondernemer springt in gat dat V&D achterliet

De digitalisering in het onderwijs zorgt ervoor dat kinderen aan het begin van het schooljaar minder agenda’s en kaftpapier kopen. Toch blijft de vraag naar schoolspullen groot, ziet onder andere HEMA. Desondanks sprong geen enkele ondernemer echt in het gat dat V&D achterliet.

Retailexperts zien het terug in de winkels. „Het assortiment schoolspullen is schraler geworden”, zegt ING-econoom Dirk Mulder, tegen NU.nl. „Vroeger hadden winkels hele afdelingen met schoolspullen. Nu hebben ze maar een klein stukje ingericht.”

V&D was hofleverancier schoolspullen

Tien jaar geleden konden scholieren nog terecht bij de schoolcampus van het warenhuis V&D. Dat was een ruim opgezette tijdelijke afdeling met alle benodigdheden voor school. Eind 2015 ging de winkelketen failliet. De schoolcampus werd nog even ergens anders ondergebracht, maar verschillende marktonderzoekers zeggen niet te weten hoe het daarmee is afgelopen.

Er is geen enkele partij in dat gat gesprongen om scholieren massaal naar zich toe te trekken. De tijd waarin scholieren een thematische agenda met bijpassend etui en kaftpapier kochten, lijkt zelfs voorbij. „Een agenda kopen scholieren allang niet meer”, zegt retailexpert Frank Quix. „Ze doen alles in Magister en op hun telefoon.”

Webwinkels spelen in op vraag

De rekenmachines van Texas Instruments en Casio staan nog wel op de lijst van benodigdheden van de meeste scholieren. „Daarvoor kom je al snel bij bol terecht”, zegt Quix. Wie daar een rekenmachine in het digitale mandje stopt, krijgt de suggestie om ook woordenboeken en een passer te kopen. Quix: „Daar zijn webwinkels gewoon heel goed in.”

Toch geven fysieke winkels niet op. HEMA heeft leerlingen uit groep 8 gevraagd mee te denken over de marketing van schoolspullen. Het resultaat is een reeks eigentijdse filmpjes op TikTok met bijvoorbeeld Spaans sprekende tompoucen. Het thema school komt terloops voorbij.

We zien dat er, ook in deze tijd van digitalisering, veel vraag is naar de gebruikelijke schoolartikelen zoals schriften, pennen, geodriehoeken en etuis Woordvoerder HEMA

Over de verkoop klaagt het concern niet. „We zien dat er, ook in deze tijd van digitalisering, veel vraag is naar de gebruikelijke schoolartikelen zoals schriften, pennen, geodriehoeken en etuis”, zegt een woordvoerder. „We zien wel dat kaftpapier minder gewild is.”

Albert Heijn verkoopt tijdelijk broodtrommels en bekers voor het nieuwe schooljaar. Met non-foodproducten proberen supermarkten hun omzet wat om te krikken, zegt retailonderzoeker Laurens Sloot. Met de verkoop van huisraad springt Albert Heijn in het gat dat de failliete Blokker achterlaat.

