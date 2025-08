Positieve cijfers voor detailhandel: ruim 3 procent meer omzet, inflatie daalt

Winkeliers hebben in juni meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,3 procent, na een stijging van 2,7 procent in mei.

Het volume, ofwel de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 1,8 procent hoger dan een jaar geleden. Online steeg de omzet met 6,9 procent, berekende het CBS.

Omzet speciaalzaken stijgt met 2,7 procent

Bij winkels in voedings- en genotmiddelen steeg de omzet met 3,6 procent, terwijl het verkoopvolume met 0,4 procent afnam. De omzet van supermarkten lag 3,7 procent hoger, na een stijging van 2,2 procent in mei. De omzet van speciaalzaken steeg met 2,7 procent. In mei steeg hun omzet nog met 3,8 procent.

In de non-foodsector nam de omzet met 3,1 procent toe en lag het volume 2,9 procent hoger. Winkels in recreatieartikelen, drogisterijen, doe-het-zelfartikelen, meubelzaken, schoenenwinkels en kledingwinkels hebben in juni meer omgezet. Bij elektronicawinkels daalde de omzet.

De consumentenprijzen namen volgens het CBS in die maand gemiddeld met 3,1 procent toe CBS

Ook omzet webwinkels in de lift

De onlineomzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, steeg met 2,3 procent. Webwinkels waarvan de verkoop via internet de hoofdactiviteit is, hebben 10,3 procent meer omgezet.

Volgens het CBS zijn de cijfers gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in juni. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 2,3 procent hoger dan een jaar eerder.

Inflatie in juli gedaald tot 2,9 procent

De omzet van de detailhandel steeg in juni iets harder dan de inflatie. De consumentenprijzen namen volgens het CBS in die maand gemiddeld met 3,1 procent toe. In juli is de inflatie verder gedaald tot 2,9 procent, meldde het statistiekbureau vrijdag.

De inflatie werd vooral veroorzaakt door de ontwikkeling van de prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak. Die werden in juli 4,1 procent duurder, na een stijging van 4,6 procent in juni.

De prijzen in de dienstensector stegen vorige maand met 4 procent, na een toename van 4,4 procent in juni. Energie werd 1 procent duurder, na een prijsstijging van 0,5 procent een maand eerder. In dat cijfer zijn ook motorbrandstoffen meegenomen.

