Snelle doorstart voor HUUS na faillissement: ‘Klanten moeten weer op ons kunnen rekenen’

Nog geen week na het uitspreken van het faillissement is er duidelijkheid over de toekomst van meubelretailer HUUS. Het bedrijf maakt een doorstart onder leiding van een nieuwe eigenaar.

De komende periode staat in het teken van stabilisatie en het bieden van perspectief aan klanten die nog wachten op hun bestelling. Na een roerige week, waarin uitstel van betaling al snel overging in een faillissement, werd vrijdag een akkoord bereikt over een doorstart, meldt Tubantia.

Wie de nieuwe eigenaar is, is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat wordt ingezet op een financieel gezonde basis voor het bedrijf, dat vorig jaar nog goed was voor een omzet van circa 30 miljoen euro.

Openstaande bestellingen HUUS

Een belangrijk punt blijft de grote hoeveelheid openstaande bestellingen. Veel klanten wachten al maanden op meubels of een terugbetaling. In overleg met de curator wordt nu per bestelling bekeken wat nog mogelijk is, zo meldt HUUS op de eigen site.

Klanten met een openstaande order hebben hierover inmiddels bericht ontvangen. Zij wordt gevraagd hun gegevens te delen, zodat kan worden nagegaan of producten alsnog geleverd kunnen worden. Een deel van de bestellingen bevindt zich nog in transport, onder meer in containers op zee. In andere gevallen wordt onderzocht of productie opnieuw kan worden opgestart.

Nieuwe koers retailer

Volgens het bedrijf moet de doorstart een einde maken aan de problemen die ontstonden door snelle groei en logistieke knelpunten. De nieuwe koers richt zich op meer overzicht en betrouwbaarheid. „We willen niet alleen het merk HUUS behouden, maar vooral werken aan een stabiele toekomst waarin klanten weer op ons kunnen rekenen”, zegt marketingmanager Lisanne Beumer.

HUUS behaalde het grootste deel van de omzet via de webshop, maar had ook winkels in onder meer Hengelo, Hazerswoude-Rijndijk en Apeldoorn. Of deze vestigingen open blijven, is nog niet duidelijk.

Voorzichtig perspectief winkel

Voor de circa 90 medewerkers die recent nog in onzekerheid zaten over hun baan, biedt de doorstart voorzichtig perspectief. De komende weken moet blijken hoe het bedrijf verder vorm krijgt en wat dat betekent voor personeel en klanten.

Dit artikel is geschreven door Erwin Waanders voor Tubantia.