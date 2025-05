Na plots overlijden moest elektronicazaak sluiten: klanten maken met 145.000 euro doorstart mogelijk

Arnold Dons en Maikel Metten zagen hun levenswerk op omvallen staan, tot hun klanten massaal in actie kwamen. Dankzij 68 betrokken geldschieters kan elektronicazaak Technica Nova uit Breda tóch blijven bestaan. Zelfs een oudere dame deed een donatie van vijftig euro. „Het is een succesverhaal geworden.”

Arnold Dons (49), voormalig bedrijfsleider van Technica Nova, is hartstikke blij dat met een crowdfunding 145.000 euro is opgehaald. Dankzij dat bedrag kan de elektronicawinkel, die vorig jaar de deuren sloot na het plotse overlijden van eigenaar Maurits van Hellenberg Hubar (55), toch verder, schrijft BNDeStem.

Dons: „We kregen een mail van een oudere dame die het principe van een crowdfunding, waarin je ons geld leent, niet begreep. Maar ze wilde wat bijdragen. Dus maakte ze 50 euro over. Want, zo zei ze: ‘Als jullie er niet meer zijn, wie moet ik dan bellen?’”

Het tekent de betrokkenheid bij het werk van het ruim 90 jaar oude familiebedrijf. Met de crowdfunding, waarbij mensen 1000 tot 10.000 euro uitlenen, streefden Dons en Metten ernaar een ton op te halen. „Als je zo’n meter ziet vollopen en een ton wordt bereikt…dan is dat een moment van euforie.”

Deelnemers aan de crowdfunding krijgen hun lening in vijf jaarlijkse termijnen terugbetaald, met een rentepercentage van 3 procent. Met 145.000 euro kan het tweetal vooruit.

Nieuw pand op het oog: ‘we moeten snelle service leveren’

Dons: „Onze ambulante service heeft toekomst en we hopen over enige tijd een winkel te kunnen openen. Nadat een eerdere locatie aan de Wilhelminastraat afviel, hebben we nu een pand op het oog aan de Ginnekenweg. Dat zou prima zijn, onze klandizie zit vooral in Breda-Zuid, Bavel, Ulvenhout.”

Technica Nova verkoopt en levert ‘audio- en televisieoplossingen’. Het doel is een winkel te openen die enkele dagen per week voor vrije inloop beschikbaar is en verder op afspraak. Dat kan ook in de avonduren of op zondag, geeft Dons aan.

„Wij zijn een lokaal bedrijf en gaan ook met een servicefiets werken zodat we snel bij klanten kunnen zijn. Ons bestaansrecht moet zijn dat we snelle service leveren. Dat we dezelfde dag nog of uiterlijk een dag later komen installeren of je elektronicaprobleem oplossen. Er is altijd wel iets. Iets doet het niet, of er is een stroomstoring geweest.”

Arnold Dons van Technica Nova. Foto: Technica Nova/BNDeStem.

Technica Nova begint opnieuw met twee man sterk

Dons, voormalig bedrijfsleider bij Technica Nova, en hoofdmonteur Metten gaan met zijn tweeën verder. Een duidelijke taakverdeling blijft, lacht Dons: „Ik word directeur-binnen en Maikel directeur-buiten.”

Het duo is onder de indruk van het vertrouwen dat ze van hun klanten kregen. Complimenten zijn mooi, maar de penningen zorgen dat je verder kunt. „We zijn turbulent gestart met de crowdfunding, het was niet duidelijk of het kon. Het kan, weten we nu. Het is een succesverhaal geworden.”

