Lucardi ontloopt faillissement na kwijtschelding miljoenen: juweliersketen kampte met zware schulden

Juweliersketen Lucardi heeft een doorstart gemaakt. De keten, die ongeveer 125 winkels telt in de Benelux en Duitsland, kampte met zware schulden door de naweeën van de coronapandemie en stijgende kosten.

Om een faillissement af te wenden, hebben schuldeisers aanzienlijke verliezen moeten accepteren. De Belastingdienst heeft eerder dit jaar al 6,6 miljoen euro op een totale schuld van 11,7 miljoen euro kwijtgescholden, meldt het FD.

De toeleveranciers van de keten verliezen 80 procent van hun uitstaande vorderingen. Investeerder Mentha Capital injecteerde volgens het dagblad 4,5 miljoen euro aan vers kapitaal om de sanering mogelijk te maken.

Het boekjaar 2024/2025 werd afgesloten met een omzet van 70,6 miljoen euro en een nettoverlies van 3,9 miljoen euro

Omstreden aandelenoverdracht Lucardi

In 2023 kocht Mentha minderheidsaandeelhouder Ayad Al Saffar uit, waardoor de private-equityfirma vrijwel volledig eigenaar werd. Opvallend is dat deze uitkoop werd gefinancierd via een dividenduitkering van Lucardi zelf. Hoewel dit volgens Mentha conform de regels verliep, verslechterde dit de positie van de Belastingdienst vlak voordat de betalingsproblemen onhoudbaar werden.

Huidige status en toekomst winkelketen

Ondanks de herstructurering blijven de cijfers uitdagend. Het boekjaar 2024/2025 werd afgesloten met een omzet van 70,6 miljoen euro en een nettoverlies van 3,9 miljoen euro. Onder leiding van de nieuwe ceo, Pauline Boerman (voormalig ceo van Blokker), wil Lucardi de koers stabiliseren en internationale groei ‘selectief hervatten’.

Geschiedenis van Lucardi Lucardi was tot 2002 onderdeel van het bekende Vendex KBB-imperium, het moederbedrijf dat destijds ook ketens als V&D, de Bijenkorf, HEMA en Kijkshop bezat. De keten positioneerde zich vanaf het begin als een laagdrempelige juwelier. In tegenstelling tot traditionele juweliers liggen de producten vaak in open vitrines en zijn de prijzen scherp. In 2018 nam de private-equityfirma Mentha Capital een meerderheidsbelang in de keten. Sinds 2023 is het bedrijf vrijwel volledig eigendom van Mentha, nadat de Zweeds-Libanese zakenman Ayad Al Saffar werd uitgekocht. De keten telt circa 125 winkels, de meeste filialen bevinden zich in Nederland. Daarnaast is Lucardi actief in België en Duitsland.