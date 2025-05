Urenlange stroomuitval: ben je als ondernemer voor de schade verzekerd?

Lees verder onder de advertentie

De winkeldeuren gaan niet open. De kassa werkt niet meer. Geen wifi. De koeling doet het niet. Want: stroomuitval. Afgelopen maandag was het de realiteit in Zuid-Europa. De stroomstoring liet zien hoe afhankelijk ondernemers zijn van een goede elektriciteitsverbinding. In een eerder artikel op De Ondernemer vertelde Hans-Peter Oskam, algemeen directeur Netbeheer Nederland, dat de kans op een stroomstoring van deze grootte in Nederland zeker reëel is. „Eén ding is zeker: het gebeurt plotseling en op een moment dat het niet uitkomt.”

Verzekerd tegen langdurige stroomuitval

Een vraag die bij ondernemers dan direct naar boven komt is: ben ik verzekerd tegen stroomuitval? Ja, zeggen verzekeraars. „Elke vorm van stroomuitval van buitenaf is gedekt”, legt een woordvoerder van Nationale Nederlanden uit. „Of dat nu komt door netcongestie (een overvol stroomnet, red.) of door een kapot verdeelcentrum. Dat is allemaal overmacht en daar kun je als ondernemer niets aan doen.”

Dezelfde woordvoerder benadrukt dat de stroomstoring wel langer dan zes uur moet duren wil de verzekeraar uitkeren. Een woordvoerder van a.s.r. bevestigt dat. „Voor zowel onze bedrijfsschade- als de inventaris- en goederenverzekering geldt dat je verzekerd bent tegen schade als het nutsbedrijf getroffen wordt door een gebeurtenis die in onze voorwaarden wordt genoemd (zoals overstroming, ontploffing, brand, etc.) en de storing en de daardoor veroorzaakte onderbreking in het productieproces een ononderbroken periode van minstens zes uur duurt.”

Wat niet gedekt is, is dat je onbereikbaar bent voor orders en dat je daardoor omzetverlies lijdt Woordvoerder Nationale Nederlanden

Belangrijk om te weten is dat de dekking gaat over materiële schade, benadrukt Nationale Nederlanden. „Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat met ingevroren spullen werkt, waarvan de inhoud ontdooit en weggegooid moet worden. Die schade is gedekt. Wat bijvoorbeeld niet gedekt is, is dat je onbereikbaar bent voor orders en dat je daardoor omzetverlies lijdt.”

Het kan dus vooral geen kwaad om - met de stroomstoring in Zuid-Europa in het achterhoofd - je polisvoorwaarden nog even goed te bekijken. Uitzonderingen die voor jou van toepassing kunnen zijn, kunnen namelijk altijd in de kleine lettertjes staan.

Vergoeding netbeheerder bij stroomuitval

Naast je verzekering kun je bij een stroomstoring ook recht hebben op vergoeding van de netbeheerder. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt is te lezen dat voor een gemiddelde kleinverbruiker (maximaal 3x25A) de vergoeding 35 euro is voor een stroomstoring van 4 tot 8 uur. Plus 20 euro voor elke 4 uur extra storing. Voor grotere aansluitingen (tot 3x80A) is de vergoeding 195 euro, plus 100 euro voor elke 4 uur extra.

Als verbruiker hoef je niet om de vergoeding te vragen. De netbeheerder moet dit binnen zes maanden na de storing overmaken naar jouw bankrekening.

