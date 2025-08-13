Ondanks faillissement blijft oprichter kledingmerk New Optimist positief: ‘Ik zie genoeg kansen’

Er komt definitief geen doorstart van circulair kledingmerk New Optimist. Toch zit medeoprichter Xander Slager niet bij de pakken neer. „Het succes bleek van meer zaken afhankelijk dan alleen onze inzet en geld.’’

Er komt geen doorstart voor het circulaire kledingmerk New Optimist. Het begin dit decennium gestarte bedrijf bood in de vorm van lokaal geproduceerde, circulair ontworpen kleding en een statiegeldsysteem een alternatief voor de verspilling, uitbuiting en vervuiling door de wereldwijde mode-industrie.

Hoewel het in Amsterdam gevestigde merk behoorlijke stappen zette om het doel te bereiken, bleef de groei achter. Daardoor duurde het te lang voordat het bedrijf, opgericht door Nelleke Wegdam en Xander Slager - ervaren professionals uit de mode-industrie, uit de kosten kwam.

We hebben vijf jaar lang keihard gewerkt en we wisten altijd dat het niet de gemakkelijkste weg was die we moesten bewandelen Xander Slager

Vijf jaar lang keihard gewerkt aan New Optimist

Het is dus over en uit voor het merk dat te vinden was in een eigen winkel, op tientallen verkooppunten en via een webshop. Vrijdag 8 augustus werd bekend dat een doorstart een gepasseerd station is.

Hoe is het nu met Xander Slager? „Ik voel me prima. De fase waarin we steeds weer onze krachten moesten verzamelen, terwijl het steeds onduidelijker werd of we het wel of niet gingen redden, was zwaarder. Het is nu voorbij. We hebben vijf jaar lang keihard gewerkt en we wisten altijd dat het niet de gemakkelijkste weg was die we moesten bewandelen. Maar het is wel verschrikkelijk jammer dat het niet gelukt is. Niet alleen voor mij, maar voor het hele team en iedereen die in New Optimist heeft geïnvesteerd. Het succes bleek van meer zaken afhankelijk dan alleen onze inzet en geld.’’

Zo begon het verhaal van New Optimist: Duurzame, sociale en lokale kleding in de rekken

Circulaire speler had meer tijd en investeerders nodig

Het circulaire modemerk pakte de zaken anders aan, maar moest acteren in een industrie die voor het grootste deel bestaat uit grote bedrijven die commercie en massaproductie nog steeds het belangrijkste vinden.

Slager: ,,Wil dat lukken, dan heb je als kleine, duurzame speler veel meer tijd en ook investeerders nodig. Weet je wat het is? De kranten worden volgeschreven over de problemen die de textielindustrie oplevert, de vervuiling, verspilling, de sociale issues. Maar uiteindelijk is het plat gezegd kiezen tussen puur geld verdienen of idealisme. De wereld een beetje schoner maken en daarna dat geld. Dat is best een gevecht.’’

Modellen in kleding van New Optimist. Foto: Roua Atelier

Xander Slager ziet nog genoeg kansen

Nee, verbitterd is de ondernemer zeker niet, benadrukt Slager. ,,Ik zie nog genoeg kansen en wil ook in de toekomst een bedrijf runnen waar ik compleet achter sta. Met een concept dat uiteindelijk wel voor lange tijd succesvol is, dat winst maakt. Ik ben nu om mij heen aan het kijken, aan het uitzoeken wat de volgende stap gaat zijn. Het moet iets zijn waarvan ik denk dat het nuttig is. Iets waarmee ik meer mensen kan overtuigen om mee te doen, dat is zoals ik al zei afhankelijk van meerdere factoren. Het geld, het Umfeld en een dosis geluk. Ik ben optimistisch dat ik iets mooi ga vinden. Een project dat met meer tijd kan uitgroeien tot een groot succes.’’

Wij wilden samen met de consument onze eigen spulletjes weer opruimen. Dat is boerenlogica, het gebruiken van gezond verstand Xander Slager

Wie weet is er een rol weggelegd voor enkele aspecten waarmee New Optimist opviel. Het statiegeldsysteem dat in 2023 werd ingevoerd, bijvoorbeeld. Het merk bracht per kledingstuk 2,50 tot 7,50 euro extra in rekening. Met het geld moest worden bewerkstelligd dat de zuivere grondstoffen op den duur terug zouden komen, om er op die manier weer nieuwe kledingstukken van te maken.

,,Het idee achter dat statiegeldsysteem is simpel. De mode-industrie heeft een gigantisch afvalprobleem. De meeste kleding is zo gemaakt dat het niet meer gerecycled kan worden. Wij wilden samen met de consument onze eigen spulletjes weer opruimen. Dat is boerenlogica, het gebruiken van gezond verstand.’’

Snel opschalen: een enorme financiële efficiëntie

Een andere mooie les van New Optimist die misschien gebruikt wordt voor een nieuw merk, project of onderneming? Het voordeel van die lokale productie, de korte keten. ,,We waren zeer flexibel in het opschalen van ons aanbod. Liep een bepaald product ontzettend goed dankzij een advertentie op social media, dan konden we de productie dankzij de korte ketens ontzettend snel opvoeren.’’

,,Dat zagen we vorig jaar en ook het afgelopen voorjaar nog. Het probleem was alleen dat we te weinig tijd hadden om dat model goed te implementeren in de organisatie. Om het te perfectioneren. Maar ook dat is een les die we meenemen: je kunt niet snel opschalen wanneer je product in een ver land wordt geproduceerd. Juist door die lokale productie kan je snel een voorraad maken, daar zit een enorme financiële efficiëntie in.’’

Een medewerker van New Optimist in het atelier van het kledingmerk. Foto: Titia Hahne

De lessen van Xander Slager op LinkedIn

Slager is zeer gul in het delen van lessen, en ook de fouten, uit vijf jaar New Optimist. Op zijn LinkedIn-profiel legt de ondernemer in vijf verschillende posts uit wat hij opgestoken heeft van de successen, de mooie en de minder mooie kanten van het ondernemerschap en het faillissement.

,,Ten eerste wil ik op die manier inhoudelijk iets zeggen over het faillissement. Er is veel te vertellen, dat doe je niet in een enkele post. Ik vind het altijd goed om te starten met de fouten die je hebt gemaakt . Later komen er nog posts waarin ik bijvoorbeeld duidelijk maak dat circulariteit helemaal niet zo ingewikkeld is. Ten slotte is het voor mij de juiste afsluiting van New Optimist en tegelijkertijd de aankondiging dat ik op zoek ben naar een nieuw doel, een volgende uitdaging. Ik moet mezelf een beetje laten zien, ik wil verder. Dat kan in de circulaire kledingindustrie. Het moet in ieder geval nuttig en ondernemend zijn.’’

We hebben wel een belangrijk gesprek op gang gebracht: het kan echt anders Xander Slager

Niet alles hoeft op een standaard manier

We praten ondanks het faillissement met een allesbehalve verslagen ondernemer. Waar is hij het meest trots op wanneer we voor een laatste keer terugkijken op New Optimist? ,,We zijn erin geslaagd te laten zien dat je niet alles op een standaard manier hoeft te doen. Je mag best buiten de gebaande paden treden.’’

Slager: ,,Het is bedrijfseconomisch misschien niet gelukt, maar we hebben wel een belangrijk gesprek op gang gebracht: het kan echt anders. De kledingindustrie heeft last van een systeemprobleem. Een economie die steeds meer weer wil. En alles zo goedkoop mogelijk geproduceerd. Het is een vorm van kapitalisme die redelijk ontspoord is. Met New Optimist hebben we bewezen dat het anders kan. Dat hebben we op de agenda gezet en dat is wat ik wil blijven doen. Ik geloof niet in kleine verbeteringen binnen een slecht systeem. Ik pak het liever rigoureus aan.’’

