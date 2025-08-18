Een op de vijf ondernemers kampt met grote problemen door stikstofcrisis; faillissement dreigt

Bijna een vijfde van de ondernemers in Midden-Nederland vreest voor het voortbestaan van hun bedrijf door de stikstofcrisis. Vooral uitblijvende duidelijkheid en een langetermijnvisie van de overheid zijn hiervoor verantwoordelijk volgens de ondernemers.

Dat blijkt uit een peiling van werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden onder 655 ondernemers uit Flevoland, Gelderland en Overijssel. Uit het onderzoek komt naar voren dat een kwart van de ondernemingen momenteel direct of indirect hinder ondervindt van problemen die door stikstof worden veroorzaakt. Eén op de vijf bedrijven verwacht binnenkort in de knel te komen door stikstof.

Van de ondervraagde ondernemers verwacht bijna één op de tien binnenkort sterke negatieve gevolgen van de stikstofcrisis, zoals gedwongen ontslagen. Drie procent verwacht zelfs binnenkort failliet te gaan.

Zero-emissiezones ook probleem

Ruim een kwart van de ondernemingen ervaart beperkingen door de ingestelde zero-emissiezones. De helft van deze bedrijven moet investeren in schoner materiaal of voertuigen. Daarnaast merken zij ook dat projecten worden vertraagd of stilgelegd door de stikstofregels.

Het voldoen aan strengere milieueisen en regelgeving is ook een veelgenoemd probleem. Dit vergt namelijk extra inspanningen en kosten. Uit een eerdere enquête bleek dat bijna de helft van de ondernemingen verwacht meer dan 30 procent omzet te verliezen door de zero-emissiezones.

Onduidelijke regels en besluitvorming duurt lang

De ondernemers zijn zeer ontevreden over het optreden van de overheid met betrekking tot stikstof. Zij zien vooral het onduidelijke en besluiteloze beleid als grootste probleem. Over de zero-emissiezones zei ONL-voorzitter Erik Ziengs eerder al dat ondernemers vooral willen dat gemeenten een eenduidig beleid hanteren. „We hebben de afgelopen tien jaar vaker geen dan wel een echte regering gehad”, stelt manager projecten Chris Lorist van VNO-NCW Midden. „Dat is zeker ook een oorzaak van het probleem.”

Ondernemers willen bijdragen aan oplossingen, maar kunnen dat alleen als het beleid uitvoerbaar en voorspelbaar is Chris Lorist VNO-NCW Midden

De stikstofproblematiek remt niet alleen de ontwikkeling van individuele bedrijven, maar vormt ook een bredere bedreiging voor economische groei en verduurzaming. Daarom roept werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden op tot snelle en concrete oplossingen vanuit de overheid. „Ondernemers willen bijdragen aan oplossingen, maar kunnen dat alleen als het beleid uitvoerbaar en voorspelbaar is”, zegt Lorist.

VNO-NCW Midden pleit daarom voor snelle en concrete oplossingen. De organisatie is al in gesprek met de provincie Gelderland om te kijken of er versneld maatregelen kunnen worden genomen. Zo pleit zij voor meer ruimte voor de uitbreiding van het stroomnetwerk, waar ook stikstof bij vrij kan komen. „Er zijn nu al bedrijven die niet kunnen overstappen op elektrische bedrijfswagens omdat ze geen laadpalen kunnen krijgen. Ook woningbouwprojecten komen daardoor niet van de grond. Je wordt er allemaal niet vrolijk van”, aldus Lorist in het AD.

