BALR. maakt doorstart na faillissement onder nieuwe eigenaar uit Dubai

Kledingmerk BALR. krijgt een nieuw leven. Het in Dubai gevestigde Sumwon Studios heeft de website en de socialemediakanalen van het Nederlandse merk overgenomen. Onduidelijk is nog wat er met de winkels in Nederland gaat gebeuren.

Sumwon Studios heeft kledingmerk Shein als investeerder en maakt ook gebruik van hun toeleveringsketens om snel producten te kunnen produceren en leveren. Het bedrijf uit Dubai heeft alleen de socialemediakanalen en de website van BALR. overgenomen. Onduidelijk is nog wat er met de winkels in Nederland gaat gebeuren.

Volgens Van Leeuwen was er veel belangstelling, zei ze in een eerder gesprek met De Ondernemer. „Dat komt door de grote bekendheid van het merk, de intellectuele eigendomsrechten die in de boedel zitten, en de webshop en online community met veel volgers. Zulke complete pakketten zie je zelden bij een retailfaillissement.”

Het unieke merk-DNA van BALR.

Sumwon Studios werd in 2023 opgericht door de Britse ondernemer Nitin Passi. Het bedrijf verwacht dit jaar al meer dan 1 miljard dollar omzet te genereren. In het portfolio van Sumwon Studios zitten merken als Sumwon, Missguided, Kizn en Aiirz. Daarnaast maakt het bedrijf kleding waarop het Playboy-logo staat.

„BALR. heeft een uniek merk-DNA dat je niet kunt namaken: het is authentiek, ambitieus en cultureel verankerd in de sport”, zegt Nitin Passi, ceo en oprichter. „We zien een geweldige kans om BALR. opnieuw te positioneren op het snijvlak van voetbal, mode en lifestyle.”

Van hype naar financiële problemen

BALR. werd in 2013 opgericht door Juul Manders, Ralph de Geus en oud-voetballer Demy de Zeeuw. Het merk groeide snel dankzij zichtbaarheid bij voetballers als Neymar Jr., Fernando Torres en Di María. De naam, vaak prominent op kleding gedrukt, werd een statussymbool voor een jonge, modebewuste doelgroep.

In de hoogtijdagen werkte BALR. samen met internationale sterren en merken als Samsung, Puma en Kawasaki. De laatste jaren namen de problemen toe: stijgende kosten, teruglopende verkopen, een opgebouwde coronaschuld en een marketingstrategie die minder effect had.

Nieuwe koers BALR.

Op 14 juli van dit jaar werd het faillissement uitgesproken. Kort daarna zei medeoprichter Ralph de Geus het merk op LinkedIn vaarwel, nadat zijn poging om BALR. zelf over te nemen mislukte. „Met pijn in het hart neem ik afscheid van ‘mijn’ BALR.”, schreef hij.

Met de overname door Sumwon Studios en de herstart begint een nieuwe fase voor het merk. De plannen voor de herlancering van BALR. omvatten spraakmakende samenwerkingen met atleten, een verfijnde productarchitectuur en een wereldwijde content- en commerciële campagne om het merk opnieuw op de markt te introduceren.

