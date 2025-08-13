Dochterbedrijven schoenenmerk Van Lier failliet: webshop direct uit de lucht

De dochterbedrijven van schoenenmerk Van Lier zijn woensdag failliet verklaard. Eerder werd al bekend dat het bedrijf het financieel zwaar had. De webshop lijkt ook uit de lucht te zijn gehaald.

Dat meldt de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Wie woensdagochtend de site probeert te bereiken, krijgt een wit scherm te zien met de melding ‘service temporarily unavailable’.

Het is niet direct duidelijk hoe ver het faillissement reikt. Op de site van de alternatieve beurs Bondex meldt het bedrijf dat het moederbedrijf VANLIER b.v. niet failliet is, maar er wel faillissement is uitgesproken over dochterbedrijven Van Lier b.v., Van Lier Amsterdam en Van Lier Shoes b.v. ‘Nadere berichtgeving hieromtrent zal pas volgen na overleg met de curator van deze vennootschappen’, meldt het bedrijf.

Het bedrijf was in handen van Geert van Spaendonck, maar uit het bericht over het faillissement wordt duidelijk dat hij afstand heeft gedaan van het moederbedrijf. Alle aandelen zijn overgedragen aan het bedrijf Fairmont Capital uit Amsterdam.

Van Lier startte in 1815 in Brabants dorp

De geschiedenis van het schoenenmerk reikt terug tot 1815, toen het familiebedrijf werd opgericht in het Brabantse Loon op Zand. Van Lier werd bekend om zijn nette leren schoenen.

Het bedrijf maakte het afgelopen boekjaar bijna 1 miljoen euro verlies. Daarnaast daalde de omzet van 15 naar 13 miljoen euro. Van Lier kon de opgelopen coronaschulden niet meer afbetalen.

Ik heb veel ideeën, zoals de wens om ons ook op damesschoenen te richten Christina van Spaendonck in 2023

Ceo kondigde vertrek Van Lier in april aan

Begin april kondigde Christina van Spaendonck aan te vertrekken als ceo van Van Lier. In een mail schreef ze dat ze ‘haar horizon wil verbreden’ en op zoek was naar ‘een nieuwe uitdaging’. Daarna kondigde Van Lier aan de winkels tot nader bericht te sluiten, waarna ze eind mei definitief de deuren sloten. Ook vroeg Baylands Retail, waar Van Lier onderdeel van is, toen het faillissement aan.

In 2023 werd nam Christina het stokje over van haar vader. Haar missie was duidelijk: het klassieke schoenenmerk toekomstbestendig maken via online groei, datagedreven werken en nieuwe productlijnen. „Ik heb veel ideeën, zoals de wens om ons ook op damesschoenen te richten”, zei de toen 26-jarige topvrouw in De Ondernemer Live.

Niet zorgelijk, maar wel uitdagend Christina van Spaendonck Over de situatie van Van Lier in december 2024

Rol binnen schoenenbedrijf viel Christina zwaar

In een interview met RetailTrends gaf Van Spaendonck in december aan dat haar rol haar zwaar viel. Ze nam toen tijdelijk afstand van haar werk. Ze omschreef de situatie van het schoenenbedrijf destijds „niet zorgelijk, maar wel uitdagend”.

Opmerkelijk: wie 3 april dit jaar de Webwinkel Vakdagen bezocht, zag een zelfverzekerde Christina van Spaendonck op het podium. Echter, ze was twee dagen eerder al vertrokken bij het bedrijf. Dat nieuws kwam de aandeelhouders pas tien dagen later via een korte mededeling ter ore, schreef Quote.

