Van villa naar voedselbank: ondernemer Peter raakte na faillissement álles kwijt en schreef er een boek over

Peter Dinkla (57) had alles waar hij als klein jongetje van droomde: een villa met zwembad, meerdere succesvolle bedrijven en een liefdevol gezin. Maar nu voelt Peter bij elke meter die hij in de rij opschuift steken in zijn maag. Hij overweegt tot drie keer toe om uit de rij van de voedselbank te stappen. Wat als iemand hem hier herkent?

27 jaar eerder leek zijn leven nog perfect. Peter realiseert in 1999 zijn droom met de aankoop van een villa van 400 vierkante meter op een steenworp afstand van de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Het was een droom die niet zomaar opkwam, maar wel hard uiteen zou spatten.

Over zijn opkomst en ondergang schreef Peter het boek Van Miljoen op de bank naar Voedselbank. Door tegenslagen raakte hij alles kwijt en moest hij zelfs bij de Voedselbank aankloppen, schrijft het Brabants Dagblad.

Peters droom ontstaat wanneer hij als kind regelmatig langs een mooie villa met een zwembad fietst. Zijn vader vertelt hem dat er een uitvinder woont die een patent voor tl-lampen voor veel geld aan Philips had verkocht. Zijn vader heeft grote bewondering voor dit soort succesvolle mensen.

‘Die villa gaat je nooit lukken’

Wanneer Peters vader hem op 11-jarige leeftijd vraagt naar zijn toekomstplannen, zegt Peter: „Ik wil later rijk worden en een villa met zwembad.” Zijn vader barst in lachen uit en zegt. „Jij? Een villa met zwembad? Dat gaat je nooit lukken. Doe maar gewoon, jongen, dan doe je al gek genoeg.”

„Dit is echt een trigger geweest voor mij om te bewijzen dat dit wel ging lukken”, legt Peter uit. Hij richt zich daarom al als jong kind op het realiseren van die droom. Door huis aan huis koekjes te verkopen en op zolder theatershows te geven tegen betaling.

Dat Peter zich zo wil bewijzen, komt deels door zijn adoptieverleden. Zijn biologische moeder Hennie is 20 jaar oud als ze zwanger raakt. Op dat moment is haar relatie met Peters biologische vader al verbroken. Ze zou Peter alleen moeten opvoeden. Haar ouders bieden aan om Peter samen met haar op te voeden, maar Hennie ziet dit niet zitten. „Het is heel wrang om te weten dat zij mij zelf niet wilde houden.”

Op zoek naar erkenning

Peter worstelt er als kind al mee dat zijn moeder hem had afgestaan. Hij kan zich daarnaast niet spiegelen aan zijn adoptieouders en -zusje. „Ik was heel erg op zoek naar mijn identiteit. Om toch die erkenning te krijgen, ging ik heel erg overpresteren. Ik deed niet aan één sport, ik moest triatlons doen. Ik speelde niet één instrument, ik speelde er vier. Ik had nooit één bedrijf, ik had er altijd drie”, legt hij uit. „Ik ben eigenlijk heel mijn leven op zoek geweest naar bevestiging, om het gevoel te krijgen dat ik ertoe deed.”

Door de jaren heen richt hij zeven bedrijven op in allerlei branches. Zo heeft hij een een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in scheidingen. Die runt hij met zijn vriendin Liset die advocaat is. Ook heeft hij een bedrijf dat advocaten-, accountants- en notariskantoren ondersteunt bij hun marketingactiviteiten. En hij heeft een detacheringsbureau van it-professionals.

Wat Peter ook bereikt, het is nooit goed genoeg voor zijn vader. Dat wordt duidelijk als Peter op 10 juni 1999 met Liset trouwt. Ze vieren dat op een trouwlocatie in Den Bosch. Zijn vader geeft daarbij een speech waarin hij zegt zich zorgen te maken over hun ambities ‘en het feit dat het nooit genoeg is’. ‘In dat opzicht zijn jullie echte hoogvliegers’. „De paradox is dat ik juist zo ben geworden door mijn vader”, vertelt Peter.

Droom wordt werkelijkheid

Op zijn hoogtepunt had Peter in totaal 1,1 miljoen euro privé aan bezittingen. Dit geeft hem de kans om in 1999 een villa aan de Kivitslaan in Oisterwijk te kopen, op een steenworp afstand van de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Die breidt hij uit met een wellnessgedeelte met een zwembad, sauna en fitnessruimte.

In 2003 werd hun zoon Sven geboren en in 2007 hun dochter Lotte. Na de geboorte van Sven laat het geluk hen in de steek, want dan krijgt Liset te maken met bekkeninstabiliteit. Ze kan nauwelijks lopen en heeft veel pijn. Daardoor kan ze nog maar beperkt werken en voor de kinderen zorgen.

Na burn-out gaat het mis met de zaak

Op het advocatenkantoor houdt Liset zich vooral bezig met het coachen en begeleiden van de advocaten. Daarnaast draait ze ook nog een eigen praktijk, wat een flinke omzet oplevert. Maar Peter is geen advocaat en kan Lisets praktijk niet overnemen, waardoor die inkomsten volledig wegvallen.

Doordat Liset het grootste deel van de dag op bed ligt, komen er voor Peter veel taken bij. Hij zorgt voor de kinderen, doet het huishouden en houdt de bedrijven draaiende. Peter maakt dagen van 07.00 uur ’s ochtends tot 23.00 uur ’s avonds waardoor er weinig tijd overblijft voor ontspanning. Door dit alles komt hij in een burn-out terecht. Geleidelijk aan verslechtert de financiële situatie van zijn bedrijven.

De zorgen over zijn bedrijven en Lisets gezondheid leveren veel spanningen in hun relatie op. Ze besluiten om te scheiden. Na de scheiding blijft Peter alleen in de villa achter.

Speech vader als genadeklap

De genadeklap komt in december 2018 wanneer Peter zijn 50-jarige verjaardag viert. Samen met zijn nieuwe vriendin Sandra organiseert hij een groot discofeest in jarentachtigstijl. Zijn vader grijpt de microfoon en begint te speechen. Hij vertelt dat hij niet blij is dat Peter ondernemer is geworden en de villa kopen was al helemaal een verkeerde keuze. Hij noemt Peter opnieuw een hoogvlieger en zegt dat zijn levensstijl ver afstaat van die van zijn ouders, die zelf eenvoudig zijn opgegroeid.

„Toen mijn vaders speech klaar was, viel het helemaal stil. Die speech hakte er heel erg in. Het was een herhaling van wat er op mijn elfde gebeurde”, vertelt Peter. „Daarna heb ik nog een stuk van My way gezongen met de toepasselijke tekst And now the end is near, and so I face the final curtain. Diezelfde maand ben ik nog ingestort.”

Hij wordt vijf weken opgenomen in een kliniek, waar hij medicatie krijgt en tot rust kan komen. „Toen ik terugkwam in mijn villa, was die compleet verwaarloosd en de tuin was helemaal overwoekerd.”

Peter raakt alles kwijt

Er liggen enorme stapels post van banken en incassobureaus in de brievenbus. „In een van de brieven stond dat ik me moest melden bij een notaris om mee te werken aan de verkoop van mijn huis.”

Er zit niks anders op en hij gaat ermee akkoord. Na een half jaar wordt zijn huis verkocht.

„Naast de hoge hypotheek had ik ook heel veel andere lasten, zoals personeelskosten. Daarnaast bleken sommige van mijn bedrijven qua creativiteit heel erg op mij te draaien en die waren deels stilgevallen. Het heeft me echt wel een jaar gekost om weer de oude te worden, dus ik kon daar niet direct weer bijspringen.”

Met hulp van de gemeente vindt hij een sociale huurwoning in Oisterwijk. „Ik durfde niet meer door het centrum van Oisterwijk te lopen, want als ik mijn oude buren daar tegenkwam, keken die de andere kant op.”

„Toen ik alles had verloren ben ik in een identiteitscrisis terechtgekomen. Mijn psycholoog heeft mij laten zien dat alles wat ik meemaakte heel sterk te maken heeft met mijn adoptieverleden en de band met mijn vader.”

Door zijn adoptieverleden heeft hij een sterke behoefte aan herkenning en aan erkenning. „Je bent op zoek naar die spiegel bij de ouders waar je opgroeit. En je wilt dat je ouders je erkenning geven en trots zijn op wat je doet.” Maar hij kreeg dit niet van zijn vader.

Peter Dinkla (57) heeft het boek ‘Van miljoen op de bank naar de voedselbank’ geschreven. Hij had meerdere bedrijven en een villa. Foto: Jules van Iperen/Pix4Profs

Bang voor de deurwaarder

Na zijn faillissement heeft Peter alweer vier ondernemersplannen klaarliggen. Toch besluit hij zijn leven over een andere boeg te gooien en vrijwilligerswerk bij Humanitas te gaan doen. „Ik ben mensen gaan helpen die in de schulden zitten door hun financiën op orde te brengen. En ik vond dat waanzinnig interessant.”

„Als je bij een huis aanbelt waar de deurbel het niet doet en de gordijnen dicht zijn, dan snap ik heel goed wat er aan de hand is. Ik was zelf ook bang voor deurwaarders die ieder moment je hele woning konden leegtrekken. Het gaf zo veel voldoening om deze mensen te helpen om uit de schulden te komen.”

Na zijn werk als vrijwilliger bij Humanitas laat hij zich omscholen en inmiddels werkt hij al weer drie jaar als beleidsadviseur voor verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Oisterwijk. „Ik ben bezig om te zorgen dat het beleid beter aansluit bij inwoners, waarbij ze meer vertrouwen en eigen regie krijgen.”

Peters relatie met geld is door alles wat hij heeft meegemaakt veranderd. „Iemand vroeg laatst aan mij: ‘Als je een ton zou winnen, wat zou je ermee doen?’ Ik zei: ‘Ik zou het niet weten.’ Ik zou geen duur appartement kopen, ik rijd in een auto van veertien jaar oud. Ik heb geld nodig om van te leven, voor de rest heb ik niet veel nodig.”

Niet verdienen

„Als ik in de supermarkt boodschappen op de lopende band van de kassa leg, dan weet ik nog steeds op één of twee euro nauwkeurig hoeveel het gaat kosten. Dat zit er nog steeds in, je gaat anders naar geld kijken.”

De behoefte om te overpresteren is voorbij. „Ik heb nog wel de drang om de dingen die ik doe, goed te doen. Maar dan niet meer om erkenning te krijgen, maar het voor mezelf te doen. Met het boek ben ik nog steeds aan het ondernemen, maar het is niet meer gericht op het verdienen van geld.”

Schaamte is verdwenen

In Van miljoen op de bank naar Voedselbank laat Peter met een gezonde dosis humor zien hoe hij zijn jongensdroom waarmaakt. Peter geeft inmiddels lezingen over dit thema, om het taboe op armoede en schulden te verkleinen. Ook is hij in gesprek met een theaterproducent om zijn verhaal ook op het toneel te kunnen vertellen.

Als hij nu terugkijkt op die dag bij de voedselbank, en die steken in zijn maag, dan schaamt hij zich er niet meer voor. „Ik rijd nog een keer per week op weg naar zangles voorbij de voedselbank in Tilburg. Als ik dan mensen zie staan, denk ik: Daar heb ik ook gestaan. En: ik ben blij dat ik uit de schulden ben, wat jammer dat het hen nog niet is gelukt.”

„Ik schaam me niet meer dat ik bij de voedselbank in de rij heb gestaan. Ik omarm het, anders had ik het boek niet uitgebracht. Ik ben trots op mijn verhaal.”

Van Miljoen op de bank naar Voedselbank is vanaf 1 april te koop via de website Peterdinkla.nl. Een deel van de opbrengst van het boek gaat naar de Voedselbank.