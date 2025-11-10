René werd miljonair met taalscholen in Spanje: ‘Vergeleken met Elon Musk ben ik een kleine jongen’

Vanuit zijn penthouse in Madrid kijkt René de Jong (66) uit over de stad die hem rijk maakte. Hij bouwde in Spanje een taalschoolimperium en werd miljonair. Bijna twintig jaar na de verkoop van Don Quijote geldt hij tegenwoordig als een van de bekendste Nederlandse ondernemers in Spanje.

In een van Madrids statigste gebouwen opent René de Jong de deur van zijn appartement. Het plein waar hij woont, ligt tussen Almagro en Salamanca, twee van de duurste wijken van de stad, vol ambassades, portiers en privéscholen. De huizenprijzen in deze wijken zijn de hoogste van Madrid: meer dan 10.000 euro per vierkante meter, schrijft het Brabants Dagblad.

Veel welgestelde Madrilenen en buitenlandse expats wonen hier, onder wie René de Jong, afkomstig uit het Brabantse Schijndel. Hoe heeft deze ondernemer, die inmiddels al 34 jaar in Spanje woont, het tot deze illustere hoogte gebracht?

Startup van Spaanse ondernemer

Donderdagmiddag, 17.00 uur, eind oktober. De Jong neemt een slok van zijn rode wijn. „Geweldige wijn”, zegt hij. „In de supermarkt kost ‘ie 24 euro. In Nederland krijg je voor 40 euro een flutwijntje.” De zon schijnt nog volop op zijn terras dat uitzicht biedt op de Paseo de la Castellana, een van de belangrijkste lanen van Madrid, vergelijkbaar met de Champs-Élysées in Parijs.

Net de deur uit: een Spaanse ondernemer in wiens startup De Jong investeert. In de salon van zijn huis, waar houten meubels staan en een geopende fles wijn op tafel, geven ze elkaar twee kussen. „Ze hebben een drive-in cinema”, legt De Jong even later uit op het terras.

„In Málaga hebben ze 750.000 euro opgehaald en dat bedrijf na twee jaar voor drie miljoen verkocht. Nu zoeken ze zes miljoen en komen ze bij mij om investeerders te vinden.” Hij glimlacht. „Het voelt als mijn roeping om mensen met elkaar in contact te brengen.”

Schijndelse jaren van René de Jong

De Jong werd in 1959 geboren in Schijndel als vierde van vijf kinderen. Zijn vader was accountant, een man van de gemeenschap en tevens een harde werker die risico’s durfde te nemen. Al vroeg werd zijn ondernemersdrift duidelijk: „Ik verkocht kinderpostzegels, donateurskaarten van de harmonie en later kaarsen voor de missiewerken. Op de middelbare school had ik als enige een auto, betaald met mijn eigen bijbaantjes.”

In de zomer van 1984, tijdens zijn studie bedrijfskunde aan Nyenrode, vertrok De Jong naar Salamanca om Spaans te studeren. „Een jaar later dacht ik: hier zit iets in. Ik begon een taalreisbureau dat Nederlanders naar Spaanse taalscholen stuurde. Daarna richtte ik samen met mijn zus mijn eigen school op.”

Eerste taalschool Don Quijote

Don Quijote werd in 1986 opgericht en groeide uit tot de grootste particuliere aanbieder van Spaanse taalcursussen. Het eerste kantoor stond in Den Haag; later volgde Rotterdam, van waaruit de internationalisering begon.

De eerste taalschool werd geopend in Salamanca, gevolgd door meerdere locaties in Spaanse steden en zelfs in Mexico. De Jong schrijft het succes toe aan zijn obsessie met verbetering. „Kwaliteit zit in duizend details”, zei ik altijd.

De brochure van Don Quijote eind jaren 80, toen het kantoor nog in Rotterdam stond. Privé

„Toen wij begonnen, waren er 357 taalscholen in Spanje; iedereen probeerde de goedkoopste te zijn, maar ik speelde dat spelletje niet. Ik concurreerde niet op prijs, maar op kwaliteit. Onze cursussen maakten wij 30 procent duurder dan de duurste die er was. Maar alles bij ons was inclusief, van de luchthaventransfer tot het welkomstetentje. Studenten hoefden nooit hun portemonnee te trekken.”

Verkoop van het imperium

Het netwerk van taalscholen trok jaarlijks 13.000 studenten, bood werk aan 250 medewerkers en genereerde een omzet van dertien miljoen euro per jaar. Toch besloten hij en zijn zus het bedrijf, bijna twintig jaar na de oprichting, in december 2005 te verkopen aan concurrent Enforex, een andere internationale taalketen die cursussen Spaans aanbiedt.

Ik had één doel: genoeg geld hebben om nooit meer te hoeven werken. En dat is gelukt. René de Jong

Liquiditeitsproblemen onderneming

Een van de redenen voor de verkoop was dat het bedrijf liquiditeitsproblemen had, vertelt hij. „Een aantal tussenpersonen betaalde te laat. Dan heb je een gat van een miljoen en doet de bank niet mee.”

De Jong kan vanwege contractuele verplichtingen niet vertellen voor hoeveel geld het bedrijf werd verkocht. Maar, zegt hij: „Ik had één doel: genoeg geld hebben om nooit meer te hoeven werken. En dat is gelukt. Dat moment, waarop je weet: ik hoef het niet meer voor het geld te doen, is bevrijdend. Dan begint de rest van je leven.”

De Jong richtte zich op zijn nieuwe obsessie: internetmarketing. Hij richtte het online marketingbureau Internet Advantage op, dat hij tien jaar later verkocht. Daarnaast werd hij ‘business angel’, een investeerder die eigen geld en kennis in jonge bedrijven steekt.

In de Spaanse zakenwereld staat hij bekend als een verbinder: hij is vicevoorzitter van de Entrepreneurs’ Organization in Madrid, een netwerk voor ondernemers met een minimale omzet van een miljoen euro, en bestuurslid van verschillende businessclubs.

Nieuwe start voor miljonair

Privé maakte hij onlangs een nieuwe start. Na een lang huwelijk met de moeder van zijn twee kinderen – een 25-jarige zoon en een 22-jarige dochter – woont hij sinds kort alleen.

René de Jong met zijn gezin. Privé

Hij praat er nuchter over. „Je verliest een stuk van je leven, maar krijgt ook vrijheid terug”, zegt hij. „Andere mensen denken dat ik me hier in zo’n groot huis eenzaam voel, maar ik vind het heerlijk. Ik geniet van de ruimte.”

Meer vrolijkheid in Spanje

Ook van het leven in Spanje geniet hij zichtbaar: het leven op straat, de cultuur, het licht. „Spanjaarden eten, drinken en feesten samen. In Nederland is het vaak grijs en regenachtig. Hier is meer vrolijkheid, meer vida. In Nederland heb ik niets meer te zoeken, behalve af en toe een rijsttafel of een dropje.”

Is hij trots? De Jong kijkt om zich heen – zijn huis in, het terras over, de zon op zijn gezicht. „Ik heb geen klagen. Ik voel me bevoorrecht. Tegelijkertijd, vergeleken met Bill Gates of Elon Musk ben ik small fry, een kleine jongen. Maar dat geeft niks. Ik ben blij met wat ik heb.”

René de Jong tijdens een interview in Madrid. Privé