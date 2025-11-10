Ondernemer en miljardair koopt na ‘kloteperiode’ Michelinrestaurant: ‘Voor mijn gevoel hoorde ik er niet meer bij’

Hij had al z’n eigen golfbaan, een wijngaard en een jacht. En nu heeft Robert van der Wallen ook sterrenrestaurant Noble Kitchen in Cromvoirt gekocht. Wie is deze miljardair, die ook nog eens bij PSV beslist over toptransfers? Een profiel.

Als miljardair leeft Robert van der Wallen in weelde. Duiken op de Seychellen, speervissen op de Bahama’s, skiën op de pistes rond zijn eigen chalet in het Zwitserse Verbier, het kan niet op voor de Vughtenaar in de jaren na de verkoop van zijn bedrijf BrandLoyalty in 2013.

Zo steekt hij 65 miljoen euro in de bouw van een super-de-luxe golfbaan in Cromvoirt, compleet met hotel, zwembad en tennisbaan. Het complex vernoemt hij naar de prestigieuze wijngaarden van Bernardus aan de Amerikaanse westkust, waar hij zich ook ingekocht heeft. De chardonnay die daar vandaan komt, wordt onder meer geschonken in het Witte Huis, schrijft het Brabants Dagblad.

Eigenaar van sterrenrestaurant Noble Kitchen

Op het terrein van Bernardus Golf ligt ook Van der Wallens meest recente aankoop. Sinds de afgelopen week mag hij zich eigenaar noemen van sterrenrestaurant Noble Kitchen. Zoals hij eerder al mede-eigenaar werd van Noble Gastro House in Den Bosch.

Van zijn fortuin koopt de Vughtenaar ook nog voor 52 miljoen euro een vliegtuig, de duurste privéjet van Nederland. Die hij overigens na een half jaar alweer van de hand doet, als hij ontdekt hoe slecht dat is voor het klimaat. Op dat moment heeft hij ook al een jacht van vijftig meter, en die wisselt hij later in voor eentje die tien meter langer is.

Het was juist een ‘kloteperiode’

De meeste mensen op aarde kunnen alleen maar dromen van zulke rijkdom, maar toch noemt Van der Wallen de jaren na de deal van zijn leven een ‘kloteperiode’. „Je dagelijkse routine is weg, je bent ineens niet meer belangrijk. Ik had twintig kantoren wereldwijd, met zeshonderd mensen, en ineens zat ik in een bouwkeet op de golfbaan. Voor mijn gevoel hoorde ik er niet meer bij”, zegt hij als hij 2023 in NRC Handelsblad een zeer zeldzaam kijkje in zijn leven geeft.

Daarbij blikt Van der Wallen terug op de verkoop van zijn ‘kindje’ BrandLoyalty in 2013. Met dat bedrijf - met hoofdkantoor in Den Bosch - zet hij voor supermarkten over de hele wereld spaaracties op touw.

Je bent de koning van de dommen basisschooljuf tegen Robert van der Wallen

Op plek 46 in Quote 500

Zijn succes blijft niet onopgemerkt: een Amerikaanse concurrent wil zijn aandelen overnemen. Stapsgewijs casht Van der Wallen 950 miljoen euro. Begin deze maand bleek dat zijn vermogen nog altijd doorgroeit. In de Quote 500 wordt hij ingeschaald op 1,2 miljard, goed voor plek 46 in de lijst van rijkste Nederlanders.

Niet slecht voor een jongen die vroeger ‘de koning van de dommen’ werd genoemd door zijn juffrouw op de basisschool in Vlierden, een dorpje tussen Helmond en Deurne. Toen hij daarna op de mavo vastliep, moest hij zijn weg vervolgen op het lager economisch en administratief onderwijs.

Louis van Gaal als vriend

Pas later bleek waarom hij zo veel moeite had met school: hij is dyslectisch. Maar dat zegt niks over zijn denkniveau. Sterker nog, vijftig jaar later omschrijven mensen in zijn omgeving Van der Wallen volgens NRC juist als ‘extreem intelligent’.

De Vughtse miljardair volgt de klassieke lijn van jonge ondernemers die gecasht hebben door hun bedrijf te verkopen of naar de beurs te brengen. Met hun geld gaan ze andere ondernemers helpen en sporters en goede doelen sponsoren.

Goed doel

Zo wordt Van der Wallen voorzitter van Spieren voor Spieren, de stichting die het leven van kinderen met spierziekten beter wil maken, met voetbalcoach Louis van Gaal en schaatslegende Sven Kramer als bekendste ambassadeurs. Die twee mag hij ook tot zijn vrienden rekenen. Als de Vughtenaar na acht jaar afzwaait als voorzitter roemt Van Gaal hem omdat hij veel mensen geïnspireerd heeft geld te geven aan het goede doel.

Architect achter succes van PSV

Dat is ook waarvoor hij in 2016 toetreedt tot de raad van commissarissen van PSV: geldschieters werven. Als kind in Vlierden was hij al fan van PSV en inmiddels is hij er president-commissaris: een heel belangrijke rol binnen de Eindhovense club, want er gaat geen toptransfer door zonder zijn goedkeuring. Van der Wallen wordt gezien als een van de architecten achter de successen van de laatste jaren en een drijvende kracht achter de uitbreiding van het Philips Stadion.

Robert van der Wallen is voorzitter van de raad van commissarissen van PSV. Foto: Pro Shots/Shane Winsser

Al tijdens zijn leven wil Van der Wallen (op 19 november wordt hij 59) een groot deel van zijn vermogen weggeven, zegt hij in 2023 in NRC. „Ik verdien zo veel geld, het is niet eerlijk. Het hoeft niet allemaal naar Ralph.” Ralph is zijn zoon, uit een inmiddels gestrand huwelijk.

Maar ondertussen gaat hij ook door met geld verdienen. Daarbij vaart hij op zijn intuïtie. Hij investeert de afgelopen jaren in tal van bedrijven, vaak met succes. Van lingeriewinkelketen Hunkemöller tot GreenMo, de Europees marktleider in deelscooters en -fietsen. En van het Eindhovense sportmarketingbureau TripleDouble tot het Veldhovense bouwbedrijf Byldis, dat onder meer meebouwde aan het net opgeleverde Efteling Grand Hotel.

Ruimtereis in gezelschap van Jeff Bezos

Van der Wallen praat met intimi graag over wat iets gekost heeft en wat het oplevert als hij het nu weer zou verkopen. „De hele dag praat hij over geld”, zegt de Oisterwijkse vastgoedondernemer Joes Daemen in het verhaal in NRC Handelsblad.

Hem zou je trouwens kunnen kennen van het cadeau dat hij vorig jaar zijn eigen zoon voor zijn achttiende verjaardag gaf: een ruimtereis van een paar miljoen euro in het gezelschap van Jeff Bezos, een van de allerrijksten op aarde.

Die Daemen dus zat eens in een vliegtuig met Van der Wallen en een gezamenlijke vriend, toen ze gingen tellen hoe vaak het woord ‘miljoen’ viel. „We waren nog niet op de startbaan en toen stond de teller al op veertien. Ik lach er nu om, maar het is niet zijn mooiste eigenschap.”

BrandLoyalty teruggekocht

In 2020 gaat Van der Wallen weer de boer op met spaarzegelacties voor supermarkten. Omdat hij het miste om de baas te zijn over een groot bedrijf, richt hij L - Founders of Loyalty op. Met razendsnel succes. Binnen drie jaar realiseert hij met L een omzet van 267 miljoen euro en een winst van 20 miljoen. Met BrandLoyalty deed hij daar vijftien jaar over.

Op dat moment koopt hij ook (voor slechts 6 miljoen euro) het totaal ingestorte BrandLoyalty terug. Want dat is en blijft toch zijn ‘kindje’.

Het privévliegtuig dat Robert van der Wallen voor 52 miljoen euro kocht, een Bombardier Global 6500. Beeldbewerking: Bombardier en Marc Bolsius