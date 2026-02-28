‘Grote kans voor Nederlandse ondernemers’: Big Improvement Day naar China

Eén contact, één idee, één actie waar ze de rest van hun leven iets aan hebben: die belofte doet matchmaker en rasoptimist Ralph van Hessen (75) ondernemers die meegaan met de BID Handelsmissie naar China, van 18 tot en met 26 april. ‘Dit is een grote kans’.

Eén-op-één-gesprekken met Chinese topondernemers en -fabrikanten. Een bezoek aan het Innovation Center van Huawei. Al varend en dinerend leren van Nederlandse ondernemers die al jaren actief zijn in de Yangtse Delta. Maar ook een fietstocht rond West Lake bij Hangzhou, hardlopen of wandelen over The Bund in Shanghai en een bezoek aan de Verboden Stad in Beijing.

Wie een blik werpt op het programma van de BID-TOJOY-handelsmissie naar China, kan niet anders dan concluderen dat Ralph van Hessen veel moeite heeft gedaan om deelnemers een zo aangename en vooral vruchtbare reis te bieden. Drie grote steden worden aangedaan: Shanghai, Hangzhou en Beijing.

Big Improvement Day: boost voor Nederland BV

Van Hessen, medeoprichter van communicatieadviesbureau Winkelman en Van Hessen, is initiatiefnemer van Big Improvement Day (BID). Hij startte het initiatief in 2008 vanuit de behoefte, zoals hij zegt, ‘om positieve ontwikkelingen in Nederland onder de aandacht te brengen en te versterken’. BID vindt elke derde dinsdag van januari plaats. Zijn missie: samen met de top van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven Nederland BV een boost geven.

TOJOY: zes miljoen leden

Met BID gaat Van Hessen voor het eerst de grens over. De handelsmissie naar China is een samenwerking met TOJOY Holding Group van Ge Jun, voormalig topman van miljardenbedrijven als Intel, Apple en Nvidia. TOJOY is met zes miljoen leden China’s grootste particuliere ondernemersplatform. Het bedrijf investeert bovendien wereldwijd in Chinese groeibedrijven en helpt die op te schalen door hen te koppelen aan kapitaal, markttoegang, infrastructuur en betrouwbare partners. „Iedere ondernemer die zaken wil doen met China roep ik op aan te sluiten. Zo’n mooie kans krijg je voorlopig niet meer.’’

Ge Jun: beroemdheid in China

Van Hessen en Ge Jun kwamen elkaar vorig jaar toevallig tegen tijdens een zakelijk event in Den Haag. Ze hadden direct een klik en spraken onder meer over BID. Jun was onder de indruk van het door Van Hessen bedachte concept. Vervolgens vertelde hij over een Nederlandse ondernemer die hij 34 jaar geleden had ontmoet tijdens zijn eerste buitenlandse reis naar Nederland. Toeval of niet, het bleek om Ralphs vader Paul van Hessen te gaan.

Archieffoto: Ge Jun en Paul van Hessen tijdens het eerste bezoek van de Chinese ondernemer aan Nederland.

Ralph van Hessen: ,,Sterker nog, die ontmoeting had zijn leven veranderd. Jun sprak vol lof over mijn vader en zag hem als een belangrijke inspiratiebron voor de rest van zijn carrière. Mijn vader was ook ondernemer en deed al jarenlang zaken in China. Je snapt dat deze handelsmissie voor mij een heel bijzondere lading heeft. Jun is een beroemdheid in China. Daarom is deze handelsmissie een uitgelezen kans voor Nederlandse ondernemers die zaken willen doen met China: via Jun krijgen ze direct toegang tot miljoenen Chinese ondernemers. Ons bezoek valt samen met een grote conferentie van TOJOY, daar gaan we natuurlijk naartoe. En een dag voor dat congres houden we met BID zelf ook een conferentie. Ge Jun komt ook. Sterker, hij is co-host.’’

Brede delegatie

Van Hessen hoopt dat minstens veertig Nederlandse deelnemers hem vergezellen op zijn handelsreis. De teller staat intussen op twintig. ,,De delegatie is vrij breed. Het gaat om ondernemers met bijvoorbeeld een AI-bedrijf, maar ook om vertegenwoordigers van de provincie Flevoland. Er is echter nog plek. Stel dat je als startende ondernemer iets in China wilt laten produceren, maar niet precies weet hoe, dan nodig ik je uit. Voor mijn part gaat het om paperclips. Ik zorg ervoor dat je in contact komt met de juiste mensen.’’

Van Hessen als matchmaker

Want als matchmaker koppelt Van Hessen Nederlandse en Chinese ondernemers aan elkaar. Ook vertelt hij over de do’s en don’ts. ,,Hun manier van zakendoen is anders dan de onze. Een ‘ja’ van een Chinese fabrikant betekent niet dat de deal rond is: een ‘ja’ betekent dat ze je begrijpen. Ik vertel hoe je veilig geld kunt overmaken, hoe je moet omgaan met btw, exportlicenties, inspecties en certificeringen. Maar ik beloof deelnemers ook een handelsmissie die niet snel overtroffen zal worden. Chinezen zijn bijzonder gastvrij, daar kunnen wij Nederlanders nog van leren. We krijgen een VIP-ontvangst en ontmoeten de juiste mensen die nodig zijn voor zakelijk succes.’’

‘Elke slagboom op de weg is polsstok in je hand’

Van Hessen weet dat veel Nederlandse ondernemers een niet al te positief beeld hebben van de grootmacht. „Ach ja, er is een beeld ontstaan dat ze afluisteren en data pikken. Ik ken de vooroordelen, maar kan en wil daar helemaal niets mee. Chinezen hebben ongelooflijk veel kennis waar wij van kunnen leren. Ze zijn bijzonder innovatief op het gebied van onder meer technologie en duurzaamheid, werken hard en zijn punctueel.’’

„Kijk, ik heb twee motto’s in mijn leven. De eerste: elke slagboom op de weg is een polsstok in je hand. De tweede: concurrentie zit in je hoofd, samenwerken zit in je hart. We gaan van elkaar leren, we gaan elkaar helpen. Ik ben een rasoptimist en kijk naar mogelijkheden en kansen. Een probleem los je op. En als je het niet oplost, is het geen probleem. Mijn vader zei ooit tegen mij: Ralph, je hebt van je karakter je beroep gemaakt.’’

Ook Shanghai wordt bezocht, tijdens deze ondernemersreis. Foto: Shutterstock.

Eerbetoon aan vader Van Hessen

Van Hessen beschouwt deze handelsmissie als een soort toetje dat hem toekomt. Zonder verder in detail te treden: hij heeft enkele jaren geleden de dood in de ogen gekeken. ,,Alles wat ik nu beleef, heeft een extra dimensie. Ik ben 75, maar voel me een jongen van 25 die in een speeltuin zit te graaien en veel leuke dingen voorbij ziet komen. Zoals deze handelsmissie. Voor ondernemers die voet aan de grond willen krijgen in China is het een once in a lifetime opportunity. Deze reis is dus ook een eerbetoon aan mijn vader.’’