Op hun Michelinster zijn ze al drie jaar trots bij De Woage. Maar het restaurant in Gramsbergen merkt ook een keerzijde van de onderscheiding. Nu gaat het beproefde concept op de schop. „We gaan vooral méér doen.”

Lees verder onder de advertentie

De sterrentent in het grensstadje, gevestigd in een historisch pand aan het Meiboomsplein, heeft in zijn bijna zevenjarige bestaan al heel wat ontwikkelingen meegemaakt, schrijft De Stentor. Van mosterdsoep en schnitzels op de kaart tot noodgedwongen bakjes voor thuis tijdens de coronapandemie. En als grote verrassing in 2023 de eerste Michelinster.



De ster trekt fijnproevers uit alle windstreken. Gastvrouw Corine Kleine (35) en haar partner chef-kok Jelle Jansen (36) zijn er trots op. Maar de onderscheiding heeft ook een keerzijde.



Lees ook: Michelinsterren 2025: twee sterren GEM. en Create, De Librije behoudt drie sterren

Michelinster nooit het doel voor De Woage

Kleine: „Die ster kwam onverwachts, het was nooit ons doel. We wilden een zaak voor een brede doelgroep. Door de jaren heen is ons publiek veranderd, je bedrijf verandert mee.” Een etentje in een sterrenrestaurant wordt een speciaal uitje, zoals een trouwerij of een jubileumfeest. Dat denkt Christiaan Hakkers, de vleesspecialist in de keuken.

We houden er rekening mee dat we die ster verliezen Christiaan Hakkers

„Het creëert een drempel. Voor heel veel gasten wordt het een bestemming. Maar we willen ook dat mensen het gevoel hebben dat ze hier gewoon naar binnen kunnen lopen.” Het afgelopen jaar resulteerde de verhoogde status van De Woage te vaak in rustige avonden, de vijand van iedere horecaondernemer.



Bovendien merkt Kleine tot haar spijt dat ze overdag vaak mensen moet teleurstellen. Zoals wandelaars van het nabijgelegen Pieterpad. De zaak focust op tafelen in de avond.

Lees verder onder de advertentie

Van (alleen) fine dining naar restobar

De oplossing? Eind deze week opent De Woage de deuren weer, maar nu als restobar, na een drie weken durende verbouwing. Een lik verf hier, een nieuwe stamtafel daar.

De zaak gaat vaker en langer open, zoals op woensdagavond. Vrijdags en in het weekend zijn gasten vanaf 11:00 uur doorlopend welkom. Een uitbreiding, niet meer alléén fine dining. Naast koffie- en lunchbezoek kun je er ook terecht voor borrels en hapjes. De a la carte-kaart wordt uitgebreid, onder andere met betaalbaardere opties. Het vijfgangenmenu gaat naar vier gangen.

Gastenverblijf met drie kamers

Een bezoek aan De Woage wordt zo laagdrempeliger, denkt Kleine. Dat sluit volgens haar beter aan bij wat marktonderzoeken laten zien over de wensen van jongeren „De jeugd wil zijn opties openhouden. Niet de hele avond zitten in een restaurant, maar ergens wat drinken en eventueel blijven eten. Als onderneming moet je mee met de tijd.”



De nieuwe opzet moet leiden tot meer gezelligheid en dynamiek, met bezoekers die vaker komen aanwaaien. Over hun vaste gasten maken ze zich niet druk. „Zij kennen ons.” Kleine en Jansen openen binnenkort ook nog een gastverblijf met drie kamers, in een naburig pand.

Lees verder onder de advertentie

Enzio Ardesch

Een andere verandering: broers Christiaan (37) en Robbert (31) Hakkers, medewerkers van het eerste uur, gaan zich de komende vijf jaar ‘inwerken’ als mede-eigenaren van De Woage. Robbert gaat van de keuken, waar hij aan de groentekant stond, naar de bediening.



Een welkome ondersteuning voor de gastvrouw, beaamt Kleine. Het hele team is zo’n twintig man sterk. „Met z’n vieren kun je veel meer dragen.”



Lees ook: Foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer: ‘Michelin staat niet meer garant voor volle zaak’

En die Michelinster dan?

En die ster dan? „Het is niet onze ambitie om die kwijt te raken”, zegt Christiaan Hakkers. „We gaan vooral méér doen.” Maar hij weet ook: ze gaan er niet over.



Een ster behalen en behouden is een geweldige erkenning en bewijs dat ze het kunnen, zegt Kleine. „Maar we houden er rekening mee dat we hem verliezen. Al zie je dit soort veranderingen op meer plekken. De markt voor fine dining wordt kleiner. Wij blijven hier gewoon lekker koken.”