Michelinsterren 2025: Welke restaurants krijgen, behouden of verliezen ster(ren)?

De Michelinsterren 2025 worden maandag 6 oktober uitgereikt in Maastricht. Welke restaurants krijgen of behouden hun één, twee of drie sterren, wie krijgt er een Groene ster en welke top-koks verliezen hun Michelinster(ren)?

Michelinsterren 2025: waar en wanneer? De Michelinsterren voor Nederland in 2025 worden op maandag 6 oktober uitgereikt in het MECC Maastricht tijdens de horecavakbeurs BBB Maastricht. Deze ceremonie is op uitnodiging, maar is live te volgen via het YouTube-kanaal van Michelin, via beeldschermen op de beursvloer en natuurlijk via De Ondernemer.

Hoe Michelinsterren in Nederland zijn ontstaan

Aanvankelijk werd de Michelin-gids samengesteld met het oog op de automobilist. Een Michelinster gaf aan dat een restaurant een uitstekende keuken bood, terwijl twee sterren aanduidden dat het de moeite waard was om er een eindje voor om te rijden. Drie sterren wezen erop dat de inspecteurs het restaurant van een zó hoge kwaliteit achtten dat het een reis in zijn geheel rechtvaardigde. Inmiddels is de lijst uitgegroeid tot dé maatstaf voor de absolute top van de restaurantwereld.

Hoe krijg je als restaurant een Michelinster? Die vraag stelde De Ondernemer voor de uitreiking van de Michelinsterren 2023 aan Werner Loens, de toenmalige hoofdinspecteur van Michelin. Hij was 37 jaar ‘de man die over de sterren gaat’. Hier kijk en lees je het interview met Michelin-hoofdinspecteur Werner Loens terug, waarin hij vertelt wat de criteria zijn.

Hoeveel Michelinsterren kunnen restaurants krijgen?

Drie Michelinsterren is het maximaal haalbare voor restauranteigenaren. In de Michelingids 2024 was er in Nederland maar een enkel restaurant met drie sterren. Dat was De Librije van de eerder dit jaar overleden Jonnie Boer en zijn vrouw Thérèse.

Inter Scaldes had een jaar eerder ook drie sterren, maar begin 2023 vertrokken de toenmalige eigenaren, chef-kok Jannis en gastvrouw Claudia Brevet, en vervielen de sterren van Inter Scaldes. Het restaurant had in 2024 onder de nieuwe eigenaar, Jeroen Achtien, twee Michelinsterren.

Nieuwe restaurants één Michelinster 2024

Tien restaurants kregen de vorige editie hun eerste Michelinster. Dit zijn de restaurants met de felbegeerde ster:

Restaurant Showw, Amsterdam

Zenith, Apeldoorn

Demain, Cadzand

Joann, Enschede

Sabero, Leende

Restaurant 1857, Roosendaal

Odille, Sint-Oedenrode

Triptyque, Wateringen

Lutum, Wijk bij Duurstede

Restaurant Affect, Zwolle

In Nederland waren er in 2024 18 restaurants met twee sterren. Dat jaar kwam er één restaurant bij. Chef-kok Jeroen Achtien van het eerder genoemde Inter Scaldes.

Emiel Kwekkeboom en Mandy Overbeek, eigenaren van restaurant Joann, vierden in 2024 feest met hun team na het behalen van de Michelinster. Foto: Robin Hilberink

Wat waren in 2024 de restaurants met één Michelinster?

In Nederland telde in 2024 102 restaurants met één Michelinster, waarvan tien voor het eerst een ster kregen.

Herberg Onder de Linden, Aduard

Bistro de la Mer, Amsterdam

Bolenius, Amsterdam

Bougainville, Amsterdam

Coulisse, Amsterdam

Daalder, Amsterdam

De Juwelier, Amsterdam

De Kas, Amsterdam

Lars Amsterdam, Amsterdam

MOS, Amsterdam

Restaurant Showw, Amsterdam

Rijks, Amsterdam

RON Gastrobar, Amsterdam

Sinne, Amsterdam

The White Room by Jacob Jan Boerma, Amsterdam

Wils, Amsterdam

Yamazato, Amsterdam

Zoldering, AmsterdamZ

enith, Apeldoorn

De Heeren van Harinxma, Beetsterzwaag

Het Koetshuis, Bennekom

Pieters Restaurant, Bergambacht

Kaatje bij de Sluis, Blokzijl

Wolfslaar, Breda

Spetters, Breskens

Demain, Cadzand

Perceel, Capelle aan den IJssel

Apicius, Castricum

Noble Kitchen, Cromvoirt

Rijnzicht, Doornenburg

La Provence, Driebergen-Rijsenburg

‘t Raedthuys, Duiven

Wiesen, Eindhoven

Zarzo, Eindhoven

Joann, Enschede

Codium, Goes

LIZZ, Gouda

De Woage, Gramsbergen

Atelier, Gulpen

Calla’s, Den Haag

ML, Haarlem

Ratatouille Food & Wine, Haarlem

Basiliek, Harderwijk

De Kromme Dissel, Heelsum

Cheval Blanc, Heemstede

‘t Lansink, Hengelo

Sense, ‘s-Hertogenbosch

Pikaar, Hilvarenbeek

De Swarte Ruijter, Holten

De Kromme Watergang, Hoofdplaat

Sabero, Leende

Noor, Groningen

Bij Jef, Den Hoorn

Kasteel Heemstede, Houten

Flicka, Kerkdriel

‘t Vlasbloemeken, Koewacht

Voltaire, Leersum

De Burgemeester, Linschoten

‘t Amsterdammertje, Loenen aan de Vecht

Tante Koosje, Loenen aan de Vecht

De Bloemenbeek, De Lutte

Da Vinci, Maasbracht

Au Coin des Bons Enfants, Maastricht

Beluga Loves You, Maastricht

Château Neercanne, Maastricht

Studio, Maastricht

Tout à Fait, Maastricht

De Gieser Wildeman, Noordeloos

Latour, Noordwijk aan Zee

Alma, Oisterwijk

Zout & Citroen, Oosterhout

Versaen, Ravenstein

‘t Ganzenest, Rijswijk

ONE, Roermond

Restaurant 1857, Roosendaal

Amarone, Rotterdam

Fitzgerald, Rotterdam

Joelia, Rotterdam

The Millèn, Rotterdam

YAMA, Rotterdam

Zeezout, Rotterdam

Aan de Zweth, Schipluiden

Merlet, Schoorl

Odille, Sint-Oedenrode

O&O, Sint Willebrord

Monarh, Tilburg

De Leuf, Ubachsberg

Karel 5, Utrecht

Maeve, Utrecht

Eden, Valkenswaard

Central Park, Voorburg

De Nederlanden, Vreeland

De Moerbei, Warmond

Triptyque, Wateringen

Flavours, Weert

Marrees, Weert

Vista, Willemstad

Lutum, Wijk bij Duurstede

Meliefste, Wolphaartsdijk

Restaurant Smink, Wolvega

De Vlindertuin, Zuidlaren

Restaurant Affect, Zwolle

Brass Boer Thuis, Zwolle

Het team van restaurant De Gieser Wildeman in Noordeloos dat in 2024 zijn Michelinster behield. Foto: Ricardo Smit

En welke restaurants hadden twee Michelinsterren in 2024?

Aan de Poel, Amstelveen

Ciel Bleu, Amsterdam

Flore, Amsterdam

Restaurant 212, Amsterdam

Spectrum, Amsterdam

Vinkeles, Amsterdam

De Lindenhof, Giethoorn

‘t Nonnetje, Harderwijk

Tribeca, Heeze

Inter Scaldes, Kruiningen

De Nieuwe Winkel, Nijmegen

De Lindehof, Nuenen

De Bokkedoorns, Overveen

Brut172, Reijmerstok

FG - François Geurds, Rotterdam

Fred, Rotterdam

Parkheuvel, Rotterdam

De Groene Lantaarn, Staphorst

De Treeswijkhoeve, Waalre

Het restaurant met drie Michelinsterren in 2024

De Librije, Zwolle. Chef kok: Jonnie Boer (eerder dit jaar overleden).

Welke restaurants kregen een Groene ster in 2024?

De Groene ster van Michelin wordt sinds 2021 toegekend aan chef-koks die op een unieke of onderscheidende manier duurzaamheid integreren in hun restaurants. Vorig jaar kregen acht restaurants een Groene ster.

Neder, Alkmaar

Restaurant Vannu, Bavel

Mearkas, Eastermar

Flores, Nijmegen

Kook Atelier Op Oost, Oosterend

Fermin, Rotterdam

Heimat, Utrecht

Lutum, Wijk bij Duurstede

2025: 9 nieuwe Bib Gourmand-restaurants Restaurants met een prima prijs-kwaliteitverhouding maken elk jaar kans op de Bib Gourmand. Aan deze titel hangen geen strikte regels vast die concept of kookstijl beoordelen. Opvallend, bijna alle nieuwelingen bevinden zich ten zuiden van de grote rivieren. De gelukkigen dit jaar zijn: Café Sjiek (Maastricht) Prix de Rome (Maastricht) Reua Thai (Nuth) NEV (Eindhoven) Avenue43 (Oss) Petite (Sint-Oedenrode) Karel V (Goes) Café de Gaper (Leiden) Bistro De Ertepeller (Papendrecht)

Sommelier van het jaar 2024

Lendl Mijnhijmer van het Amsterdamse restaurant Showw ging er in 2024 met de prijs vandoor van sommelier van het jaar. Naar eigen zeggen was het een verrassing voor het wijntalent. „Het is belangrijk om wijn zonder poeha naar een gast over te brengen”, aldus Lendl. „Het gaat om de smaak van de gast zelf. Dat hebben we ook bij de heren van Michelin gedaan.”

Young Chef Award 2024

Uit handen van Jonnie & Thérèse Boer van De Librije kreeg Sofiane Bons van het Rotterdamse restaurant Joelia de Young Chef Award 2024. Volgens de inspecteurs brengt Soufiane een jeugdig karakter mee in de keuken, zonder in te boeten op de kwaliteit. „Het team, met bijna alleen maar jonge jongens, heeft dit jaar keihard gewerkt”, verklaart Sofiane het succes.

De service award van 2024 was voor Sonja Boreas van restaurant Sabero uit Leende. De inspecteurs roemden de persoonlijkheid en oprechtheid van de gastvrouw.

Welke Michelinrestaurants sloten/sluiten deuren in 2025?

Soms vrijwillig en soms genoodzaakt. Dit jaar sloten (of gaan nog sluiten) zeven sterrenrestaurants hun deuren. Dat zijn:

Fitzgerald in Rotterdam (juli 2025)

Flavours in Weert (juli 2025)

Pikaar in Hilvarenbeek (augustus 2025)

Flicka in Kerkdriel (december 2025)

Meliefste in Wolphaartsdijk (september 2025)

Zout & Citroen in Oosterhout (mei 2025)

De Lindehof in Nuenen (mei 2025)

Op naar Michelinsterren 2025: foodtrendwatcher over één driesterrenrestaurant in 2024

‘Eén driesterrenrestaurant. Dat vind ik voor een land als Nederland echt extreem mager. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Nederland is veel beter dan dat.’ Foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer analyseerde Michelin en de sterren van 2024 in De Ondernemer Live. Kijk het fragment hieronder nog eens terug: