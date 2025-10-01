Michelinsterren 2025: Welke restaurants krijgen, behouden of verliezen ster(ren)?

Michelinsterren 2025: waar en wanneer?
De Michelinsterren voor Nederland in 2025 worden op maandag 6 oktober uitgereikt in het MECC Maastricht tijdens de horecavakbeurs BBB Maastricht. Deze ceremonie is op uitnodiging, maar is live te volgen via het YouTube-kanaal van Michelin, via beeldschermen op de beursvloer en natuurlijk via De Ondernemer.
Hoe Michelinsterren in Nederland zijn ontstaan
Aanvankelijk werd de Michelin-gids samengesteld met het oog op de automobilist. Een Michelinster gaf aan dat een restaurant een uitstekende keuken bood, terwijl twee sterren aanduidden dat het de moeite waard was om er een eindje voor om te rijden. Drie sterren wezen erop dat de inspecteurs het restaurant van een zó hoge kwaliteit achtten dat het een reis in zijn geheel rechtvaardigde. Inmiddels is de lijst uitgegroeid tot dé maatstaf voor de absolute top van de restaurantwereld.
Hoe krijg je als restaurant een Michelinster? Die vraag stelde De Ondernemer voor de uitreiking van de Michelinsterren 2023 aan Werner Loens, de toenmalige hoofdinspecteur van Michelin. Hij was 37 jaar ‘de man die over de sterren gaat’. Hier kijk en lees je het interview met Michelin-hoofdinspecteur Werner Loens terug, waarin hij vertelt wat de criteria zijn.
Hoeveel Michelinsterren kunnen restaurants krijgen?
Drie Michelinsterren is het maximaal haalbare voor restauranteigenaren. In de Michelingids 2024 was er in Nederland maar een enkel restaurant met drie sterren. Dat was De Librije van de eerder dit jaar overleden Jonnie Boer en zijn vrouw Thérèse.
Inter Scaldes had een jaar eerder ook drie sterren, maar begin 2023 vertrokken de toenmalige eigenaren, chef-kok Jannis en gastvrouw Claudia Brevet, en vervielen de sterren van Inter Scaldes. Het restaurant had in 2024 onder de nieuwe eigenaar, Jeroen Achtien, twee Michelinsterren.
Nieuwe restaurants één Michelinster 2024
Tien restaurants kregen de vorige editie hun eerste Michelinster. Dit zijn de restaurants met de felbegeerde ster:
Restaurant Showw, Amsterdam
Zenith, Apeldoorn
Demain, Cadzand
Joann, Enschede
Sabero, Leende
Restaurant 1857, Roosendaal
Odille, Sint-Oedenrode
Triptyque, Wateringen
Lutum, Wijk bij Duurstede
Restaurant Affect, Zwolle
In Nederland waren er in 2024 18 restaurants met twee sterren. Dat jaar kwam er één restaurant bij. Chef-kok Jeroen Achtien van het eerder genoemde Inter Scaldes.
Wat waren in 2024 de restaurants met één Michelinster?
In Nederland telde in 2024 102 restaurants met één Michelinster, waarvan tien voor het eerst een ster kregen.
Herberg Onder de Linden, Aduard
Bistro de la Mer, Amsterdam
Bolenius, Amsterdam
Bougainville, Amsterdam
Coulisse, Amsterdam
Daalder, Amsterdam
De Juwelier, Amsterdam
De Kas, Amsterdam
Lars Amsterdam, Amsterdam
MOS, Amsterdam
Restaurant Showw, Amsterdam
Rijks, Amsterdam
Sinne, Amsterdam
The White Room by Jacob Jan Boerma, Amsterdam
Wils, Amsterdam
Yamazato, Amsterdam
Zoldering, AmsterdamZ
enith, Apeldoorn
De Heeren van Harinxma, Beetsterzwaag
Het Koetshuis, Bennekom
Pieters Restaurant, Bergambacht
Kaatje bij de Sluis, Blokzijl
Wolfslaar, Breda
Spetters, Breskens
Demain, Cadzand
Perceel, Capelle aan den IJssel
Apicius, Castricum
Noble Kitchen, Cromvoirt
Rijnzicht, Doornenburg
La Provence, Driebergen-Rijsenburg
‘t Raedthuys, Duiven
Wiesen, Eindhoven
Zarzo, Eindhoven
Joann, Enschede
Codium, Goes
De Woage, Gramsbergen
Atelier, Gulpen
Calla’s, Den Haag
ML, Haarlem
Ratatouille Food & Wine, Haarlem
Basiliek, Harderwijk
De Kromme Dissel, Heelsum
Cheval Blanc, Heemstede
‘t Lansink, Hengelo
Sense, ‘s-Hertogenbosch
Pikaar, Hilvarenbeek
De Swarte Ruijter, Holten
Sabero, Leende
Noor, Groningen
Bij Jef, Den Hoorn
Flicka, Kerkdriel
‘t Vlasbloemeken, Koewacht
Voltaire, Leersum
De Burgemeester, Linschoten
‘t Amsterdammertje, Loenen aan de Vecht
Tante Koosje, Loenen aan de Vecht
De Bloemenbeek, De Lutte
Au Coin des Bons Enfants, Maastricht
Beluga Loves You, Maastricht
Château Neercanne, Maastricht
Studio, Maastricht
Tout à Fait, Maastricht
De Gieser Wildeman, Noordeloos
Latour, Noordwijk aan Zee
Alma, Oisterwijk
Zout & Citroen, Oosterhout
Versaen, Ravenstein
‘t Ganzenest, Rijswijk
ONE, Roermond
Restaurant 1857, Roosendaal
Amarone, Rotterdam
Joelia, Rotterdam
The Millèn, Rotterdam
YAMA, Rotterdam
Aan de Zweth, Schipluiden
Odille, Sint-Oedenrode
O&O, Sint Willebrord
Monarh, Tilburg
Karel 5, Utrecht
Maeve, Utrecht
Eden, Valkenswaard
Central Park, Voorburg
De Nederlanden, Vreeland
De Moerbei, Warmond
Triptyque, Wateringen
Flavours, Weert
Marrees, Weert
Vista, Willemstad
Lutum, Wijk bij Duurstede
Meliefste, Wolphaartsdijk
Restaurant Smink, Wolvega
De Vlindertuin, Zuidlaren
Restaurant Affect, Zwolle
Brass Boer Thuis, Zwolle
En welke restaurants hadden twee Michelinsterren in 2024?
Aan de Poel, Amstelveen
Ciel Bleu, Amsterdam
Flore, Amsterdam
Restaurant 212, Amsterdam
Spectrum, Amsterdam
De Lindenhof, Giethoorn
‘t Nonnetje, Harderwijk
Tribeca, Heeze
Inter Scaldes, Kruiningen
De Lindehof, Nuenen
Brut172, Reijmerstok
FG - François Geurds, Rotterdam
Fred, Rotterdam
Parkheuvel, Rotterdam
De Groene Lantaarn, Staphorst
De Treeswijkhoeve, Waalre
Het restaurant met drie Michelinsterren in 2024
De Librije, Zwolle. Chef kok: Jonnie Boer (eerder dit jaar overleden).
Welke restaurants kregen een Groene ster in 2024?
De Groene ster van Michelin wordt sinds 2021 toegekend aan chef-koks die op een unieke of onderscheidende manier duurzaamheid integreren in hun restaurants. Vorig jaar kregen acht restaurants een Groene ster.
Neder, Alkmaar
Restaurant Vannu, Bavel
Mearkas, Eastermar
Flores, Nijmegen
Kook Atelier Op Oost, Oosterend
Fermin, Rotterdam
Heimat, Utrecht
Lutum, Wijk bij Duurstede
2025: 9 nieuwe Bib Gourmand-restaurants
Restaurants met een prima prijs-kwaliteitverhouding maken elk jaar kans op de Bib Gourmand. Aan deze titel hangen geen strikte regels vast die concept of kookstijl beoordelen. Opvallend, bijna alle nieuwelingen bevinden zich ten zuiden van de grote rivieren. De gelukkigen dit jaar zijn:
Café Sjiek (Maastricht)
Prix de Rome (Maastricht)
Reua Thai (Nuth)
NEV (Eindhoven)
Avenue43 (Oss)
Petite (Sint-Oedenrode)
Karel V (Goes)
Café de Gaper (Leiden)
Bistro De Ertepeller (Papendrecht)
Sommelier van het jaar 2024
Lendl Mijnhijmer van het Amsterdamse restaurant Showw ging er in 2024 met de prijs vandoor van sommelier van het jaar. Naar eigen zeggen was het een verrassing voor het wijntalent. „Het is belangrijk om wijn zonder poeha naar een gast over te brengen”, aldus Lendl. „Het gaat om de smaak van de gast zelf. Dat hebben we ook bij de heren van Michelin gedaan.”
Young Chef Award 2024
Uit handen van Jonnie & Thérèse Boer van De Librije kreeg Sofiane Bons van het Rotterdamse restaurant Joelia de Young Chef Award 2024. Volgens de inspecteurs brengt Soufiane een jeugdig karakter mee in de keuken, zonder in te boeten op de kwaliteit. „Het team, met bijna alleen maar jonge jongens, heeft dit jaar keihard gewerkt”, verklaart Sofiane het succes.
De service award van 2024 was voor Sonja Boreas van restaurant Sabero uit Leende. De inspecteurs roemden de persoonlijkheid en oprechtheid van de gastvrouw.
Welke Michelinrestaurants sloten/sluiten deuren in 2025?
Soms vrijwillig en soms genoodzaakt. Dit jaar sloten (of gaan nog sluiten) zeven sterrenrestaurants hun deuren. Dat zijn:
Fitzgerald in Rotterdam (juli 2025)
Flavours in Weert (juli 2025)
Pikaar in Hilvarenbeek (augustus 2025)
Flicka in Kerkdriel (december 2025)
Meliefste in Wolphaartsdijk (september 2025)
Zout & Citroen in Oosterhout (mei 2025)
De Lindehof in Nuenen (mei 2025)
Op naar Michelinsterren 2025: foodtrendwatcher over één driesterrenrestaurant in 2024
‘Eén driesterrenrestaurant. Dat vind ik voor een land als Nederland echt extreem mager. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Nederland is veel beter dan dat.’ Foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer analyseerde Michelin en de sterren van 2024 in De Ondernemer Live. Kijk het fragment hieronder nog eens terug: