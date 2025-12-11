Restaurant topkok Jermain de Rozario failliet: ‘Het voelt alsof ik heb gefaald en dat doet pijn’

Na een kleine tien jaar is er definitief een einde gekomen aan het tijdperk van topkok Jermain de Rozario in Helmond. Zijn restaurant is dinsdag failliet verklaard en gaat niet meer open. „Ik heb me nooit gerealiseerd hoe bijzonder een ster eigenlijk is.”

Het eerste overleg met curator Geurt te Biesebeek heeft de 41-jarige topkok al gehad. Daarnaast zijn er de afgelopen dagen al vele tranen gevloeid, want De Rozario heeft veel moeite met het vertrek uit zijn thuisstad. Het faillissement voelt volgens hem net als een verbroken relatie. „Ik ben er niet trots op, maar dit was onvermijdelijk”, reageert hij tegen ED. „Ik heb naar het beste van mijn kunnen gehandeld. Zondag heb ik mijn laatste dag hier gedraaid en hoe het verder loopt weet ik nog niet.”



De Rozario noemt een opeenstapeling van gebeurtenissen die hebben geleid tot het faillissement van zijn restaurant-bv en holding. Zo speelde corona een belangrijke rol, stelt hij. Net na het binnenhalen van de befaamde Michelinster moesten alle horecazaken dicht van de overheid.



Daarnaast is het uitgavenpatroon van mensen sinds die coronatijd flink veranderd, heeft hij ondervonden. „Veel mensen hebben tegenwoordig verstand van wijn en doen veel thuis. Mensen gaan veel bewuster met hun geld om. Tegelijkertijd snap ik ook wel dat je, als je langs deze zaak loopt, denkt: hier zal het eten wel duur zijn.”



Michelinster trok klanten uit het hele land

Wat tevens meespeelde waren de hoge personeelskosten. Na het verlies van zijn Michelinster in oktober 2024 bleven die hoog, terwijl het aantal gasten kelderde. „Ik heb me nooit gerealiseerd hoe bijzonder een ster eigenlijk is”, zegt hij. „Dan trek je echt mensen uit heel Nederland naar je zaak. Vaak mensen die alleen in de gidsen kijken. Dat mis ik nu.”

Leer eerst jezelf goed kennen voor je een onderneming begint Jermain de Rozario

Hij gooide het daarom over een andere boeg en hanteerde sinds zeven maanden het concept dat hij ook al in zijn zaak Lotus in Eindhoven had: het serveren van rijsttafels. De start was hoopgevend, maar het bleek niet genoeg. De topkok heeft de laatste dagen veel nagedacht. Het brengt hem tot een advies aan andere jonge ondernemers. „Leer eerst jezelf goed kennen voor je een onderneming begint. Maar hou je soms ook in. Soms is het je ego, soms het ondernemerschap, maar je moet niet te veel willen. Achteraf had ik misschien beter op de Steenweg kunnen blijven.”

Meerdere faillissementen

De Rozario is het derde Helmondse restaurant binnen drie weken dat failliet gaat. Eerder gingen Nastrium en Deftige Aap al kopje onder, al maakte laatstgenoemde onderneming een doorstart.



„We moeten in Helmond allemaal dezelfde gasten delen, maar dat zijn er gewoon niet genoeg. Helmond wordt mooi, maar dat gaat nog wel een jaar of tien duren. In Eindhoven heb je nog veel meer om te bezoeken.” Dat is ook een van de redenen waarom De Rozario recent al koos voor het openen van een nieuw restaurant op een bijzondere plek in Eindhoven: Villa Ravensdonck. In de monumentale villa aan de Vestdijk was tot voor kort ’t Zusje gevestigd. De nieuwe zaak gaat volgens eerdere planning in februari open.

Ik weet ook niet of ik ooit nog zo wil ondernemen als ik dat gedaan heb Jermain de Rozario Topkok

Wat de gevolgen van het faillissement in Helmond zijn voor dat plan weet De Rozario vooralsnog niet. Hij wil eerst de zaken netjes afwikkelen alvorens hij daarover nadenkt. Zo zijn er bijvoorbeeld nog veel culinaire liefhebbers die een reservering hadden staan. De kok denkt samen met de curator na over een oplossing. „Mensen stonden te applaudisseren toen ik een ster haalde en zien me nu zo hard vallen. Dan moet je er ook staan om een toelichting te geven, vind ik. Ik weet ook niet of ik ooit nog zo wil ondernemen als ik dat gedaan heb.”

Schuld loopt op tot een miljoen euro Topkok Jermain de Rozario heeft een schuld van 700.000 euro, maar die kan nog oplopen tot een miljoen euro. Dat zegt curator Geurt te Biesebeek in een toelichting op het uitgesproken faillissement. Een dergelijke schuld had de kok in 2022 ook al, maar door een financiële regeling werd dat teruggebracht tot 3,6 ton. 2023 was daarna een beter jaar, maar na het verlies van de Michelinster een jaar later kelderde de omzet met 40 procent. Dit jaar is de omzet opnieuw met 50 procent gedaald, aldus de curator. „Ik kan niet ontkennen dat het verlies van de ster heeft meegespeeld, maar ook de hoge energielasten van het pand en personeelskosten spelen een rol.” Het faillissement heeft geen gevolgen voor de Eindhovense plannen van De Rozario, stelt Te Biesebeek. „Hij gaat daar in loondienst verder als kok, hij is dan geen ondernemer meer. Het is misschien ook goed als hij even rust creëert.” Het personeel in Helmond wordt ontslagen.