Dappr groeit sinds de lancering hard. Was het eerst alleen online te koop, al gauw meldde Etos zich als verkooppunt van de opvallende en plasticvrije pleisters. Daarna kwam DA en ook het buitenland toont interesse. Vanwege uitbreiding van het assortiment en doelgroep is extra kapitaal nodig met behulp van een financieringsronde.

Oprichters Amar Thomas en Jochum Damstra hadden eerder een creatief bureau in de zorg. De bevriende mannen hebben allebei jonge kinderen, en dan heb je natuurlijk vaak met pleisters te maken. Amar: ,,Veel pleisters in het schap bevatten plastic of PFAS en zien er eigenlijk heel saai uit. Dat kon anders.”

De pleisters van Dappr, dat sinds 2024 bestaat, zijn gemaakt van plasticvrije bamboestof. Dat is zacht voor de huid, het laat het ademen en is biologisch afbreekbaar. Daarnaast zorgt bamboe voor 50 procent minder CO₂-uitstoot tijdens de productie. De pleisters vallen naast het duurzame aspect ook op vanwege het design: eenhoorns, dino’s, streepjes, dierenprints en tie dye.

Een pleister is niet een product waarvoor je ’s avonds online gaat shoppen, dat koop je in de winkel Amar Thomas Dappr

Dappr in gesprek met retailers

De pleisters waren vooralsnog alleen online te koop via de eigen website en Bol. „Een pleister is niet een product waarvoor je ’s avonds online gaat shoppen, dat koop je in de winkel. Daarom gingen we met retailers in gesprek.”

Met succes, want drie maanden na de lancering kwam Etos erbij als verkooppunt. Een mijlpaal noemde Amar deze ontwikkeling destijds. En sindsdien ging het hard. Sinds afgelopen maand zijn de duurzame pleisters ook verkrijgbaar bij 240 DA-filialen. Uit cijfers blijkt dat nu 80 procent van de pleisters in de winkels worden gekocht, 20 procent gaat online. Eerder wilde Dappr dit jaar 75.000 doosjes pleisters verkopen, de verwachting is dat ze dit ruimschoots halen.

Pleisters met vrolijke eenhoorns en dino’s

Amar en Jochum hadden geen eerdere ervaring met de retail, dus er ging weleens iets mis. Amar lacht: ,,Je doet natuurlijk alles voor het eerst en je kunt niet alles weten. Het is weleens misgegaan met promotiemateriaal, dan bleek de tekst op nieuwe posters veel te klein. Toen we bij Etos kwamen te liggen hadden we niet verwacht dat conceptstores die onze pleisters verkochten dat minder leuk vonden, die willen natuurlijk unieke producten. Ik vraag gerust om advies of help. Zo kwam ik via LinkedIn in contact met iemand die ons helpt bij het maken van een forecast, daar zijn we zo blij mee.”

De pleisters met vrolijke eenhoorns en dino’s vallen op het schap dat ruim 30 jaar niet is veranderd. ,,Om op te vallen bij de consument moeten we geluid maken. Het schijnt dat iemand in 0,2 milliseconde besluit om iets te kopen of niet. Mensen stappen niet snel over naar een ander merk als ze tevreden zijn over het oude. Daarom zetten we ruim in op marketing om bekender te worden. Deze week zijn we te zien op billboards in de grote steden.”

Dappr is te zien op billboards in de grote steden, zoals hier in Amsterdam. Foto: Dappr

Neuspleisters voor sporters

Als je zo groeit als merk, denk je vaak na over de volgende stap. ,,Sommige mensen zeggen: blijf bij de pleisters. Maar dit is geen product dat je wekelijks koopt. We zijn toen gaan denken over producten die je vaker gebruikt. We zijn nu bezig met de ontwikkeling van neuspleisters voor sporters, blarenpleisters en knippleisters. De neuspleisters worden momenteel getest door de hockeyers van het Nederlands team en professionele basketbalspelers, dat is wel echt cool,” vertelt Amar trots.

Waar de eerste pleisters voor kinderen waren, is het nieuwe assortiment dus ook op volwassenen gericht. ,,Het blijven pleisters volgens onze missie: duurzaam, van bamboe en met een leuk printje. Maar dan geen eenhoorns, maar bijvoorbeeld camouflageprint. Onze doelgroep breidt dus uit.”

Groei kost geld. We hebben laten zien dat we een merk kunnen neerzetten, het moment is dus nu Amar Thomas Dappr

500.000 euro ophalen met financieringsronde

Om deze groei mogelijk te maken start het merk een financieringsronde. Amar legt uit: „We willen 500.000 euro ophalen. Groei kost geld. We hebben laten zien dat we een merk kunnen neerzetten, het moment is dus nu.” Dappr zoekt één lead investor die de helft van het bedrag investeert en verder kleinere investeerders vanaf 50 duizend euro. „We zoeken investeerders die durven, die zich in onze missie kan vinden en mee wil bouwen aan een challenger. Er hebben zich al mensen gemeld met interesse. De komende weken gaan we gesprekken voeren.”

Uitbreiding naar het buitenland staat ook op de planning. ,,Deze zomer zetten we de eerste stappen naar België en Frankrijk via een distributeur. Ook hebben we gesprekken voor Duitsland. We hebben in ieder geval gecheckt of de naam van ons merk goed uit te spreken is in deze landen en niet iets geks betekent,” lacht Amar.

Voor meer info, kunnen geïnteresseerden contact opnemen via amar@dapprcare.com