In één week vijf bedrijven van de grond af aan bouwen. Een kleine groep ondernemers lukte dat. Met hulp van AI. Het idee is er, maar wat dan? Wie wil er mee doen om je businessplan te doen slagen en wat is er nog meer nodig om van idee tot realiteit te komen?

Je startup in 5 dagen gebouwd met AI: hoe krijg je je businessplan levensvatbaar en wie gaan er investeren?

House of Founders is een initiatief waarbij Nederlandse ondernemers in één week in Zuid-Afrika vijf nieuwe bedrijven bedachten en in werking zetten. In deze aflevering spreken we met Joep Verbunt, oprichter van matrassenmerk Matt Sleeps, Ron Simpson, creatief ondernemer en bekend van onder meer The Avocado Show, en de Zuid-Afrikaanse tech-ondernemer Brenton Maas.

Met Max Verstappen in een jet naar Formule 1

In het eerste deel van deze aflevering aan Ron onder meer de vraag wat het meest belachelijke idee was dat er tijdens het verblijf in de Zuid-Afrikaanse villa ontstond. ,,Dat is een hele, hele goede vraag. Op een gegeven moment zat er een idee in waarbij we alles wat onbetaalbaar was op een website wilden zetten. Things money can't buy of dreams money can't buy. Dat was mijn idee.’’ Als voorbeeld stelt de ondernemer de hypothetische vraag: ‘Kan ik met Max Verstappen mee in de jet naar Formule 1?’. Dat zou dan gekoppeld worden aan een goed doel. We wilden onmogelijke dingen voor elkaar krijgen en die online veilen of verkopen.’’

Joep Verbunt (rechts), oprichter van matrassenmerk Matt Sleeps, Ron Simpson (links), creatief ondernemer en bekend van onder meer The Avocado Show, en de Zuid-Afrikaanse tech-ondernemer Brenton Maas (tweede van rechts). Beeld: House of Founders

Ron: ,,We waren eigenlijk gewoon op zoek naar in de basis goede kernideeën om zo echte problemen op te lossen. Die hebben we ook gevonden. Op een gegeven moment heb je zoveel leuke goede ideeën, dan is het kill your darlings. Het moet wel. We hadden al weinig tijd, laat staan als we nog meer ideeën hadden.’’

Attent: vergeet nooit meer die belangrijke momenten

In deel 2 van deze aflevering gaat Brenton Maas dieper in op de persoonlijke herinnering-app Attent, een van de bedachte en met AI gebouwde bedrijven annex applicaties. ,,Met de app kan je belangrijke momenten van of voor je dierbaren herinneren.’’

,,Het idee voor ons was niet alleen om een ​​herinnerings-app te bouwen. We wilden die app ook personaliseren. Voor ons was de manier om dat te doen met gebruik van AI’’, legt Brenton uit. Joep: ,,Vroeger had ik Facebook. Dan had ik al de verjaardagen op een rijtje en dat vond ik super fijn. Maar ik gebruik Facebook bijna niet meer. Ik merk ook dat ik veel vaker belangrijke momenten van dierbaren mis. Toen Ron dit idee pitchte, ging ik daar wel op aan. Het is iets wat ik zelf heel graag zou willen gebruiken en wat ik ook interessant vind.’’

Wanneer heeft een businessplan bestaansrecht?

Hoe levensvatbaar is het idee achter Attent? Daar wordt over gesproken in het derde deel. Aan Joep Verbunt de vraag: waar staat de app, het idee, over een jaar? ,,Dat vind ik lastig. Kijk, dit idee kan alleen overleven of heeft bestaansrecht als heel veel mensen het gaan gebruiken. Als maar tien mensen het gebruiken, dan kun je er geen businessconcepten rond krijgen. Ik geloof dat honderdduizenden of zelfs miljoenen mensen het moeten gaan gebruiken. Pas dan wordt het interessant genoeg om een businessmodel te genereren.''

Joep ziet ook flink wat kansen wanneer er wordt gekeken naar de eventuele investeerders voor hun plan. ,,Er zijn natuurlijk founders die eventueel willen investeren. Er is nog niet helemaal duidelijk wie, wat en waar in wil investeren, daar hebben we nu een gesprek over. Maar we staan ook open voor de crowd om mee te investeren. Dat is ook echt een hele nieuwe manier. We zijn het nog een beetje aan het ontdekken hoe we dat het beste kunnen doen.’’