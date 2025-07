Malou (29) wil met Nulu dé nieuwe energiedrank worden: ‘Waar je Red Bull ziet, moet ook Nulu staan’

Een blikje energiedrank of pre-workout voor het sporten. Malou Streefland (29) uit Gouda was er gek op, maar bij haar gezonde levensstijl paste het eigenlijk niet. Het moet anders kunnen, daarvan was ze overtuigd. Dus verkoopt de jonge moeder nu haar eigen ‘gezonde’ energiedrankje.

Toen eind april de vrachtwagen vol met blikjes in Gouda voorreed, kon Malou Streefland haar geluk niet op. Het was een lang proces, maar eindelijk had ze haar eigen drankjes in haar hand.

Sinds een maand worden de blikjes energy verkocht. „Dat gaat superhard. Ik ben er nu al duizenden kwijt. Er komt binnenkort een nieuwe levering aan. Dat is boven alle verwachtingen”, zegt ze tegen AD.

Gezondheid is heel belangrijk voor mij. Tegelijkertijd dronk ik voor het sporten regelmatig ongezonde energiedrank Malou Streefland (29)

Het is een opvallende carrièremove van de jonge onderneemster, die tot voor kort als jurist bij de rechtbank werkte. „Maar vijf dagen in de week van negen tot vijf voor een baas werken, dat paste niet meer bij mij. Ik wilde meer vrijheid.”

De ideeën voor haar eigen bedrijf ontstonden vlak nadat haar eerste kindje werd geboren. „Ik was zes keer in de week aan het sporten. Gezondheid is heel belangrijk voor mij. Tegelijkertijd dronk ik voor het sporten regelmatig ongezonde energiedrank of nam ik pre-workoutsupplementen.”

Drie smaken energiedrank

Een alternatief was er haar inziens nog niet. Dus moest ze dat zelf maar maken. Na maandenlang zoeken vond Malou een producent in Griekenland.

„Ik had al vrij snel duidelijk voor ogen wat voor smaken ik wilde, maar leg dat maar eens uit. Dat is best lastig. We hebben heel veel gevideobeld en iedere keer stuurden zij dan samples op.”

Uiteindelijk kwamen daar drie smaken uit: watermeloen, rode snoepjes en appel-perzik. Wat het verschil is met gewone energiedrank?

„Het is gemaakt van natuurlijke ingrediënten. In een blikje zit ongeveer anderhalf kopje koffie aan cafeïne, dat komt van groene koffiebonen en guarana. Daarnaast zijn er een aantal B-vitaminen toegevoegd en biotine. Dat laatste is goed voor je haar en nagels.”

Is de energiedrank gezond?

Malou presenteert Nulu, zoals haar energiemerk heet, als een gezonde energydrank. „Het is natuurlijk geen komkommer”, nuanceert ze zelf. „Je moet het niet onbeperkt drinken. Maar het is een gezondere keuze dan een hoop alternatieven. In ieder blikje zitten maximaal zeven calorieën.”

Voedingsdeskundige Leroy van de Ree noemt het vooral een minder ongezonde keuze. „In traditionele energiedrankjes zit heel veel suiker. Nulu is op basis van zoetstoffen. Dat moet je ook niet onbeperkt drinken, maar is wel beter voor je tanden”, zegt hij.

Van de toegevoegde vitaminen hebben de meeste mensen al genoeg. Dat plas je gewoon weer uit Leroy van de Ree Voedingsdeskundige

„De toegevoegde vitaminen? Het zijn exact degenen waar de meeste mensen al wel genoeg van hebben, Dus die plas je gewoon weer uit.” Wel is het fijn dat er cafeïne in het product zit. „Je remt daarmee je vermoeidheid”, zegt Van de Ree.

Nulu richt zich op jonge vrouwen

„Daarnaast zijn het heel lekkere smaken”, zegt Malou zelf, die op dit moment 37 weken zwanger is. „Ik wil met Nulu vrolijkheid uitstralen. Daarbij richt ik me met name op jonge vrouwen.”

Dat lijkt goed te lukken. Het eerste filmpje waarbij Malou liet weten dat Nulu te koop is in de Jumbo in de Goudse wijk Bloemendaal, is al meer dan honderdduizend keer bekeken. Een blikje van 330 milliliter kost daar 1,99 euro.

Overal waar je Red Bull ziet, moet ook Nulu staan Malou Streefland (29)

„Vorig jaar zomer vroeg ik al aan de bedrijfsleider of ik mijn blikjes hier mocht neerzetten. Voordat ik de levering echt binnen had, waren we een tijdje verder, Maar het verkoopt nu supergoed. Ik heb zelfs al een nieuwe pallet neergezet”, zegt Malou, die Nulu daarnaast via haar eigen website, in een sportschool en een Jaminwinkel verkoopt.

Haar dromen? „Dat Nulu straks in alle supermarkten, tankstations en op sportclubs te koop is. Overal waar je Red Bull ziet, moet ook Nulu staan”, vindt ze.

