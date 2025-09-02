Familiebedrijf haalt eerste superbatterij van Europa in huis: ‘Dit geeft een gerust gevoel’

Het Schiedamse familiebedrijf Nicoverken gebruikt als eerste in Europa een nieuwe superbatterij en hoeft daardoor niet langer bang te zijn voor stroomstoringen. Het bedrijf kan met de batterij dagenlang doordraaien bij een stroomstoring én de druk op het overvolle stroomnet verlagen: goed nieuws voor de scheepvaart én bierliefhebbers.

Een partytent, statafels, bitterballen en drankjes stonden klaar en de burgemeester van Schiedam kwam op uitnodiging langs, schrijft het AD. Directeur Erik van Krugten deed er alles aan om er een feestelijke middag van te maken. Heeft hij een nieuwe miljoenenorder binnengesleept? Heeft het familiebedrijf het predicaat koninklijk gekregen? Is de burgemeester daarom langs gekomen?

Een paar nieuwe middenklassers

Het gaat vandaag echter om een kast met 522,4 kW aan opslagcapaciteit. Het feestje draait om deze batterij. Voor de kenners: een Alpha Ess batterij uit China. Voor het bedrijf is dit een serieuze investering. Bedragen brengt Van Krugten liever niet naar buiten, maar je kunt er een paar nieuwe middenklassers van kopen of zelfs een categorie hoger.

Voor Van Krugten is de superbatterij echter niet zomaar een speeltje voor op de snelweg. In een tijd van netcongestie is dit bittere noodzaak. „Dit is belangrijk voor de continuïteit van ons bedrijf, het is nodig vanwege de netcongestie’’, legt hij uit. De afgelopen tijd kreeg Nicoverken al enkele brieven van Stedin. Op veel plekken is het elektriciteitsnet vol en daarom zijn er met bedrijven afspraken gemaakt over het gebruik van stroom.

„We zijn daar twee keer heen geweest en bij de derde keer krijg je een tik op de vingers van Stedin.’’ Van Krugten hoorde in de wandelgangen van collega-ondernemers dat een overschrijding een boete van wel 30.000 euro kan opleveren. „Dat wil ik niet.’’

Dit geeft een gerust gevoel, het is echt om onafhankelijk te kunnen werken Erik van Krugten

Nicoverken, ooit tien jaar lang shirtsponsor van voetbalclub Sparta, is overigens geen uitzondering met een batterij. Meerdere bedrijven maken daar gebruik van. Maar als je de technici moet geloven die rondlopen op het terrein, is de Alpha Ess er wel eentje van de buitencategorie. „Hij is net nieuw, heel compact en de eerste die in Europa geplaatst is’’, legt Robin de Jong van Hetta Energie uit.

Met de nieuwe batterij kan Nicoverken tijdens piekmomenten de druk op het net verlagen met deze energieopslag. Mocht de stroom uitvallen, dan schakelt binnen 20 milliseconden - ‘dat merk je niet eens’ - over naar off grid werken: zonder afhankelijk te zijn van het energienet. Van Krugten: „Dit geeft een gerust gevoel. Dit is echt om onafhankelijk te kunnen werken.’’

Superbatterij geeft tussen de 1 en 5 dagen stoom

Het bedrijf vindt zijn oorsprong in Zweden, maar is inmiddels een familiebedrijf dat internationaal opereert in motorenreparaties voor de scheepvaart. De derde generatie werkt tegenwoordig aan de Algerastraat. Het begon allemaal bij Frans van Krugten, de vader van Erik. Toen het bedrijf in de jaren 70 van de vorige eeuw nog in Zweedse handen was, werkte Frans er als boekhouder. In 1983 ging het Zweedse moederbedrijf failliet en nam Frans, die inmiddels was opgeklommen, de zaak over.

Tegenwoordig doet Nicoverken meer dan alleen scheepsmotoren aan boord repareren. Ze verkopen ook onderdelen voor superdeluxe jachten. Bijzonder is de derde tak, want het bedrijf is daarnaast actief in de voedings- en drankindustrie als toeleverancier. Denk daar maar aan als je bijvoorbeeld een blikje bier opent van een héél bekend Nederlands merk.

En mocht de stroom onverhoopt uitvallen, dan loopt ook dit proces geen gevaar, althans voor korte tijd. De superbatterij zorgt ervoor dat het bedrijf tussen één en vijf dagen in bedrijf kan blijven.

