Lees verder onder de advertentie

Het winnen van een door de Duitse overheid uitgeschreven aanbesteding zorgt voor een uitgelaten stemming bij de in 2019 opgerichte startup, die nu nog zestien werknemers telt. Dat zullen er snel tientallen meer zijn, want de klus moet binnen vier jaar zijn geklaard.

Kamervullende machine

De nieuwe kwantumcomputer wordt deels in Ulm en deels in Enschede gebouwd. Dat er sprake moest zijn van co-ontwerp was een voorwaarde bij de aanbesteding. De nieuwe computer wordt van het formaat main frame. Het wordt een ‘kamervullende machine’.

Lees ook: Lightyear, Picnic en Pieter Pot aan top in startup-lijst LinkedIn

Lees verder onder de advertentie

Supersnel complexe berekeningen uitvoeren

Technisch-directeur Jelmer Renema (37) spreekt in Tubantia van ‘een doorbraak’. „We zijn het eerste Europese bedrijf dat erin is geslaagd een fotonische kwantumcomputer te verkopen. Mogelijk zelfs het eerste ter wereld, maar we weten niet precies wat er in de VS gebeurt op dit gebied. Voortgang in deze technologie is vanuit het oogpunt van concurrentie met geheimzinnigheid omgeven.”

Concurrenten PsiQuantum en Xanadu uit de VS hebben ook fotonische kwantumcomputers ontwikkeld, maar hebben die waarschijnlijk nog niet verkocht. Een kwantumcomputer is de heilige graal in de informatietechnologie. Ze kunnen supersnel complexe berekeningen uitvoeren en zullen daarom de wereld ingrijpend veranderen, zo voorspellen wetenschappers.

Lees ook: Wie kent oldskool videogamemerk Atari nog? Het is terug, en hoe

Lees verder onder de advertentie

Nieuwe generatie computers

Overal ter wereld wordt er aan in universiteiten en onderzoekscentra gewerkt aan de ontwikkeling van deze nieuwe generatie computers. Daarmee zijn miljarden gemoeid, want wie de race wint is spekkoper. In Nederland trekt het het Nationaal Groeifonds de komende jaren 1,1 miljard uit voor de verdere ontwikkeling van de technologieën. De UT en QuiX Quantum hopen voor een deel van dat geld in aanmerking te komen.

Daar komt nog geld van universiteiten, bedrijven en investeerders nog bij. Zo haalde QuiX Quantum eerder dit jaar 5,5 miljoen investeringskapitaal op bij het aan de overheid gelieerde PhotonDelta, private investeerder FORWARD.one en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.

Lees verder onder de advertentie

Technologie makkelijker schaalbaar

QuiX Quantum gebruikt het geld voor de ontwikkeling van fotonische kwantumprocessors die werken bij kamertemperatuur. Daarmee onderscheidt het bedrijf zich van concurrenten die gebruik maken van technologieën die alleen werken bij extreem koude temperaturen (-269 graden Celcius). De processoren van QuiX Quantum zijn daardoor veel goedkoper, kleiner en energiezuiniger dan producten van de concurrenten.

Het maakt de technologie bovendien makkelijker schaalbaar, zegt Jelmer Renema. De Duitse overheid heeft diverse soorten kwantumcomputers besteld om met de technologieën te experimenteren en ze met elkaar te vergelijken.

Lees ook: Waarom Artificial Intelligence een trend is en wat je er echt mee kunt