Nathan van Dompseler begon in 2019 met een bedrijf in zonnepanelen. Na jaren van snelle groei daalde de omzet in 2023 plots met 80 procent. Hij gooide zijn businessmodel om, koos voor warmtepompen en wil nu een van de grootste installateurs van Nederland worden.

Nathan begon met zonnepanelen als bijbaan, nu mikt hij op 18 miljoen omzet in 2026 (met warmtepompen!)

Het leggen van zonnepanelen begon als een mooie bijbaan voor Nathan tijdens zijn opleiding sport, management en ondernemen. Als tiener hielp Nathan van Dompseler zijn vader bij het installeren van zonnepanelen. Hij zag dat het werk beter kon, stopte met zijn opleiding en greep de kans van het ondernemerschap. In 2019 richtte Nathan Atlas Power op. Later sloot zijn zus Esrah aan. Sinds 2023 runnen broer en zus samen het bedrijf. De ondernemersdrang zat er vroeg in. Nathan: „De wil om te winnen en constant de volgende stap te zoeken. Dat komt echt bij mezelf vandaan.’’

Ik wilde geen klein klusbedrijf opzetten met drie mensen in dienst, maar een sterk merk neerzetten en landelijk opereren

Vanaf de start wilde Nathan het anders aanpakken. Hij stoorde zich aan de werkwijze in de sector. Er was bijna geen innovatie en de manier waarop klussen werden binnengehaald was ouderwets en vooral lokaal gericht. „Het werd vaak gedaan ‘zoals het altijd werd gedaan’. Ik wilde geen klein klusbedrijf opzetten met drie mensen in dienst. Mijn visie was een sterk merk neerzetten waarmee je landelijk kunt opereren.’’

Dat lukte snel. In het eerste jaar brak corona uit, voor veel starters reden om de handdoek in de ring te gooien. Voor Atlas Power bood dit juist een kans. „Veel concurrenten stopten tijdelijk met klantbezoek. Wij niet. Als het binnen de regels kon en de klant dat wilde, gingen wij gewoon door.’’ Bovendien was het juist voor een bedrijf als dit een topmoment om te knallen. Klanten gingen niet op vakantie en er was meer geld voor woningverbouwingen. Zonnepanelen werden gezien als een interessante investering.

Atlas Power zet vol in op warmtepompen

Na jaren van snelle groei volgde in 2023 een omslag. Waar eerst een wachttijd van zeven maanden gold, droogde de vraag op. „De omzet daalde binnen een korte periode met 80 procent. We waren te optimistisch. We dachten dat het wel zou aantrekken, maar dit was het nieuwe normaal.’’

Veel bedrijven in de sector vielen om. Logisch nadat er eerst een enorme stijging was van bedrijven die zonnepanelen gingen leggen. In 2022 waren er 4.757 zonnepaneelbedrijven bij de KVK geregistreerd. In 2023 zelfs 8.705.

Het is eng als je corebusiness wegvalt

De nieuwe bedrijven verdwenen als eerst, maar later ook middelgrote spelers. Voor Nathan was het een belangrijk moment: „Het is eng wanneer je corebusiness wegvalt. Ik heb elke dag getwijfeld. Uiteindelijk hadden we twee keuzes: of we stoppen er helemaal mee of we grijpen het aan als kans om te verbreden. Vanaf dat moment zijn we ‘vol gas’ voor de warmtepomp gegaan. Er was daar minder concurrentie, maar wel een markt die een stuk complexer is.’’

Opschalen en goed personeel

Wat Atlas Power volgens Nathan onderscheidt, is de aandacht voor marketing en presentatie. „In deze branche zie je nog te vaak verouderde websites en onduidelijke offertes. Bij ons is alles visueel mooi opgemaakt en duidelijk. Een klant ziet meteen wat iets kost en wat hij kan verwachten. Ook ziet de klant met de geleverde foto’s dat een warmtepomp geen lelijk ding hoeft te zijn.’’

Marketing speelt tevens een rol bij de werving van nieuw personeel. Het bedrijf ontwikkelde een aparte wervingssite met sterke beelden, verhalen van de mensen die er werken en je ziet meteen een salarisindicatie. „Je ziet dat installatietechniek nog vaak een stoffig imago heeft. Wij willen dat doorbreken. Zo trek je nieuwe mensen aan.’’

Atlas Power: cco Nathan Dompseler

Tegelijkertijd ontkomt ook Nathan er niet aan om met externe bedrijven te werken. „Als je wil opschalen is het niet of-of, maar en-en. Naast het voldoende aantrekken van nieuwe mensen moet je ook telkens op zoek naar goede partijen om mee samen te werken. En daar moet je scherp op zijn.”

‘Als je pas verandert als het minder gaat, ben je vaak te laat’

Atlas Power voelt de concurrentie van prijsvechters, maar wil zich niet onderscheiden op een lage prijs. Nathan zegt daarover: „Onze marges zijn kleiner geworden door hogere kosten, maar we maken het verschil op inhoud. Soms komt iemand voor alleen zonnepanelen, maar gaan ze naar huis met een compleet pakket: panelen, warmtepomp, airco en een thuisbatterij.’’

Het past bij de koers die Nathan in 2023 is ingeslagen: „Als ik er op terugkijk, had ik die stap echt twee jaar daarvoor moeten zetten. Maar in 2022 ging het zo goed met alleen zonnepanelen, dat de switch niet aan de orde was. We hadden de enorme daling in vraag niet verwacht. Zo zie je maar weer: als je pas verandert als het minder gaat, ben je vaak te laat.”

Groeien naar 73 miljoen euro in 2030

Het is sinds 2023 lastiger de omzet te voorspellen. De markt is constant in beweging en het helpt niet dat de regelgeving telkens alle kanten opgaat. „Elke keer als je ergens op rekent, verandert de overheid de regels. Nu krijg je nog subsidie op de warmtepomp. Maar dat kan met een nieuw kabinet zo wegvallen. Dat heeft meteen een grote impact.’’

Toch gaat het met de omzet goed. Inmiddels verkoopt en monteert Atlas Power circa 50 warmtepompen per maand. Dat levert een gemiddelde omzet van iets minder dan 400.000 euro op per maand. De warmtepompen doen nu zo’n 54 procent van de omzet. Het andere deel van de omzet komt uit zonnepanelen, airco’s en thuisbatterijen. Het doel voor 2026 is een omzet van 18 miljoen euro draaien. Dat is vergelijkbaar met de omzet zoals die in 2023 was voordat de zonnepanelenmarkt instortte. En in 2030 wil het bedrijf groeien naar een omzet van 73 miljoen euro.

Ik bepaal de koers en kan anderen daarin goed meenemen

Nathan wil met Atlas Power uitgroeien tot een van de grootste spelers in Nederland op het gebied van verduurzaming en hij weet dat hij daarin zelf een belangrijke rol speelt. „Het klinkt misschien arrogant, maar je zou kunnen zeggen dat ik onmisbaar ben. Ik bepaal grotendeels de koers en kan anderen daarin goed meenemen. Door het goede voorbeeld te geven, staan we als team sterker.’’