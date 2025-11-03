Twee jaar hard werken en een optreden in Dragon’s Den waren niet genoeg om het bedrijf van Florian en Stefan te redden. De combinatie van koffie en supplementen bleek te lastig uit te leggen.

Van mislukking naar 10 miljoen omzet in 3 jaar: hoe Florian en Stefan met focus roer Goyu omgooiden

Vier jaar geleden startten de toen nog studenten Florian Fermin en Stefan Wateler met hun bedrijf Cupplement: capsules met koffie en supplementen in één voor extra energie. Het ei van Columbus, zo leek het. Echter, de verkopen bleven achter en twee jaar na de start trokken de jongens de stekker eruit. „Dat was heel pijnlijk”, geeft Stefan toe. „Je hebt er twee jaar hard voor geknokt maar het was niet genoeg. We hebben afscheid moeten nemen van het team waarmee we samenwerkten en het kantoor opgezegd.”

Uiteindelijk was het product zelf te complex, met onbekende ingrediënten en bleek het ook qua smaak niet goed Florian Fermin

Wat ging er mis? Florian: „Uiteindelijk was het product zelf te complex, met onbekende ingrediënten en bleek het ook qua smaak niet goed. Daarnaast waren de cupjes niet goed genoeg. Bovendien hadden we niet voldoende marketingbudget om de boodschap goed over te brengen.”

Merknaam veranderd in Goyu

Na dit avontuur waren Florian en Stefan volop aan het solliciteren naar een vaste baan. In de vrije tijd verpakten ze supplementen waar ze mee bekend waren in zakjes en verkochten die via bol. „Binnen drie maanden liep dit zo goed dat ik mijn zoektocht naar een vaste baan volledig kon stoppen”, vertelt Florian. Inmiddels is de merknaam veranderd in Goyu en bestaat de collectie uit zo’n tachtig producten die niet alleen online te koop zijn, maar ook bij grote ketens als Holland & Barrett, Kruidvat en Vitaminestore.

Wat doen de mannen anders dan de eerste keer? Stefan: „Focus hebben. Dat is het belangrijkste wat we hebben geleerd. We verkopen nu alleen nog maar supplementen die 100 procent natuurlijk zijn. Dat is een duidelijk verhaal. Bovendien gebruiken we bekende ingrediënten wat eveneens vertrouwen geeft.”

De kennis daarover vergaarden ze zelf uit persoonlijke interesse. Alle basisproducten die ze inkopen wordt uitgebreid getest in laboratoria. De productie vindt grotendeels plaats in Nederland of anders elders in Europa. „Dat geeft grip op kwaliteit. De eisen en het toezicht zijn hier strenger en beter”, stelt Stefan.

Stoffig imago

Het gebruik van kruiden, plantextracten of thee ter bevordering van de gezondheid is overigens niet nieuw: „In de Oosterse cultuur wordt het misschien al duizend jaar gebruikt”, schetst Stefan. „Daardoor heeft het misschien een wat stoffig imago. Wij willen dat opfrissen en bij een jongere doelgroep onder de aandacht brengen.”

Goyu richt zich dan ook op jonge mensen tussen de 25 en 35 jaar die ondersteuning zoeken omdat ze een bijzondere prestatie moeten leveren of juist hulp zoeken om beter te ontspannen of te slapen.

Stefan: „Er zijn al heel veel supplementen te koop, maar die zijn vaak op synthetische basis. Wij merken dat consumenten steeds bewuster worden en op zoek gaan naar natuurlijke vervangers daarvoor. Zo komt er juist ook een oudere doelgroep bij ons terecht. Die kennen de ingrediënten al maar kiezen nu ook voor 100 procent natuurlijk.” Die groeiende vraag werd eveneens gezien door de grote ketens waardoor Goyu nu ook daar te koop is.

We mikken op een omzet van tien miljoen binnen drie jaar Florian Fermin

Vewachtte jaaromzet van 1,5 miljoen euro

Met een verwachtte jaaromzet van 1,5 miljoen euro dit jaar is het merk een succes. De ambitie reikt echter nog veel verder. Florian: „We mikken op een omzet van tien miljoen binnen drie jaar.”

Hoe ze dat willen bereiken? „We focussen eerst op Nederland want hier liggen nog heel veel kansen. Daarvoor moeten we wel veel meer inzetten op het vergroten van onze bekendheid, onder meer via social media. Verder zullen we meer unieke producten en blends gaan brengen. Daarna kijken we naar andere landen in Europa. Daar verkopen we al wel via de webshop, maar we liggen bijvoorbeeld in Duitsland nog niet in winkels of bij de apotheek. Dat is de volgende uitdaging.”

