Onwine sloeg Dragon’s Den af en koos voor sharefunding: ‘Onze les? Zorg voor ambassadeurs’

Met hun platform OnWine willen Gijs van Opstal en zijn team de wijnmarkt veranderen door consumenten direct in contact te brengen met wijnboeren. Hoewel hun avontuur begon met een succesvolle deelname aan Dragon’s Den , besloten ze uiteindelijk de financieringsroute van sharefunding in te slaan. Wat leidde tot deze keuze en wat hebben ze hiervan geleerd?

Tijdens de coronapandemie, toen Gijs van Opstal nog bij een grote corporate werkte, ontstond het idee voor OnWine. Het concept? Consumenten kunnen via een online marktplaats wijn direct bij de wijnboer kopen, zonder tussenpartijen. „De traditionele wijnmarkt is vrij gesloten en wordt gedomineerd door tussenpartijen die bepalen wat je kunt kopen en flink verdienen ten koste van de wijnboeren’’, legt Gijs uit. „Wij wilden dat veranderen. Bij ons platform krijgen wijnboeren aanzienlijk meer marge dan via traditionele kanalen.’’

Het idee sloeg aan en snel was duidelijk dat er groeikapitaal nodig was om verdere stappen te zetten. Gijs en zijn medeoprichter kwamen in aanraking met Dragon’s Den. Het populaire televisieprogramma leek de perfecte springplank om financiering én bekendheid te verkrijgen.

De Champions League van financiering

„Voor ons voelde Dragon’s Den als de Champions League’’, vertelt Gijs. „Het was spannend, want je moet auditeren en presenteren. Maar het gaf ook bevestiging: als we zover komen, is ons businessidee blijkbaar interessant. We hadden niets te verliezen, dus als het daar niet lukte dan konden we altijd nog bij een bank of andere financierder aankloppen.’’

Voor ons voelde het niet goed om een bedrijf dat nog in de kinderschoenen staat deels uit handen te geven Gijs van Opstal

De deelname aan Dragon’s Den verliep soepel en hun idee wist zelfs de interesse van twee Dragons te wekken. Toch besloten Gijs en zijn team het aanbod van de investeerders niet te accepteren. Waarom? „De Dragons willen natuurlijk investeren tegen gunstige voorwaarden voor henzelf, wat begrijpelijk is’’, legt Gijs uit. „Maar voor ons voelde het niet goed om een bedrijf dat nog in de kinderschoenen staat deels uit handen te geven.”

De overstap naar sharefunding

Na Dragon’s Den besloot OnWine zich te richten op sharefunding. Deze alternatieve financieringsvorm biedt investeerders de mogelijkheid om aandelen in een bedrijf te kopen. In plaats van naar de bank te stappen of puur op leningen via crowdfunding te vertrouwen, kozen ze voor een model waarbij investeerders echt onderdeel worden van hun verhaal.

Toch is sharefunding, zeker als je er nog niet veel ervaring mee hebt een uitdaging. „Zodra je publiciteit hebt, komen er veel partijen naar je toe die je willen helpen. Je weet niet helemaal wie je kunt vertrouwen en lijkt op het eerste oog ingewikkelder dan een lening bij de bank. Maar als je weet waar je heen wilt, dan is het absoluut de moeite waard.’’

Je leert al snel dat goed advies soms beperkt blijft tot basiswerk Gijs van Opstal

Een belangrijke les voor Gijs en zijn team was het belang van de juiste begeleiding. „In het begin vertrouw je erop dat externe partijen volledig met je meedenken, maar je leert al snel dat goed advies soms beperkt blijft tot basiswerk. Vergelijk het maar met een loodgieter: je betaalt hem om een boutje aan te draaien, maar daarna kun je het vaak zelf wel. Alleen de eerste keer durf jij nergens aan te draaien omdat je bang bent dat je huis onder water loopt. ’’

Met die ervaring op zak haalde OnWine de tweede en nu ook de derde financieringsronde volledig zelfstandig op. ,,We hebben de kennis nu in huis en weten hoe de technische en juridische aspecten werken. Dat geeft vertrouwen.’’

Voor wie is sharefunding geschikt?

Volgens Gijs hangt het succes van sharefunding af van de aard van het product en de betrokkenheid van de klanten. „Als je een product hebt waar mensen binding mee hebben, werkt het geweldig. Wij hebben loyale klanten die affiniteit hebben met onze missie. Zij praten erover en worden ambassadeurs. Maar als jouw product of dienst wat minder tastbaar is of weinig passie opwekt, is het misschien beter om andere opties te overwegen.’’

Met de derde financieringsronde wil OnWine verder uitbreiden naar nieuwe landen en wijnboeren. Het uiteindelijke doel? „Een blijvende verandering in de wijnwereld bewerkstelligen, zodat boeren meer verdienen aan hun producten dan de tussenpartijen’’, zegt Gijs.

Bekijk het hele interview met Gijs in onderstaande video:

