Pieter Pot fuseert met Belgische verpakkingsvrije supermarkt voor snellere groei: ‘Eind 2026 naar 10 miljoen omzet’

Verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot fuseert met de Belgische drankenbezorgdienst Andy. De bedrijven delen een vergelijkbare geschiedenis: beide maakten een doorstart en draaien nu zwarte cijfers. Met de fusie willen de ondernemers sneller groeien door het bestelritme van klanten te verhogen en het assortiment uit te breiden.

„Sinds de doorstart lag de focus volledig op bewijzen dat we winstgevend konden zijn’’, vertelt Jouri Schoemaker, medeoprichter van verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot. „Toen we dat eenmaal hadden bereikt, kwam de vraag: en nu?”



Turbulente tijden voor Pieter Pot

Wie de onderneming van Jouri al wat langer volgt, weet dat Pieter Pot turbulente tijden heeft gekend. Eerst ging het bedrijf als een raket: er werd 9 miljoen euro aan investeringen opgehaald om de boodschappenmarkt op te schudden en “internationaal te vertienvoudigen”. Door te hoge kosten en te weinig vraag stortte het bedrijf net zo snel weer in. Na een doorstart en een rustigere periode volgden maanden van zwarte cijfers.

We zagen groei in de geredde producten, maar de focus moest terug naar uitbreiding van potten en flessen Jouri Schoemaker Pieter Pot

Vorig jaar stond in het teken van experimenteren. Naast de bekende potten introduceerde Pieter Pot nieuwe initiatieven om voedselverspilling te voorkomen. Het aanbod werd uitgebreid met geredde groenten en fruit en er kwamen nieuwe navulpotten. De conclusie was helder: „We zagen groei in de verkoop van de geredde producten, maar de focus moest van klanten terug naar uitbreiding van potten en flessen’’, zegt Jouri.



Het grootste deel van de maanden draaide Pieter Pot winst, maar niet voldoende om geld vrij te maken voor extra marketing, waardoor het aantal klanten minder hard groeide dan gehoopt. Daarom ging Jouri op zoek naar een strategische partner. „We hadden meerdere richtingen om een partner te zoeken: van ondernemers in groente en fruit tot bedrijven die zich focussen op circulaire innovaties.” Uiteindelijk werd de beste match over de grens gevonden. „Andy Drinks deelt dezelfde missie: verpakkingsvrije producten toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen en tegelijk systemen veranderen die nu nog veel afval genereren”, zegt Jouri.

Fuseren duurt lang

Andy Drinks is de Belgische Pieter Pot, maar dan in drank: glazen flessen met frisdrank, bier of zuivel worden aan huis bezorgd en weer opgehaald. Pieter-Jan Wouters en Dries Vander Stichele zijn medeoprichters van het bedrijf dat zo’n zesduizend klanten telt.



Beide ondernemers werken uitsluitend met circulaire verpakkingen, maar er zijn nog meer gelijkenissen, stelt Jouri. „Pieter-Jan heeft, net als wij, een doorstart meegemaakt en weet hoe het is om een bedrijf opnieuw op te bouwen. Die gelijkwaardigheid en gedeelde ervaring zorgden meteen voor een goede band.’’ Sinds de doorstart van Pieter Pot hadden de twee al vaker contact over het heractiveren van klanten tot marktontwikkelingen en financiële marges.

Andy heeft een hoge omloopsnelheid in het drankenassortiment, wat ons helpt om het bestelritme van klanten te verhogen Jouri Schoemaker

De klik was er al lange tijd tussen de ondernemers en de onderlinge afspraken waren daardoor in augustus al rond. Waarom komt dit nieuws dan nu pas naar buiten? „Het werd een verhaal van de lange adem’’, zegt Jouri. „Naast enthousiasme tussen de founders moet je iedereen meekrijgen, van aandeelhouders tot teamleden. Daarnaast moet een uitgebreide due diligence plaatsvinden, waarbij externen vanuit beide kanten beide bedrijven volledig doorlichten. Dat kost tijd.” Pieter-Jan vult aan: „Mijn advies voor ondernemers die willen fuseren: neem twee keer zoveel tijd als je van tevoren hebt bedacht. Due diligence en stakeholdermanagement kosten altijd meer tijd dan je denkt.”

Schaal cruciaal

Hoe de aandelen onderling verdeeld zijn, willen de ondernemers niet delen. Wel benadrukken ze dat er geen sprake is van een overname en dat niemand is uitgekocht. De fusie komt voort uit een duidelijke aanvulling in expertise. Jouri: „Ik ben meer van marketing, commercie en groei. Pieter-Jan en zijn compagnon Dries zijn logistieke mannen. Zij hebben mij doen inzien dat onze logistiek nog niet optimaal was. Hun logistieke kennis en schaalvoordelen zijn precies wat wij nodig hadden om sneller en efficiënter te groeien.” De samenwerking bood ook een antwoord op een aantal concrete uitdagingen. „Andy heeft een hoge omloopsnelheid in het drankenassortiment, wat ons helpt om het bestelritme van klanten te verhogen’’, zegt Jouri.



Beide ondernemers benadrukken daarnaast dat schaal cruciaal is in hun branche. „Zonder schaalvoordelen is het moeilijk om tussen grote spelers te opereren. Nu combineren we volumes en wordt het makkelijker om in te kopen bij leveranciers. Dat is een voordeel voor beide bedrijven. Daarmee hopen we een systeemverandering te realiseren en te bewijzen dat dit moeilijke model levensvatbaar is.”

Einde van Pieter Pot?

Hoe gaat die fusie er aan de voorkant uitzien? Verdwijnt één van de merken? „In Nederland is Pieter Pot sterk, in België Andy. Het zou zonde zijn als we niet verder bouwen op die merknamen. Die blijven dus voorlopig behouden’’, zegt Pieter-Jan. „Voor klanten betekent dat dat ze op de vertrouwde website blijven bestellen, maar wel profiteren van het uitgebreide gezamenlijke assortiment.” Jouri vult aan: „Een glazen literfles ice tea kun je nergens in Nederland krijgen, daarin zijn we echt uniek. Daarnaast kun je ook Belgische bieren en fris in kleine glazen flesjes krijgen, die je nu enkel in de horeca vindt. Dankzij Andy brengen we dat nu naar klanten in een gesloten statiegeldsysteem.’’

Op termijn gaat er één grote Europese speler ontstaan. Het kan fusie zijn, een overname, of verder zelfstandig groeien Pieter-Jan Wouters

Sinds begin januari werken de verschillende afdelingen van beide merken samen vanuit het kantoor van Andy in Antwerpen. In de eerste helft van 2026 ligt de focus op IT-integratie en uitbreiding van het assortiment. „Nieuwe categorieën toevoegen, zoals soepen in pot, is een groot speerpunt’’, zegt Jouri. Dat vraagt investeringen in productielijnen, die door de fusie nu mogelijk zijn.

Pieter-Jan zegt: „Op langere termijn, mogelijk eind 2026, willen we volledig integreren in één eigen depot.’’

Meer fusies

Hoeveel klanten de twee aan het einde van het jaar willen bedienen moet nog worden vastgesteld. Jouri: „We presenteren de budgetten binnenkort aan aandeelhouders. Het staat vast dat we stabiel willen groeien, rond de 5 procent per maand. Ons doel is om dit jaar door te groeien van 7,5 miljoen gezamenlijke omzet naar 10 miljoen euro.’’



Beide ondernemers zien de fusie als onderdeel van een bredere trend van consolidatie in verpakkingsvrije retail. Pieter-Jan: „Op termijn gaat er één grote Europese speler ontstaan. Het kan fusie zijn, een overname, of verder zelfstandig groeien. Time will tell.” In Frankrijk zien de ondernemers dat al gebeuren „Daar is een partij, begonnen zoals Andy met alleen drank, die inmiddels het assortiment van een ‘Pieter Pot’ heeft toegevoegd. Ze groeien hard, halen serieuze investeringen op en doen grote acquisities”, vervolgt hij. „Als je zulke bewegingen ziet, weet je dat de markt richting schaalvergroting en samenwerkingen gaat. Wij willen op tijd meebewegen.”



