Het Eindhovense LiveDrop bestaat pas vijf jaar, maar is goed op weg om een belangrijke speler in de defensie-industrie te worden. De startup ontwikkelt een communicatiesysteem waarmee het digitale bestanden verstuurt zonder internet én zonder sporen achter te laten. „De helft van de NAVO-landen oefent al met onze technologie.”

Met LiveDrop kan leger ontraceerbaar data delen: ‘Droom is dat technologie uiteindelijk standaard in elke telefoon en laptop zit’

Patrick Moreu, medeoprichter van LiveDrop, laat zien hoe het werkt. Hij houdt zijn telefoon voor de camera van onze Teams-afspraak. ,,Mijn telefoon heeft nu geen verbinding met internet, Bluetooth of iets anders. Ik maak een foto van ons en stop die in een bewegende code. Scan je die code met een camera, dan ontvang je het bestand.”

Conflicten in Oekraïne en Midden-Oosten

Het systeem werkt offline en maakt geen gebruik van radiogolven. Daardoor is het niet traceerbaar. Op het slagveld is dat cruciaal. „Bij conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten zien we dat communicatie via radiogolven kan lijden tot detectie”, zegt Patrick.

Met LiveDrop stellen we gebruikers in staat om te communiceren zonder traceerbaar te zijn Patrick Moreu

Oftewel: je bent gezien. „Dat leidt tot een drietal problemen. De eerste is jamming: signalen worden opzettelijk verstoord waardoor communicatie soms niet meer mogelijk is. Een ander risico is spoofing, waarbij informatie wordt beïnvloed en verdraaid. Als laatste kan detectie ook leiden tot een gerichte aanval, met alle gevolgen van dien. Je wil dus voorkomen dat signalen door de vijand worden opgepikt. Met LiveDrop stellen we gebruikers in staat om te communiceren zonder traceerbaar te zijn.”

Lees ook: Geopolitiek en Defensie bieden containerbedrijf van Kristel kansen: ‘Het bedrijfsleven gaat een level omhoog’

Defensie enthousiast over vinding LiveDrop

De vinding wordt enthousiast ontvangen door defensie, al was het initieel niet voor die sector bedoeld. De focus lag eigenlijk op de zorg, waar privacy een grote rol speelt. „Medische data is vaak gevoelige informatie die je maximaal wil beschermen. Ons product kan daarbij helpen”, verklaart Patrick. Omdat gegevens delen via LiveDrop veilig en zonder besmettingsrisico is, zag hij ook kansen in het cybersecurity-domein.

Patrick Moreu, de ceo van LiveDrop. Foto: Charlotte Verhagen/DCI Media

Focus op de defensie-industrie

De krijgsmacht kwam pas in beeld na een uitnodiging van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij om eens mee te gaan naar Defensie. Daar demonstreerde de startup zijn technologie aan 12 legereenheden.

„Ze gingen allemaal door het dak en zeiden meteen: dit lost een groot probleem op. Toen beseften we dat dit een branche is waar het gebruik van radiogolven fatale gevolgen kan hebben. Niet lang daarna hebben we de switch gemaakt en is onze focus op de defensie-industrie komen te liggen.”

Lees ook: Na 145 jaar gaat Marinka’s familiebedrijf op de militaire toer: ‘Je móet, anders ben je weg’

Kerstpakketten en ontharingssalons

Een andere tak van sport voor de ondernemer. ,,Hiervoor had ik bedrijven in de kerstpakketten en ontharingssalons. Voor de kerstpakketten stuurde ik facturen naar klanten en dan kreeg ik binnen 30 dagen netjes betaald. Bij de waxsalons werd de rekening ter plekke voldaan. Dat is niet te vergelijken met de defensie-industrie, waar het allemaal veel langer duurt om daadwerkelijk tot een product en vervolgens overeenkomst te komen.”

Dat we een relevant product leveren, de krijgsmacht kunnen versterken en een maatschappelijke bijdrage leveren, motiveert enorm Patrick Moreu

„Werken met het leger betekent werken met de overheid”, vervolgt Patrick. „Je hebt dus te maken met een ambtelijk apparaat vol systemen en processen. Dat moeten ondernemers zich realiseren. Aan de andere kant vind ik het een eer om te mogen werken met Defensie. Dat we een relevant product leveren, de krijgsmacht kunnen versterken en een maatschappelijke bijdrage leveren, motiveert enorm.”

Ethische bezwaren

Denken alle collega’s zo positief over de toetreding tot de defensiemarkt? „Dat hebben we intern natuurlijk besproken. Van jongens, hoe voelen we ons hierbij? Van tevoren hebben we een paar voorwaarden gesteld. Eén daarvan is dat we alleen leveren aan landen die lid of partner zijn van de NAVO.’’

Patrick: „Het feit dat we niet zoiets als wapensystemen leveren, speelt ook mee. Onze technologie is eerder een defensief element, want we beschermen de eindgebruiker om niet gedetecteerd te worden door de vijand en daardoor veiliger te zijn. Dat maakt dat we ons senang voelen in dit militaire domein.”

Lees ook: 41 miljard euro voor defensie: kans voor mkb? ‘Veel bedrijven weten niet hoe relevant ze zijn’

Offline oplossing LiveDrop

Naast veiligheid wordt ook veel gesproken over de digitale afhankelijkheid van Europa. Of beter gezegd: het gebrek daaraan. Omdat LiveDrop geen gebruikmaakt van de cloud, wordt de oplossing volgens Patrick des te interessanter.

„De afgelopen jaren zijn we met z’n allen steeds meer online gaan doen. Partijen zoals Google, Amazon en Microsoft beheren de digitale ruimtes. We zijn verslaafd aan Amerikaanse tech en dat kan een probleem worden voor Europa. LiveDrop staat eigenlijk haaks op alles wat met de cloud te maken heeft. We trekken juist alles offline. Het is een één-op-één overdracht, zonder dat daar bedrijven tussen zitten. Dat maakt dat je als gebruiker de volledige regie hebt.”

Op dit moment zijn we twee keer sneller dan Bluetooth, maar dat kan nog beter Patrick Moreu

De ondernemer denkt dat LiveDrop in de toekomst ook aansluiting kan vinden bij de ‘gewone’ consument. „We richten ons nu op Defensie. Als we het daar hopelijk tot een succes hebben gemaakt, willen we ons idee ook uitrollen in het civiele domein. De droom is dat onze technologie uiteindelijk standaard in elke telefoon en laptop zit, net zoals wifi en Bluetooth.”

Lees ook: Raket van miljoenen versus drone van paar duizend euro: Saulo werkt aan 50 keer goedkopere oplossing in Nederland

Eerst Nederland, dan andere NAVO-landen

Dat is toekomstmuziek. De focus ligt nu op verdere verbetering van het product. ,,Op dit moment zijn we twee keer sneller dan Bluetooth, maar dat kan nog beter.”

Naast de productontwikkeling is ook de commerciële kant belangrijk, benadrukt Patrick. „Communicatiemiddelen die niet gedetecteerd kunnen worden zijn binnen de NAVO een prioriteit, want in gevechten kunnen die enorme voordelen bieden. We zijn een van de weinige spelers die daar een oplossing voor hebben. Er lopen gesprekken met diverse bondgenoten en de helft van de NAVO-landen oefent al met onze technologie. Het is wachten tot Nederland het communicatiesysteem van LiveDrop officieel omarmt. Dat is het teken dat we ook met andere landen door kunnen pakken.”