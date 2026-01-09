Stroomnet overvol? Deze startup plaatst een ‘brein’ in je meterkast waardoor je wél kunt groeien

Het overvolle stroomnet, stijgende energiekosten en complexe regelgeving zorgen voor hoofdbrekens bij ondernemers. Daarom ontwikkelde energietechbedrijf Currentt een lokaal draaiend energiemanagementsysteem dat inzicht geeft in het eigen stroomgebruik, kosten bespaart en zorgt dat het bedrijf kan blijven draaien, ondanks beperkingen door netcongestie. „Netbeheerders weten soms niet of en wanneer er daadwerkelijk lokaal netcongestie is en wij kunnen hen dat vertellen.”

„Vroeger had je een paar grote centrales die stroom één kant op stuurden naar bedrijven en huishoudens’’, vertelt Koen Mulders, ceo van startup Currentt. „Nu hebben we op veel plekken opwek én gebruik. Dat leidt tot fileproblemen op het elektriciteitsnet, oftewel netcongestie. Daarbij komt dat zon- en windopwek een wisselend patroon heeft. Dat maakt het lastig om het net in balans te houden.’’

Koen legt uit dat het stroomnet in Nederland de afgelopen jaren steeds complexer is geworden en hoe zijn bedrijf via een lokaal energiemanagementsysteem (EMS) daar een oplossing voor biedt.



Naast die congestie en onbalans op het net is cybersecurity een groeiend aandachtspunt, vervolgt hij. „Internet is afhankelijk van energie en energie is nu ook afhankelijk van internet geworden. Dat maakt het een heel aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen, omdat dat voor disruptie kan zorgen. Er zijn al honderden aanvallen per maand in de Westerse wereld op energie gerelateerde systemen.’’



Stijgende energiekosten

Het EMS van Koen en zijn compagnons ontstond drieënhalf jaar geleden. Oprichters Rick Goud en Mark van den Brink, succesvolle ondernemers in cybersecurity en software, zagen de energiekosten flink stijgen toen de oorlog in Oekraïne begon. „Ze dachten dat moet toch slimmer kunnen. Ze zijn toen zelf gaan experimenteren met een product voor in de meterkast dat slim kon schakelen. Daar kregen ze zoveel positieve feedback op. Groeiende problemen op het stroomnet en discussies over einde saldering kwamen meer en meer in het nieuws. Daarom besloten ze er een bedrijf van te maken’’, zegt Koen.



„Ze zochten nog wel iemand die van een goed idee een bedrijf kon maken.” Op dat moment was Koen werkzaam als global business leader bij Philips. „Ik wilde zelf gaan ondernemen en alle ervaring die ik had opgedaan inzetten voor een duurzaam doel om een positieve impact te maken. Toen kwam dit precies op het juiste moment op mijn pad.”



In de eerste jaren lag de focus op intensief testen, doorontwikkelen en het bepalen van de juiste marktbehoefte. „We hebben aanvankelijk alles zelf gefinancierd en veel tijd gestoken in pilots met verschillende soorten klanten’’, vertelt Koen. „Zo leerden we precies wat installateurs nodig hebben, waar het mkb mee worstelt en hoe particuliere woningeigenaren het beste geholpen kunnen worden. De technische kant hebben we stap voor stap uitgebreid met nieuwe versies, certificeringen en productie in Nederland.’’

Mkb mist cruciaal inzicht

Wat doet het EMS? De zogeheten Currentt Navigator wordt in de meterkast geplaatst en kan het energiegebruik van alle slimme én niet-slimme apparaten in het gebouw meten. Een bakkerij kan bijvoorbeeld zien hoeveel stroom de oven, koelcel, vitrine en verlichting gebruiken. De hardware registreert per seconde wat er wordt opgewekt en gebruikt en wat energie van buiten kost. Vervolgens kunnen de apparaten slim worden aangestuurd: eerst zoveel mogelijk eigen zonne-energie gebruiken, daarna slim sturen op dynamische energietarieven en eventuele overschotten knijpen zodat er niet teruggeleverd hoeft te worden.



Via een dashboard krijgt de ondernemer inzicht in het gebruik en in de herkomst van de stroom en kosten. Er wordt zichtbaar hoe de huidige capaciteit wordt benut, wanneer er piekbelasting optreedt en of uitbreiding of verduurzaming mogelijk is zonder extra netcapaciteit. Vaak kan er binnen de bestaande aansluitcapaciteit namelijk veel meer gedaan worden door de capaciteit slim te verdelen door EMS aansturing van de apparatuur. Het systeem rekent ook uit of investeringen, zoals een batterij, zinvol zijn en hoe groot die moet zijn. Volgens Koen voorkomt dat bijvoorbeeld dat bedrijven te grote batterijen aanschaffen.

Minder afhankelijk van dure externe stroom

Uit een eigen onderzoek van Currentt, onder dertig mkb-bedrijven, blijkt dat 80 procent van ondernemers geen idee heeft of ze tegen hun maximale netcapaciteit aan zitten. „Vaak komen ze daar pas achter als ze in de problemen raken. Dan gaat het niet meer alleen om besparen, maar om de continuïteit van het bedrijf. Ons systeem geeft ondernemers inzicht, zekerheid en voorspelbaarheid en dus grip op hun situatie.’’

Het streven is eenvoudig, zegt Koen. „Alles wat je van buiten haalt is duurder, vanwege energiebelasting en transportkosten. Alles wat je zelf opwekt kost nul euro per kilowattuur. Wij verhogen het eigen gebruik van zonne-energie van gemiddeld 30 procent naar 40, 50 of zelfs 60 procent. Dat is directe besparing.’’



Slimme bijdrage aan het ontlasten van het stroomnet

Dat het bedrijf een veelbelovende tool heeft gemaakt, wordt ook gezien door experts. Zo ontving Currentt in november de KVK-Award voor de meest veelbelovende innovatie in de energietransitie. Eerder in 2025 kreeg het ook al Solar Solutions Best Innovation Award. „We zien wel dat we met een hot topic bezig zijn en dat we iets bijzonders aan het doen zijn”, zegt Koen daarover. „Deze prijzen helpen vooral voor onze zichtbaarheid en betrouwbaarheid. Er zijn genoeg partijen in de markt die dingen zeggen, maar ze in de praktijk niet kunnen.”



Koen ziet ook een rol voor hun systeem in het oplossen van netcongestie. „Netbeheerders maken vaak berekeningen op basis van standaardprofielen en theoretische aannames. In de praktijk weten zij lang niet altijd of er daadwerkelijk sprake is van congestie op een bepaalde kabel’’, vertelt hij. „Wij meten continu de netconditie en kunnen exact aangeven op welke momenten en locaties het net echt vol zit of juist niet. Soms blijkt dat congestie alleen op piekmomenten voorkomt, bijvoorbeeld wanneer iedereen tegelijk zijn auto aan de lader zet of warmtepompen opstart.’’



Door pieken te spreiden en apparaten slim aan te sturen, kan bestaande kabelcapaciteit volgens Koen beter benut worden. „Met één bedrijf los je natuurlijk geen netcongestie op, maar als een hele groep mkb’ers meedoet, kun je wachtrijen voor aansluiting verkorten of voorkomen dat dure infrastructuur moet worden aangelegd.’’

Lokaal ontwikkeld en toekomstbestendig

Het woord lokaal is al meerdere keren gevallen in het gesprek met de ondernemer. Lokaliteit is de rode draad van het product, zegt Koen. „Niet alleen is het in Nederland ontwikkeld en geproduceerd, wat kwaliteit en samenwerking bevordert, het ‘brein’ zit ook lokaal in de meterkast. Wij zijn niet afhankelijk van een constante internetverbinding met de cloud, wat zowel stabiliteit als cybersecurity verhoogt.’’



De hardware is universeel toepasbaar en kan met veel merken en type apparaten (ook niet-slimme) verbinden. Installateurs waarderen dat, zegt Koen, omdat zij maar één systeem in hun portfolio willen dat snel en eenvoudig installeerbaar is en met alles werkt.

Eerste resultaten en marktintroductie

De productie draait inmiddels en de marktintroductie is gestart. „We werken nu met twee distributeurs voor particulieren en hebben betaalde pilots bij mkb-partners, zoals een grote bakkerijketen met 62 vestigingen. Eerst leveren we inzicht, waarna de vraag naar meer sturing en optimalisatie vanzelf volgt.’’



Bij particulieren kost het systeem 795 euro, exclusief installatie. Koen ziet de urgentie vooral snel toenemen bij mkb-bedrijven. „Voor hen gaat het om hoge energierekeningen en capaciteitszekerheid. Bij huishoudens verwachten we een stijging van de vraag na de zomer, als de afbouw van saldering dichterbij komt.’’

Ambitie voor 2026

Voor 2026 mikken Koen en zijn compagnons op duizenden succesvolle installaties en tevreden klanten. „We willen over 1 miljoen euro omzet heen. Maar belangrijker zijn tevreden consumenten en mkb-bedrijven. Zij moeten ervaren dat ze kosten besparen, meer eigen zonnestroom gebruiken, grip en continuïteit hebben.’’



De Currentt Navigator. Foto: eigen beeld