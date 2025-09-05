Twee jaar geleden startten oud-Lightyear medewerkers Tom Selten, Reinout de Jongh en Jorrit Salverda simpl.energy op om de elektrificatie van het energiesysteem te versnellen. Met het recent ophalen van 1,5 miljoen euro investeringsgeld gaat het bedrijf nu een nieuwe fase in, onder een nieuwe naam: Zympler.com. ‘Alleen meer kabels in de grond is niet de oplossing.’

Vreemd om na amper twee jaar de naam van je bedrijf te veranderen. Dat is Tom Selten, een van de oprichters, zich wel bewust. ,,De oude naam bleek toch best lastig. Hij werd vaak fout geschreven. Bovendien lag er te veel de nadruk op energie en wij zijn juist een softwarebedrijf. Daarnaast was voor Zympler de .com nog beschikbaar en konden we de merknaam vastleggen.”

Zympler blijkt de lading ook beter te dekken want de software die hier ontwikkeld wordt, zorgt ervoor dat de beschikbare stroom van een bedrijf beter over de dag verdeeld wordt om pieken en dalen in het verbruik te voorkomen. Zo kun je simpel meer capaciteit halen uit je bestaande aansluiting.

Zympler wil pieken en dalen in het energieverbruik gladstrijken. Bron: Zympler

Het idee hiervoor komt van de vorige werkgever van de drie, het zonneautomerk Lightyear dat in 2023 failliet ging nog voordat de productie op gang was. Tom Selten: „We werkten bij Lightyear onder meer aan software waarmee de opgewekte energie zo slim mogelijk gebruikt kon worden. Na het faillissement stonden we ineens op straat, maar met het geloof in de energietransitie. Het zou zonde zijn om niets met dat idee te doen. Zo hebben we besloten om de software verder te ontwikkelen voor bedrijven om hen te helpen het maximale te halen uit hun stroomaansluiting.”

Netcongestie staat groei in de weg

Daar is beslist behoefte aan want door de netcongestie op het Nederlandse stroomnet kunnen veel bedrijven niet groeien. Netbeheerders kondigen bijna wekelijks nieuwe knelpunten aan. Meer dan 11.900 bedrijven, instellingen en huishoudens wachten op een aansluiting en het aantal probleemgebieden met capaciteitsgebrek groeit nog steeds. Wachttijden voor een grotere aansluiting lopen in Noord-Holland op tot tien jaar en volgens de denktank International Energy Agency is nergens in de EU het net zo overbelast als in Nederland. En dat ondanks investeringen van meer dan 1 miljard door energiebedrijven in het elektriciteitsnet.

Maar het kan ook anders, stelt Tom Selten. „Er wordt voldoende elektriciteit opgewekt maar op de verkeerde manier verdeeld. Je moet de pieken en dalen uit het verbruik gladstrijken. Dan kun je veel meer halen uit je huidige stroomaansluiting.” De software die door Zympler ontwikkeld wordt, helpt daarmee en draait inmiddels bij 20 bedrijven in de transport en logistiek en op de TU van Eindhoven. „Vanuit Lightyear hebben we affiniteit met de transportbranche en daar liggen grote uitdagingen. Zij moeten massaal over naar elektrische trucks maar hebben geen capaciteit om die op te laden, terwijl ze hun panden vol met zonnepanelen hebben liggen. Door het gebruik beter te verdelen, is die capaciteit er wel. Met de huidige aansluiting.”

Lessen geleerd bij Lightyear

Om dat voor elkaar te krijgen is meer nodig dan alleen een slim stukje software. „Klopt, je praat dan bijvoorbeeld over batterijpakketten die elektriciteit kunnen opslaan, snelle laadpalen, maar ook advies over wat je precies nodig hebt”, legt Tom uit. „Dat doen we overigens niet zelf maar laten we over aan partners. Wij doen alleen de software. Dat is een les die we geleerd hebben bij Lightyear: focus. Dus ook ‘nee’ durven zeggen tegen aanvragen. Overigens konden we bij Lightyear weinig anders want we ontwikkelden iets wat er niet was, een compleet nieuwe auto op zonne-energie.”

Er wordt voldoende elektriciteit opgewekt maar op de verkeerde manier verdeeld Tom Selten

Nog een les die geleerd werd van het werk bij Lightyear; zorgen dat er vanaf moment één ook geld verdiend wordt. ,,Wij hebben vanaf de start meteen klanten gehad die betalen voor ons product. Zoiets had bij Lightyear ook gemoeten. Separate toepassingen die voor de auto ontwikkeld waren ook aan andere partijen proberen te verkopen zodat er alvast geld binnen komt.”

Zympler heeft nu via financiers 1,5 miljoen euro binnengehaald. „Daarmee kunnen we onze software nog verder ontwikkelen en voor meerdere bedrijfstakken geschikt maken. Hij wordt nu al als een tweetrapsraket gebruikt. Leveranciers en projectontwikkelaars gebruiken de software om te bepalen wat de klant nodig heeft aan hardware. En bij de klant zelf zorgt het ervoor dat de beschikbare energie zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.”

De software van Zympler kan bepalen wat er nodig is aan hardware Bron: Zympler

„We moeten naar een totaal nieuw energiesysteem. Enkel meer kabels in de grond is niet de oplossing want dat kan de snelgroeiende vraag naar elektriciteit niet bijhouden. Wij geloven dat wij nu de software ontwikkelen achter het energiesysteem van de toekomst. De rol van netbeheerders wordt ook anders, de ondernemer krijgt zelf de controle.”

Zympler moet eind 2026 op 100 locaties actief zijn

Er zijn echter meer bedrijven die zeggen het probleem te kunnen aanpakken, maar volgens Tom kunnen die het vaak uiteindelijk niet waarmaken. „Dat is voor ons lastig want er is scepsis in de markt. Dat maakt dat we extra goed moeten uitleggen wat onze software kan en doet. Gelukkig zijn we nu zover dat we onze klanten kunnen laten vertellen of het werkt.”

Eind 2026 moet de software op 100 locaties draaien en niet alleen bedrijven in de transport en logistiek. Ook vastgoedontwikkelaars en energieleveranciers worden als toekomstige klanten gezien. Kijkend naar de verre toekomst droomt Tom graag groot: „We willen zoveel mogelijk klanten omdat we vinden dat die energietransitie echt sneller moet. Daarbij sluiten we niet uit dat we verder kijken dan Nederland. Sowieso Europa en wellicht ook daarbuiten.”

