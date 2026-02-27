Suzannes plantenwebshop Sprinklr stunt al 10 jaar niet met met prijzen en groeit toch 30 procent: ‘We doen geen concessies’

Tien jaar lang hielden Suzanne van Straaten en Liedewij Loorbach voet bij stuk: biodiversiteit is niet onderhandelbaar. In plaats van te concurreren op prijs stonden kwaliteit en handelingsperspectief voor de klant centraal. Het resultaat? Een winstgevende, steward-owned plantenwebshop. „We groeien op basis van wat erin zit en kunnen ons volledig richten op de lange termijn.”

Tien jaar geleden begonnen Suzanne van Straaten en Liedewij Loorbach Sprinklr vanuit een duidelijke drijfveer: het verlies van planten en dieren tegengaan door biologisch tuinieren toegankelijk te maken. Die missie is in al die jaren niet verwaterd, integendeel. Juist het vasthouden eraan bleek belangrijk voor het succes van het duurzame bedrijf.



„Voor Sprinklr is het belangrijk geweest dat we heel trouw zijn gebleven aan waarom we Sprinklr gestart zijn”, zegt Suzanne. „Vaak begin je een bedrijf omdat je een probleem wil oplossen. En op een gegeven moment ben je misschien een bedrijf om het bedrijf zijn. Wij hebben telkens heel bewust gezegd: waarom willen we dit eigenlijk?” Juist dat blijven afvragen van het ‘waarom’ maakte de keuzes makkelijker. „Geen concessies doen en nooit water bij de wijn doen op het gebied van duurzaamheid.”



Vasthouden aan de missie, juist toen het spannend werd

Dat klinkt allemaal logisch, vasthouden aan de missie, maar vanzelfsprekend is het allerminst. In 2019, toen het bedrijf nog klein was en middelen schaars waren, kreeg Suzanne regelmatig het advies om duurzaamheid minder centraal te zetten. „Laat dat hele superduurzame nou los”, kreeg ze te horen. „Word gewoon een hele goede plantenshop die óók een beetje duurzaam is.”

Wij hebben juist altijd heel goed gecommuniceerd waarom we anders en duurder zijn Suzanne van Straaten Oprichter Sprinklr

Suzanne koos juist het tegenovergestelde pad. „We wilden een eigen doelgroep en een eigen markt scheppen, ons juist richten op mensen die veel belang hechten aan duurzaamheid.” Die keuze voorkwam dat er een race naar de bodem ontstond, stelt Suzanne. „In e-commerce kom je anders op de plek waar je concurreert op wie het goedkoopst is. Wij hebben altijd heel duidelijk gecommuniceerd waarom we anders en duurder zijn.”

Duurzaam, maar met een hoge lat voor klantbeleving

Waar andere duurzame ondernemers omvallen omdat ze vasthouden aan hun waarden, of een rebranding doormaken waarbij duurzaamheid minder prominent wordt, doet Sprinklr dat juist niet. Dat duurzaamheid centraal staat, betekent echter niet dat de rest er minder toe doet. Integendeel. „We hebben nooit gedacht: mensen vinden slechte klantenservice oké, want het is zo duurzaam”, zegt Suzanne. „Het moet er goed uitzien, het moet makkelijk zijn, de ervaring moet kloppen.”



Dat Sprinklr groeit waar andere duurzame bedrijven het moeilijk hebben, verklaart Suzanne op meerdere manieren. „De belangstelling voor biodiversiteit als thema is de afgelopen jaren enorm gegroeid.” Daarnaast biedt Sprinklr iets concreets. „We bieden handelingsperspectief. Tuinieren is klein, je kan het in je eigen achtertuin doen en toch het gevoel hebben dat je verschil maakt.”



Ook de toon speelt een rol. „We maken het heel leuk.” Sprinklr kiest bewust voor een positieve benadering. „Hoe leuk is het om te bouwen aan meer leven om je heen? Om vlinders en bijen terug te zien komen.”



Winstgevend door coronapandemie

Die combinatie van missie en kwaliteit wierp zijn vruchten af. Sinds 2021 is Sprinklr winstgevend. Dat komt ook door de enorme groeispurt die het bedrijf tijdens de coronapandemie doormaakte. Toen De Ondernemer Suzanne vorig jaar sprak, concludeerde ze dat het bedrijf er nooit zo voor had kunnen staan zonder de coronacrisis.

We hebben meteen gedacht: we willen een gezond bedrijf zijn en daarvoor rekenen we een prijs die eerlijk is Suzanne van Straaten Oprichter Sprinklr

Tegelijkertijd is het succes niet uitsluitend aan corona toe te schrijven, vindt Suzanne. De extra omzet gaf ruimte, maar het fundament lag er al. Door vanaf het begin terughoudend te zijn met uitgaven en niet te kiezen voor prijsstunten, bleef het bedrijf financieel gezond. „Alles wat erin gaat, moet er ook weer uit”, zegt ze. „We hebben meteen gedacht: we willen een gezond bedrijf zijn en daarvoor rekenen we een prijs die eerlijk is.”



En dat blijkt te werken. Afgelopen jaar draaide Sprinklr een omzet van iets meer dan 4,8 miljoen euro. De groei bedroeg 30 procent, boven de eigen doelstelling van 20 procent. Voor komend jaar verwacht het bedrijf circa 18 procent groei.

De kracht van steward-ownership

Een cruciale rol in de ontwikkeling van de plantenwebshop speelt de keuze voor steward-ownership. Sinds deze week is Sprinklr volledig eigendom van de missie en heeft niemand anders dan Stichting Sprinklr Impact aandelen in het bedrijf. Daardoor kan het niet verkocht worden en zijn Suzanne en Lidewij ‘gewoon in dienst’ bij Sprinklr. Dit moment komt twee jaar eerder dan gepland. „De stip op de horizon was 2028, maar dat is twee jaar naar voren gehaald”, zegt Suzanne. „Dat konden we doen door twee echt hele goede jaren.”



Volgens haar verandert het eigendomsmodel fundamenteel hoe je een bedrijf bestuurt. „In het traditionele aandeelhoudersmodel ben je continu bezig met: wanneer is de exit? Wanneer krijgt iedereen zijn rendement?” Bij Sprinklr is die druk er niet. „Wij hoeven niet verkocht te worden. Er wordt geen geld aan het bedrijf onttrokken.” Dat geeft rust en ruimte om andere keuzes te maken. „We groeien op basis van wat erin zit en kunnen ons richten op de lange termijn.”

We hebben jaren gehad waarin we zeiden: stop maar met geld uitgeven op Google, want de operatie kan het niet bijbenen Suzanne van Straaten Oprichter Sprinklr

En soms betekent dat bewust op de rem trappen. „We hebben jaren gehad waarin we zeiden: stop maar met geld uitgeven op Google, want de operatie kan het niet bijbenen. Op de korte termijn hadden we sneller kunnen groeien, maar op de lange termijn is dat niet automatisch beter voor je bedrijf.” Die afwegingen zijn makkelijker te maken als er één belang centraal staat. „Dat is: wat is goed voor Sprinklr.”



Een externe investeerder zou volgens haar anders naar de cijfers kijken. „Dan zou je denken: daar kan je drie keer zoveel aan marketing uitgeven en dan kan je harder groeien.” Sprinklr kiest bewust voor balans. „Die groei kan je dan ook doen met het hooghouden van de kwaliteit.”

De toekomst: biologische tuinen in elke straat

Op een feestelijke manier zullen op het tienjarig jubileumfeest de laatste aandeelhouders hun aandelen aan de stichting geven. Wat zijn daarna de plannen van Sprinklr? „Onze rol blijft de vraag naar biologische planten aanjagen en het bewustzijn vergroten.” Sprinklr werkt inmiddels samen met zeventien biologische kwekerijen en wil hen meehelpen groeien.



De droom voor de komende tien jaar is dan ook helder. „Dat in iedere straat een bio-tuin te vinden is.” Als volledig missiegedreven bedrijf ziet Suzanne ook nieuwe mogelijkheden. „Als we een buffer hebben en minder winst hoeven te maken, kunnen we planten toegankelijker maken voor iedereen door de prijzen te verlagen.”