Impact maken of meer verkopen? Nederlands Fairphone wil met ‘goede telefoon’ giganten verslaan

Van een duurzame, ‘oké’ telefoon naar een goede telefoon die ook duurzaam is: Fairphone slaat een nieuwe weg in. Het Nederlandse bedrijf, bekend om zijn duurzame smartphones, richt zich met een aangescherpte positionering op groei. Ondanks uitdagingen in de smartphonemarkt blijft Fairphone ambitieus: in 2030 moet de verkoop minimaal verviervoudigd zijn.

De rebranding was nodig voor Fairphone om echt te kunnen groeien. Hoewel Fairphone op het vlak van duurzaamheid goede resultaten boekt, heeft slechts een fractie van de Nederlanders een Fairphone.

In 2022 waren er ruim twintig miljoen mobiele telefoons in Nederland, terwijl Fairphone wereldwijd 100.000 telefoons verkocht. „Opschaling is momenteel heel belangrijk voor ons”, vertelt Monique Lempers, Chief Impact Officer bij Fairphone.

In de afgelopen jaren lag de focus in de marketinguitingen vooral op de milieuwinst en de duurzaamheid van de producten. Nu wil Fairphone meer meegeven dat het product zelf goed is, om zo de doelgroep te vergroten.

Campagne voor eerlijke elektronica en bewustwording

Lempers is eind dit jaar tien jaar in dienst bij Fairphone. Ze heeft een cruciale rol gespeeld bij de schaalvergroting van Fairphone door haar rol in het managementteam en haar voormalige functie als commercieel directeur. Als Chief Impact Officer is Lempers verantwoordelijk voor het verduurzamen van de producten en het eerlijker maken van de productieketen. Haar rol sluit aan bij de missie van Fairphone: het creëren van een eerlijkere en duurzamere elektronica-industrie, waarbij mens en planeet voorop staan.

We zijn de afgelopen jaren doorgegroeid tot leider op circulariteitsvlak in de telefoonindustrie Monique Lempers Chief Impact Officer bij Fairphone

Het Nederlandse bedrijf had in het begin niet de ambitie om te concurreren met de internationale partijen. Fairphone begon ooit als initiatief dat antwoord wilde op de vraag: wat zit er eigenlijk in een smartphone? Toen de reguliere marktpartijen daar geen goed antwoord op hadden, besloot het Amsterdamse Waag Futurelab Fairphone op te schalen naar een campagne voor eerlijke elektronica en bewustwording van de gevolgen van de huidige productiemethoden. Om echt impact te gaan maken, voelde Fairphone zich in 2013 genoodzaakt zelf een speler te worden in die markt.

Verduurzaming en hergebruik

Fairphone heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op het eerlijker en duurzamer maken van de techindustrie. In 2024 wist Fairphone de eigen CO₂-uitstoot met 48 procent te verlagen ten opzichte van 2022. „We zijn de afgelopen jaren doorgegroeid tot leider op het vlak van circulariteit in de telefoonindustrie.”

Het Reuse & Recycle-programma, waarbinnen het bedrijf onderdelen van oude telefoons gebruikt voor nieuwe Fairphones, behaalde een hergebruikpercentage van 96 procent. „We hebben ook laten zien dat die van ons bijna twee keer zo lang meegaan als andere telefoons op de markt. En dat is belangrijk, want 80 procent van de CO₂-uitstoot van een mobiel zit in de productie.”

Positieve effect van Amerikaanse importheffingen

Een onverwachte trend die positief bijdraagt aan de verkoop van Fairphone is de wereldwijde importheffingenoorlog en de geografische politieke spanningen die daarmee gepaard gaan. „We zien een nieuwe groep ontstaan die naar Europese producten toe trekt. We zijn een Europees bedrijf en we hebben laten zien dat we kwaliteitsproducten leveren. Op de plekken waar we komen, merken we dat steeds meer mensen om die reden meer naar onze telefoon vragen.”

We wisten dat 100.000 vorig jaar ambitieus maar haalbaar was en daar zijn we overheen gegaan Monique Lempers Chief Impact Officer bij Fairphone

Fairphones gaan lang mee en dragen bij aan een eerlijke en duurzame wereld, maar om meer impact te maken, zullen er meer telefoons verkocht moeten worden. En die verkoop blijft achter. Alhoewel Fairphone in 2022 nog 115.000 telefoons verkocht, maakte het bedrijf in 2023 20,5 miljoen verlies en daalde de verkoop in 2024 naar 103.000 wereldwijd.

„In 2022 brachten we een nieuw model uit, wat de verkoopcijfers deels verklaart. Maar we kijken vooral vooruit: vorig jaar haalden we ons doel van 100.000 en dit jaar willen we 126.000 halen. Tegen 2030 streven we naar minimaal 400.000 telefoons, en mogelijk halen we dat sneller.”

Impact willen maken versus meer verkopen

Ook doordat de smartphonemarkt zeer competitief is, blijft het moeilijk de verkoop te laten stijgen, stelt Lempers. „Andere merken zijn gefocust op het traditionele model waarbij ze consumenten constant verleiden om het nieuwste van het nieuwste te kopen. Wij zeggen: koop een telefoon pas als je die echt nodig hebt. Onze marketing is minder agressief en wij pushen onze bestaande klanten niet om een nieuwe te kopen. Het blijft zoeken naar de juiste balans. We willen niet van onze waardes afstappen en leggen onszelf hoge eisen op als het gaat om milieu en sociale impact.”

Onze telefoon kan wel vijf, zes of misschien wel acht jaar mee. Daartegenover staat het gemiddelde van drie jaar bij andere telefoons Monique Lempers Chief Impact Officer bij Fairphone

Hoe zit het met de kwaliteit van de telefoons? Naar eigen zeggen is de Fairphone 5 ondertussen een waardig concurrent van Samsung en Apple. „Onze telefoon kan wel vijf, zes of misschien wel acht jaar mee. Daartegenover staat het gemiddelde van drie jaar bij de andere merken. Je krijgt bij ons tegenwoordig een goede telefoon met een goede kwaliteit camera.”

Maar wie de reviews erop naslaat, leest bijvoorbeeld dat technologieplatform Tweakers in 2023 over de Fairphone 5 schreef: ‘Het is prijzenswaardig dat Fairphone helemaal gaat voor duurzaamheid... dat je daarvoor meer geld moet neertellen of voor hetzelfde geld een minder krachtig toestel krijgt, is logisch.’

Fairphone drijft op partnerschappen en b2b-verkoop

Niet iedereen wil het nieuwste van het nieuwste en dat ziet Fairphone ook. De focus voor 2025 ligt daarom steeds meer op de verkoop aan bedrijven en samenwerking met partners. „De afgelopen jaren hebben we erg ingezet op deze twee. De verkoop via partners steeg in 2024 naar 65 procent van onze totale verkoop. We hebben partnerschappen opgebouwd met partijen als Coolblue, Belsimpel en Vodafone. Per partij geïnvesteerd in een eigen marketingstrategie, over hoe je bij hen gepromoot wordt en hoe ze hun personeel moeten trainen om onze telefoons te verkopen.”

We zijn nu eindelijk klaar voor de zakelijke markt Monique Lempers

Sinds kort is Fairphone Android Enterprise Certified en dat biedt meer mogelijkheden in de zakelijke markt. „We zijn nu eindelijk klaar voor die markt. Voorheen was het ontbreken van die certificering nog onze belemmering. Nu kan onze telefoon gebruikt worden voor zakelijke apps en voldoet het aan alle veiligheidseisen die bedrijven hebben.”

2025: meer zakelijke klanten en betere klantenservice

De certificering levert ook al nieuwe gesprekken en zelfs klanten op. „Toevallig hebben we deze week bij ASML gezeten, die ons in hun bedrijfstelefoonportfolio willen opnemen en Gemeente Amsterdam, Haarlem en Apeldoorn gebruiken inmiddels onze telefoons. Voor dit jaar hebben we nog een hele lijst om te benaderen de mooiste leads en de beste partners als het gaat om aantallen en opschalen.”

Voor 2025 ligt de focus niet alleen op de verkoop aan zakelijke klanten, ook de klantenservice wordt verbeterd. Wanneer je de reviews van Fairphone bekijkt, is het merendeel van de gebruikers positief over de apparaten. Toch zijn er klachten over niet bezorgde telefoons en een matige klantenservice. „We weten dat dit verbeterd moet worden en zijn bezig meer mensen aan te trekken om de klantenservice te versterken. Dat kost tijd, maar we geven prioriteit aan zowel bestaande klanten als kopers van oudere modellen. Het is zoeken naar de juiste balans, maar we zijn ons bewust van de noodzaak tot verbetering.”

