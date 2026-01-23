The Swapshop opent derde vestiging: nieuwe mijlpaal in booming tweedehandsmarkt

Lees verder onder de advertentie

Het is een mooi alternatief voor fast fashion. Je kleding die je niet meer draagt, lever je in bij The Swapshop. Daarvoor krijg je punten, swaps. Met die swaps krijg je vervolgens 50 procent korting op alle kleding in de winkels. Die tweedehands kleding kun je ook kopen zonder swaps, net als in een andere kledingwinkel.

Deze markt is tegenwoordig booming, maar toen Monique begon was het hard werken. „Nu zien de mensen de voordelen van het concept”, vertelt ze in De Ondernemer Live. Ze kwam op het idee voor de winkel toen ze tijdens haar studie iets wilde doen tegen de overconsumptie.



„En eigenlijk kwam kleding ruilen constant als beste tool uit om iets aan het kledingprobleem te doen. Dat zijn we gaan doen en dat is een beetje uit de hand gelopen. We zijn gaan testen, wat werkt het beste? Een kledingruil, weggeefwinkel, lezingen of workshops? We merkten dat mensen heel blij werden van zelf dingen doen. Als je je eigen kledingkast opruimt, dan geeft dat een goed gevoel. En als je dan van jouw afval, je kleding die je niet meer draagt dus, ook nog iets voor terugkrijgt dan word je daar weer heel blij van. En als je hiermee iemand anders weer blij kan maken, dan is dat een optelsom van blijheid. Mensen zijn dus enthousiast over dit ruilconcept.”

We hopen mensen steeds meer bewustzijn krijgen en denken: hey, fast fashion is niet de oplossing Monique Drent

Onderscheiden van tweedehands-platforms

Bij The Swapshop word je gestimuleerd om tweedehands kleding te kopen in plaats van fast fashion, omdat je immers geen geld krijgt voor je ingenomen kleding. Zo onderscheidt de winkel zich van platforms als Vinted. „We hopen dat die trend zich in de echte wereld ook doorzet en dat mensen steeds meer bewust worden van het idee: hey, fast fashion is niet de oplossing. Als ik investeer in een goed item, kan ik daar langer mee doen en het uiteindelijk weer swappen en er dus weer meer punten voor krijgen.”

De doelgroep bestaat enerzijds uit mensen die hun kleding inleveren en aan het consuminderen zijn en anderzijds uit mensen die de tweedehandskleding kopen. „Bij ons wordt twee keer zoveel kleding ingeleverd als eruit gaat. Om dat te compenseren geven we mensen de optie om kleding te kopen voor de volledige prijs als ze geen swaps hebben. Die twee groepen houden elkaar goed in balans.”

The Swapshop opent een derde winkel in Amsterdam

The Swapshop heeft twee winkels in Amsterdam en Rotterdam. De les die Monique heeft geleerd is geduld. „In het begin hadden we het idee om heel snel heel veel dingen te gaan doen. Het is heel belangrijk dat als je iets nieuws doet, de fundering goed klopt. Ik leerde constant te vertragen en verbeteren en dan pas doorpakken. Dus echt focus op de basis en daar even stil bij staan.” Toch is er een wens voor een derde locatie. „Waarschijnlijk openen we binnen nu en een aantal weken een derde locatie in De Pijp in Amsterdam.”

Met een nieuwe winkel hopen we bij te kunnen dragen aan minder textiel op de afvalberg Monique Drent

Naast deze mooie mijlpaal is het doel voor Monique in 2026 om nog meer mensen aan het swappen te krijgen en zo nog meer textiel van de textielafvalberg te redden. „En met een nieuwe winkel hopen we daar zeker aan bij te kunnen dragen.”

