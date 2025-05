Tweedehands is goudmijn voor retail: ‘Kleine ondernemers laten kans liggen’

Wat is de sleutel tot een duurzaam businessmodel in de retail? Misschien ligt die sleutel wel in de tweedehandsmarkt, want die is booming. Hoe pak je de zaken goed en groen aan? Retailexperts Cor Molenaar en Harry Bijl (INretail) leggen het je uit.

Lees verder onder de advertentie

Tweedehands, of liever vintage, kleding heeft al zijn weg gevonden naar de Nederlandse stads- en dorpscentra. Hetzelfde geldt, in iets mindere mate, voor refurbished laptops en smartphones. Kunnen meerdere branches duurzaam opereren om zo succesvoller te worden en te blijven?

Cor Molenaar: „Kijk ook naar de kringloopwinkels. Die groeien tegen de klippen op met 100 procent per jaar. En ik heb het lijstje er even bijgehaald: 27 procent van wat ze verkopen is textiel en kleding; 24 procent is kleingoed, met name serviesgoed; boeken en platen maken 9 procent van de verkoop uit; en meubilair 13 procent. Kijk ook naar speelgoed: kinderen spelen er even mee en dan is het klaar. Daarnaast groeien ze razendsnel uit hun kleding. Daar zit dus een enorme markt”, aldus de retailexpert, die liever spreekt over ‘pre-owned’ dan tweedehands.

Het grootwinkelbedrijf of andere investeerders zien dat dit een prima markt is, veel kleinere ondernemers laten het nog gewoon links liggen Harry Bijl INretail

Tweedehands als verdienmodel

Harry Bijl, retaildeskundige van INretail, ziet steeds meer mooie initiatieven, bijvoorbeeld de verkoop van producten die modulair worden opgebouwd. „Ik ga vaak met ondernemers op inspiratietour. Ik neem ze dan mee naar een tweedehandswinkel als ReShare, waar de omzetsnelheid soms op zestien uitkomt. In een gemiddeld modebedrijf zijn ze misschien al blij als ze vier halen. De marges zijn altijd te weinig. Maar als jij gewoon een artikel voor 1 euro 60 inkoopt of krijgt van een klant en je kunt het voor 10 euro of meer verkopen, dan wordt die omzetsnelheid gewoon een verdienmodel.’’

Lees verder onder de advertentie

Bijl: „Steeds meer, vooral vrouwen, kopen liever een kledingstuk van 10 tot 20 jaar oud dat nu weer hip en origineel is, in plaats van massaproductie uit winkels zoals Hennes & Mauritz. Ze zijn er gewoon trots op dat ze tweedehands dragen. Ze onderscheiden zich zo veel meer.’’

Lees ook: Tweedehands, eerste keus: de opmars van gebruikte goederen

Tweedehands is een kans voor retailers

Daar ligt dus een kans voor de retailers. „Een paar jaar terug zag je in al die kleine aanloopstraten startups. Die deden een beetje in tweedehands. Nu zie je op A1-locaties allerlei bedrijven ontstaan die op 600, 700 meter van de belangrijkste winkelstraat een succesvolle business hebben. Er zijn ondernemers die deze maand nog 4 of 5 winkels openen. Het grootwinkelbedrijf of andere investeerders zien dat dit een prima markt is, maar veel kleinere ondernemers laten het nog gewoon links liggen.’’

Lees verder onder de advertentie

Organiseer een event waar je klanten in plaats van een borrel drinken, goederen uitruilen Cor Molenaar Retailexpert

In plaats van een borrel goederen uitruilen

Wat kan een kleinere ondernemer doen om toch mee te gaan met de steeds duurzamer denkende en winkelende consument? De INretail-deskundige denkt aan een wat duurder en duurzaam product dat je vandaag verkoopt. Als beloning krijg je na twee of drie jaar een mooie vergoeding wanneer je het product weer inlevert. „Dan ben je sympathiek bezig. Of organiseer een event waarbij je klanten, in plaats van een borrel drinken, goederen uitruilen.”

Molenaar: „Bedenk goed wat je gaat aanbieden. Als je ziet dat klanten met een krappe portemonnee in China kopen, dan zeg je toch tegen jezelf: ‘Wat kan ik aanbieden waardoor de klant weer bij mij gaat kopen tegen een lagere prijs?’. Dan kom je terecht bij andere initiatieven, zoals pre-owned producten. Maar de meeste retailers willen over het algemeen nog steeds verkopen en vergeten dat het juist een klant is die wil kópen. Daar gaat het om.’’

Lees ook: Zo leidde liefde voor het ambacht kleding maken tot eigen vintagewebshop Suzanne

Lees verder onder de advertentie

Kansen voor klanten en je winkel

Molenaar: „Een ondernemer zoekt naar kansen. Kansen voor zijn klanten en kansen voor zijn businessmodel. En dat laatste, dat gebeurt te weinig. Dus er zit een bepaalde luiheid in de retail. Ze blijven doen wat ze altijd gedaan hebben. Wachten tot de klanten komen. Op dat moment heb je geen toekomst meer. Je moet elke keer blijven kijken als ondernemer: hoe kan ik nu een businessmodel bouwen?’’

Maar die tweedehands of pre-owned business: is het geen hype, blijft de retailondernemer dadelijk niet zitten met een enorme voorraad aan gebruikte producten omdat niemand ze meer wil? Molenaar: „Nee, het zou een hype zijn wanneer het alleen maar geldgedreven is. Maar dat is dus niet zo. Kijk naar de jeugd: die gaat helemaal voor oud. Dat vinden ze leuk. Ze kunnen modieus zijn voor een klein budget.’’

Organiseer eens een keer een pizza-avond of een ontbijtje en vraag eens hoe jouw werknemers denken over dit onderwerp Harry Bijl INretail

Slimme tooltjes, apps en diensten

Andere stappen? „Luister naar de klanten. Weet waar ze behoefte aan hebben’’, adviseert Bijl. „Hoe kan je ze helpen en faciliteren? Ga naar een ICT-bedrijf voor tooltjes en middelen waarmee je heel makkelijk met behulp van een foto een product van A naar B kan brengen. Kijk ook goed naar welke apps en diensten je kunnen helpen, welk bedrijf kan je helpen om in deze behoefte te voorzien?’’

Lees verder onder de advertentie

Bijl: „Leer je klant kennen door ermee te praten, maar doe dat ook met je medewerkers. Organiseer eens een keer een pizza-avond of een ontbijtje en vraag eens hoe jouw werknemers denken over dit onderwerp. Wat kunnen zij hierin betekenen? Hoe kan je daar geld mee verdienen? Hoe kan je klanten blij maken? Ik durf te wedden dat op zo’n moment heel mooie initiatieven en ideeën naar boven komen. Daarna is het een kwestie van kleinschalig starten.’’

Lees ook: Gabber never dies: hardcorewinkel specialiseert zich in Aussies en vintage must haves

Lessen van tweede hands retail in Scandinavië

In verschillende landen heeft men duurzame retail al beter onder de knie. Harry Bijl noemt Scandinavië, Zweden en Denemarken als voorbeelden. „Of ga naar een stad als Berlijn. Ook in Engeland is het al dertig jaar heel groot. Kijk eens in (de Londense wijk, red.) Shoreditch: een aanbod van drie tot vier vierkante kilometer verspreid over vijf of zes niveaus.’’ Molenaar: „Wij focussen ons te veel op Amerika en op China. Kijk eens dicht bij huis, bijvoorbeeld in Duitsland. Dat land is zeer lokaal gericht. Kijk hoe zij dat doen. Daar kunnen we van leren.’’

Lees verder onder de advertentie

„Wil je een one night stand met je klant hebben of een relatie? De meeste retailers gaan voor een one night stand. Verkoop, klaar en weg en de volgende keer weer verder gaan’’, aldus Molenaar. „Het moet een lange, duurzame relatie worden. Is die er, dan ga je kijken wat je de klant kunt aanbieden. Op die manier heb je een geweldige toekomst.’’

Lees ook: Stijn en Koen maken van tweedehands de eerste keus met De Nationale Kringloopbon