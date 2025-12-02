In de mode draait alles om snelheid, maar bij THE LAUNCH wordt pas geproduceerd als de klant bestelt. Oprichter Victorine van der Ven (31) gelooft dat juist dát de toekomst is. Geen magazijnen vol restpartijen, maar gemaakt op bestelling tegen verspilling. „Mode hoeft niet sneller, wel slimmer.”

Voordat Victorine van der Ven haar eigen merk begon, werkte ze bij grote modebedrijven. Ze studeerde fashion management en had al vroeg interesse in hoe modebedrijven van binnenuit functioneren. Daar zag ze wat er achter de schermen misging: rekken vol onverkochte kleding en stapels dozen in magazijnen. „Je ziet letterlijk hoe nieuwe collecties al stof vangen voordat ze in de winkel liggen. En dan komt Black Friday om de rest weg te dumpen. Ik dacht: dit moet beter kunnen.”



Ze stoorde zich eraan dat er al jaren over on demand-productie wordt gesproken en geschreven, maar dat niemand de handschoen echt oppakte. „Er wordt van alles geroepen over de toekomst van mode, maar eigenlijk doet niemand het, on demand produceren. Hoe kan het dan ooit de toekomst zijn?”, zegt Victorine.

In 2022 richtte ze THE LAUNCH op, een kledingmerk dat volledig zonder voorraad werkt. Elke maand verschijnt een nieuwe mini-collectie in beperkte oplage. Klanten bestellen, en pas dan wordt er geproduceerd. Na drie tot vier weken krijgen ze het handgemaakte kledingstuk door de brievenbus. „Iedereen zei dat het nooit zou lukken. Dat klanten niet willen wachten en producenten niet in kleine aantallen kunnen werken. Maar ik dacht: dat kan ik wel”, zegt Victorine.



Orders van over de hele wereld

Wat op papier een helder idee lijkt – pas maken wat besteld is – blijkt in de praktijk een dagelijks spel van plannen, schakelen en rekenen. Aan uitdagingen geen gebrek. Victorine: „We ontwerpen, fotograferen en zetten de collectie online. Wekelijks gaan de orders naar de producent, die maakt precies wat er besteld is. Je hebt minder marge dan bij traditionele mode, maar ook geen risico op onverkochte voorraad”, legt ze uit.



Restmateriaal van de stoffen die ze inkoopt, is er nauwelijks. En áls iets niet loopt, gebruiken ze de overgebleven stof voor een nieuw item. „Dat verkoopt dan vaak als een tierelier”, zegt Victorine. „We zijn flexibel, veel flexibeler dan traditionele merken. En de klant vindt drie weken tot vier weken wachten geen probleem. Sterker nog: ze waarderen dat het speciaal voor hen wordt gemaakt.”

Doordat het bedrijf geen voorraad aanhoudt, kan Victorine broeken in drie lengtes aanbieden: regular, tall en extra tall, tot zeker 1,95 meter. „Een klant vroeg: als het toch speciaal voor mij gemaakt wordt, kan het dan niet langer? We hebben dat voor haar geregeld en dachten: laten we dit online testen. Dat bleek ons gat in de markt.” Sindsdien blijken de broeken het populairst en krijgt het bedrijf zelfs orders uit onder meer Australië, de VS en Scandinavië.



Wat ook scheelt is dat de onderneming uitsluitend rechtstreeks aan consumenten verkoopt. „Geen B2B-kanalen, geen uitverkoop. Dat scheelt kosten en houdt de keten overzichtelijk.”

400 bestellingen per maand

Victorine positioneert het merk in het middensegment, ze wil duurzame mode betaalbaarder en leuker maken. „Responsible fashion, noem ik het liever. Echt goedkoop kan niet, maar de prijs-kwaliteit klopt nu gewoon.”



Ze laat de kleding maken in Portugal, Turkije en Roemenië. In Nederland begon ze met een klein atelier, maar dat bleek te duur. „Ik vond het geweldig om hier te produceren, de marges trokken het alleen niet. Dus ben ik Europa in gegaan. Dat was nog een hele zoektocht, echt van honderden mails, talloze proefproducties, maar soms werkte het gewoon niet. Het vergt eindeloos afstemmen met producenten”, zegt ze. „Ze zijn gewend om duizenden stuks tegelijk te maken, niet tien hier en vijftig daar.”

On-demand fashion van THE LAUNCH.

Inmiddels telt THE LAUNCH een team van zes mensen en verwerkt het bedrijf rond de vierhonderd bestellingen per maand. De omzet stijgt richting drie ton per jaar. „Ik had een half miljoen als doel, dus ik leg de lat hoog”, lacht ze. „Maar ik ben heel trots op hoe snel we groeien.”

Flexibele partners

Niet alles ging vanzelf. Vorige zomer bijvoorbeeld, ging het mis met een producent die beloofde snel te kunnen leveren. Een dure les. „Mijn gevoel zei eigenlijk al: dit klopt niet”, zegt Victorine. „Toch deed ik het, met een forse pre-payment ook nog. Uiteindelijk duurde het zes weken voordat de klant het kreeg. We hebben het opgelost, maar ik ben nog steeds bezig dat geld terug te krijgen. Ik had gewoon naar mezelf moeten luisteren.”



Sindsdien werkt het merk alleen nog samen met leveranciers waarbij de klik meteen goed is. „In dit model is vertrouwen cruciaal, maar elke tegenslag brengt ook iets goeds: via die zoektocht kwamen we bij onze huidige fantastische partners terecht.”

Partners die flexibel zijn dus. „Ja, want wij luisteren heel erg naar de doelgroep dus we willen snel kunnen schakelen. Deze winter nog bijvoorbeeld, zeiden klanten: we willen indigo denim, jeans, dat is heel donkerblauw. Toen dacht ik, oké, let’s go, onze producent in Turkije kan dat leveren. Denim is alleen een intensief proces van opeenvolgende wassingen. De levertijd is daardoor ook langer, zes tot zeven weken.”



On-demand is de toekomst

Victorine en haar team besloten het daarom anders aan te pakken. „Denim doen we als enige per batch en niet per order. Je kon tweeënhalve week bestellen voor we het in productie namen. In die tijdsspanne hebben we driehonderd jeans verkocht. Er was behoefte aan, dan vinden klanten het ook ’t wachten waard.”

On-demand produceren is volgens haar de toekomst. Toch blijft opschalen lastig, vooral bij producenten die gewend zijn aan massa. „Hun efficiëntie zit in duizend stuks tegelijk maken. Maar als je processen slim inricht, kan het wél rendabel op kleine schaal. Alleen vraagt dat een mentale switch in de hele keten.”

THE LAUNCH als flagship store

Waar ze over vijf jaar staat? Dat vindt ze nog ‘best ver weg’, maar aan ambitie geen gebrek: THE LAUNCH als miljoenenbedrijf dat bewijst dat bewust produceren beter werkt dan eindeloze fast fashion. „Als anderen het dan ook durven proberen, is de missie geslaagd.”



Komende jaren wil Victorine het merk vooral verder uitbouwen. „Ik droom van een eigen showroom of winkel in Amsterdam. Niet meteen landelijke dekking, maar een plek waar je op afspraak komt en pre-ordert, een flagship store. En uiteindelijk wil ik laten zien: dit kán. Mode zonder overproductie. Fashion is ook fun, met plezier voor klant én producent.”



