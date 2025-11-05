Vele modeketens hebben het zwaar, Okay Fashion Groep groeit juist naar 100 winkels

Okay Fashion Groep blijft in beweging. In het voorjaar van 2026 breidt de modeketen haar winkelnetwerk verder uit met zeven winkels – bestaande uit drie nieuw te openen winkels en vier overgenomen vestigingen – en bereikt hiermee de mijlpaal van 100 winkels.

Lees verder onder de advertentie

Daarnaast zullen in het najaar van 2026 nog eens vijf nieuwe winkels worden geopend, waarmee de groei verder wordt voortgezet.

Opening van zeven winkels in het voorjaar

In het voorjaar van 2026 openen drie gloednieuwe Okay Fashion & Jeans-winkels hun deuren in Beuningen, Nijmegen en Apeldoorn. Hiermee zet de organisatie een volgende stap in haar groeistrategie en verstevigt zij haar positie binnen het middensegment van de modebranche.



Ook heeft ondernemer Edward van Dijk, eigenaar van Okay Fashion Groep, per 1 maart 2026 vier 10store-winkels van Hielke ten Hoor overgenomen. Deze vestigingen in Slagharen, Beilen, Nieuw-Amsterdam en Musselkanaal worden in het voorjaar volledig vernieuwd en heropend in de herkenbare Okay-stijl.

Lees verder onder de advertentie

De komende periode bouwen we verder aan een sterk, toekomstgerichte organisatie Edward van Dijk

Uitbreiding naar Gelderland en Noord-Brabant

Met deze uitbreidingen richt de modegroep zich op verdere groei in de provincies Gelderland en Noord-Brabant, waarbij de focus ligt op toegankelijke mode, persoonlijke service en een prettige winkelervaring voor een breed publiek. In het najaar van 2026 worden er vijf nieuwe Okay Fashion & Jeans winkels geopend in deze provincies.

„We zijn trots op deze volgende stap,” aldus Van Dijk. „Onze ambitie is om de vertrouwde Okay-ervaring beschikbaar te maken voor nog meer klanten in Nederland. De komende periode bouwen we verder aan een sterk, toekomstgerichte organisatie.”

De groei van Okay Fashion Groep markeert een belangrijke fase in de ontwikkeling van de organisatie, die de afgelopen jaren sterk heeft ingezet op vernieuwing, beleving en lokale verankering.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Lage kosten en geen webshop: hoe Edward in 10 jaar groeide naar bijna 100 kledingwinkels

Only, Vero Moda en Jack & Jones Merken als Only, Vero Moda, Jack & Jones, Cars en Petrol zijn belangrijke partners die bijdragen aan het succes. Okay Fashion & Jeans is een modebedrijf voor dames, heren, jongens en meiden vanaf maat XS tot en met maat XXL. Okay Fashion Groep telt naast 53 Okay Fashion & Jeans-winkels ook 11 More-winkels, met kleding voor de curvy vrouw in de maten 42 tot en met 54. Bovendien is de groep franchisenemer van 29 winkels onder de merken CECIL en Street One.