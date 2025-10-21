Startup Boas geeft afgedankte jeans nieuw leven: ‘Doneren 90 procent van de winst aan goede doelen’

Jaarlijks verdwijnen meer dan 100 miljard kledingstukken op de afvalberg of in de verbrandingsoven. Vincent van der Holst, oprichter van Boas, vindt dat volkomen absurd. Zijn missie: het sneller en goedkoper maken om kleding opnieuw te verkopen dan om die te dumpen. „Fast fashion is het probleem, fast vintage fashion de oplossing.”

Wat begon als een ideaal om de kledingindustrie eerlijker te maken, veranderde in een harde les over consumentengedrag. Vincent van der Holst wilde met Boas een duurzaam alternatief voor bol(.com) bouwen, maar zonder externe financiering bleek dat onbegonnen werk. „Consumenten vinden duurzaamheid belangrijk, tot ze aan de kassa staan”, zegt hij in De Ondernemer Live. „We merkten dat we niet de productie moesten veranderen, maar de enorme voorraad die er al ís.”

Dat inzicht zette alles in beweging. In plaats van nog meer nieuwe producten te verkopen, richtte Vincent zich op de gigantische berg kleding die er al lag: overstocks, retouren en vintage. Denim werd het startpunt – want één van de meest vervuilende stoffen – en groeide uit tot de kern van zijn collectie.

Robotica en AI

Inmiddels runt Vincent een online platform en fysieke winkels, waaronder een vestiging in de Amsterdamse Kalverstraat. De volgende stap: één groot logistiek centrum waar al die kledingstromen samenkomen en opnieuw de markt op gaan.

Wij bouwen een fast vintage fashion-systeem, met robotica en AI, zodat herverkoop net zo efficiënt wordt als nieuw produceren Vincent van der Holst

„Fast fashion is letterlijk razendsnel geworden”, legt Vincent uit. „Als tweedehands kleding traag en duur blijft, verlies je de strijd. Daarom bouwen wij een fast vintage fashion-systeem, met robotica en AI, zodat herverkoop net zo efficiënt wordt als nieuw produceren.”

In dat distributiecentrum wil Vincent met Boas kleding sorteren, labelen en doorzetten naar winkels, of het eigen platform. „Merken die hun onverkochte collecties niet meer mogen verbranden, kunnen die bij ons kwijt. Wat nog goed is, verkopen we opnieuw. Wat niet meer kan, gaat naar recyclingpartners.”

Medeoprichters van Boas Romy Goedhart en Vincent van der Holst (rechts). Foto: eigen beeld

Franchise en online groei

Naast het online platform werkt Boas aan een franchiseformule. „Veel mensen willen een vintagewinkel openen, maar weten niet waar ze betaalbaar aan voorraad komen. Wij regelen dat”, zegt Vincent. „Zo kunnen vintagewinkels ook op toplocaties concurreren met Zara of Bershka.”

De combinatie van fysieke winkels en online verkoop werkt volgens hem zoals bij grote sportmerken. „Bij Adidas zag ik dat winkels soms verlieslatend zijn, maar wel zorgen dat mensen online kopen. Onze winkels zijn de fysieke Instagram-pagina van Boas.”

232.000 euro via sharefunding

Om de volgende stap te zetten, wil Vincent in totaal 232.000 euro ophalen. Twee derde daarvan komt uit subsidies en gemeentelijke steun; het resterende deel wordt opgehaald via investeerders en een sharefundingcampagne op Eyevestor. Aandelen zijn er al vanaf twintig euro. „De rest gebruiken we voor werkkapitaal, voorraad en apparatuur voor het nieuwe distributiecentrum”, zegt Vincent.

Vincent koos met Boas bewust voor sharefunding in plaats van traditionele crowdfunding. „Bij ons worden investeerders echt mede-eigenaar”, zegt hij. „We doneren 90 procent van onze winst aan goede doelen. Dus wie puur op rendement uit is, moet iets anders zoeken. Maar veel mensen willen juist investeren in een bedrijf dat de wereld beter maakt.”

Nieuwe pand Boas in oude G-Star

Na jaren experimenteren weet Vincent inmiddels wat wel en niet werkt in de modewereld. De ondernemer heeft geleerd niet te blijven hangen in oude ideeën. „We zijn begonnen als duurzaam warenhuis, daarna vintagewinkel en nu bouwen we een logistieke backbone. Je moet snel draaien, testen, leren en durven stoppen als iets niet werkt.’’

Waar hij nu van droomt, is dat grote merken hun eigen kleding via Boas opnieuw de markt op brengen. „We openen binnenkort een winkel in het oude pand van G-Star, met hun eigen jeans als vintage. Dat is geen greenwashing, dat is gewoon een nieuw verdienmodel.’’

