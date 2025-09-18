Thijs begon met kralenarmbanden, nu runt hij een modegroep met 3 merken en 300 verkooppunten wereldwijd

Modemerken komen en gaan, ziet mode-ondernemer Thijs Offermeijer. Om wel een blijvertje te zijn, investeert de man achter het bekende kledingmerk Malelions in verdere professionalisering, samenwerking met retailpartners en eigen winkels. „Wat de rest niet doet, gaan wij wel doen.”

De eerste tien jaar van Thijs Offermeijer als ondernemer zijn voorbij gevlogen. Eerst reeg en verkocht hij als uit de hand gelopen hobby nog kralenarmbanden, tegenwoordig runt hij met een team van zo’n zestig man een groeiend bedrijf met drie kledingmerken: Malelions (mannen, vrouwen, kinderen en sport), streetwearlabel Croyez en het nieuwe, iets duurdere mannenmodemerk Duquezzi dat vanaf het eerste kwartaal van 2026 in mannenmodewinkels ligt. Samen zijn de labels goed voor zo’n 300 verkooppunten in acht landen, van de Benelux, Cyprus en Suriname tot Aruba, Bonaire en Curaçao.

Deze zomer begon hij aan een nieuw hoofdstuk met de opening van de eerste fysieke Malelions-winkel in Designer Outlet Roosendaal. En nu pakt hij samen met zijn compagnon Arian Biemans verder door met de officiële oprichting van zijn modegroep Lions Fashion Group (LFG), waar alle merken voortaan onder vallen. Ook het in-house productiebedrijf dat tot nu toe redelijk onder de radar bleef, gaat meer aandacht krijgen. „We krijgen bijna wekelijks aanvragen van bedrijven, merken en evenementorganisaties voor private labelproducten, maar tot nu wilden we vooral de focus houden op ons mode-aanbod.”

Meer kracht en mogelijkheden

Thijs is overtuigd dat de switch naar een complete modegroep de juiste keuze is. „De totaliteit van een groep is zoveel meer waard dan één merk. Samen sta je sterker. Opereren vanuit één organisatie en identiteit geeft zoveel kracht en mogelijkheden. Denk aan praktische zaken als schaal-, inkoop- en synergievoordelen, maar ook kan je medewerkers – van bijvoorbeeld klantenservice, logistiek en finance - breder inzetten. Nu we uitbreiden met een derde merk en meer met private label willen, wordt een infrastructuur als deze steeds belangrijker.”

Onze mensen focussen zich niet meer op één merk, maar zien meer mogelijkheden door de verbreding Thijs Offermeijer

Achter de schermen is de werkwijze, waarbij medewerkers verantwoordelijkheden hebben voor meerdere merken, eerder dit jaar ingezet. Daarvan ziet hij nu al de effecten. „Onze mensen focussen zich niet meer op één merk, maar zien meer mogelijkheden door de verbreding. Als ze met iemand in gesprek raken, kunnen ze voortaan aan kansen voor elke divisie denken in plaats van aan een specifiek merk waar ze voor werkten. Op die manier ben ik ook met Croyez begonnen. Het paste niet in het plaatje van Malelions, dus zijn we verder gaan denken. Die ruimte voor inzichten zie ik nu weer ontstaan.”

Foto: Malelions

Thijs Offermijer doet aan risicospreiding

De uitbreiding met een derde merk, de opening van een winkel en de oprichting van Lions Fashion Group: het zijn allemaal weloverwogen beslissingen. De ontwikkelingen in de modemarkt en de retail zijn de belangrijkste beweegredenen. „Modemerken komen en gaan”, zegt de ondernemer meerdere keren tijdens het gesprek. „Er wordt te weinig strategisch gedacht en te veel gericht op korte termijn successen.” Het is een vaak voorkomende valkuil vindt hij, bedrijven die alleen maar oog hebben voor successen op een bepaald moment. Niet verder denkend of waarbij de achterkant van het bedrijf niet op orde is. „Aan de voorkant kan alles er blinkend mooi uitzien, maar problemen aan de achterkant met leveringen, gigantische kosten, groeipijnen: het kan je zo maar de kop kosten.”

Om gezond, groeiend en relevant te blijven kiest Thijs liever een andere insteek. Zo zet hij in op een breed aanbod voor verschillende doelgroepen en op gevarieerde retailpartners die de collecties verkopen. „We liggen van onze eigen online shop tot boetieks, grote winkels en van Wehkamp tot sportketens als Intersport en Sport2000. Een mooie mix, ook qua risicospreiding. Met Duquezzi erbij gaan we nu ook dieper het mannenmodesegment in.”

Bouwen aan een langetermijnrelatie

Hoewel hij veel op gevoel doet, zegt Thijs ‘gewoon heel goed’ te zijn in het runnen van een commercieel bedrijf. Hierbij houdt hij altijd de achterkant en kosten goed in het oog. „Wij noemen dat ‘het fundament’. Het betekent dat alles moet kloppen: van je personeel, tot de juiste productie-, retail- en fulfillmentpartners. Daarin investeren we het maximale. Je moet niet voor elke euro meer of minder naar een ander willen gaan, maar bouwen aan een langetermijnrelatie. Daarnaast hebben we de juiste adviseurs aan onze zijde, uit verschillende sectoren. Het is een mix van verschillende factoren die het fundament sterk maken.”

Dit jaar investeert het bedrijf in het verder versterken van het fundament om verder te kunnen groeien. „Sinds het begin zijn we elk jaar serieus gegroeid en verdubbelden we jaar op jaar. Dit jaar hebben we uitgetrokken om te stabiliseren, zodat we strategisch verder kunnen bouwen”, legt Thijs uit. Er is geïnvesteerd in diverse systemen en technologieën als AI en in data-analysetool Power BI. „Dit helpt ons beter te sturen op KPI’s als levertijden, deadlines voor seizoenscollecties en omzetten. Binnenkort komen door het hele pand schermen te hangen om de status en doelen voor iedereen inzichtelijk te maken.”

Meer Malelions-winkels

Daarnaast staat retailgroei hoog op het lijstje voor 2026. „Ik geloof in het belang van retail, dat wordt echt onze goal”, zegt Thijs stellig. „Je ziet dat grote merken als Nike terugkomen op hun eerdere beslissing om zelf alles in eigen hand te nemen. Een terechte beslissing.” Zelf vliegen Thijs en partner Arian dit op meerdere manieren aan. „We willen de komende jaren nog enkele winkels openen. De eerste vestiging presteert boven verwachting goed en er zijn genoeg opties, van outletcentra in Nederland en België tot full priced monobrandstores. Hoewel we daar voorzichtiger mee zijn omdat we niet willen concurreren met bestaande klanten.”

In ons segment zie je juist dat veel merken ervoor kiezen alles naar zichzelf toetrekken. Wij doen het dus precies andersom. Thijs Offermeijer

Daarnaast mikt LFG op zogenoemde partnerstores, waarbij in bestaande winkels de verschillende collecties van Malelions en Croyez worden verkocht. Eerder dit jaar is het bedrijf al zo’n nauwe samenwerking aangegaan. „Op deze manier lopen ondernemers minder risico qua inkoop, want wij zijn daar als partner volledig verantwoordelijk voor. Retailers maken pittige tijden door en de inkoop is een van de grootste kostenposten en risicofactoren.”

Volgens Thijs is de krachtenbundeling met ondernemers een win-win-situatie voor beide partijen. „In ons segment zie je juist dat veel merken ervoor kiezen alles naar zichzelf toetrekken. Alle fysieke of online verkoop in eigen hand houden. Wij doen het dus precies andersom. Voor ons doen partners ertoe, we doen nog steeds zaken met diegene van het eerste uur. Daarbij: wat de rest niet doet, gaan wij juist wel doen. Omdat we daarin geloven, maar ook omdat ik er wel van houd iets anders te doen dan een ander.”

