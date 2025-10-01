18 jaar en eigenlijk niet weten wat ondernemen is. Toch begon Julia Veer (27) aan haar ondernemersavontuur. Van bikiniwebsite en kledingwebshop groeide ze uit tot oprichter van skincaremerk Clay And Glow. Haar producten liggen in alle ICI Paris XL-winkels en ze stevent af op 10 miljoen euro omzet in 2027. „Misschien moet ik nog groter denken.”

Lees verder onder de advertentie

„Ik was 18 en mijn partner was 25. Hij had echt zoiets van: ik wil graag ondernemen en dat moet jij ook doen. Ik weet zeker dat jij een echte ondernemer bent”, vertelt Julia Veer in De Ondernemer Live. Hoewel ze niet precies wist wat ondernemen inhield, besloot ze toch te beginnen. „We begonnen klein via Marktplaats, met spullen inkopen en verkopen.” Daarna volgden een kleding- en bikiniwebsite.

Omdat ze meer controle wilde over de kwaliteit en het uiterlijk van de producten, stopte ze met haar bikiniwebsite en kledingwebsite. „Ik kocht gewoon dingen in en verkocht ze. Ik had totaal geen controle over de kwaliteit van de producten. Toen dacht ik: ‘ik wil echt een eigen merk beginnen, maar niet per se in de kleding’. Omdat ik altijd huidproblemen had en regelmatig een dermatoloog bezocht, dacht ik: ‘kan ik hier niet iets mee?’”

Omzet keer dertig in een jaar tijd

Als Julia last van haar huid had, dan zouden er in Nederland vast veel meer mensen met dat probleem zijn. En zo ontstond het merk Clay And Glow. Julia maakt tientallen probleemoplossende huidverzorgingsproducten, zoals maskers, dagcremè en serums, die er wel ‘cute’ uitzien. Ze begon in 2019 met Clay And Glow en zette het omzetdoel op 1 miljoen euro. „ Achteraf dacht ik: ‘ja, dat is wel heel enthousiast’. Ik had 3.000 stuks ingekocht en één potje kostte 30 euro. Dat is geen miljoen.”

Lees verder onder de advertentie

We haalden meteen drie miljoen euro omzet, dus keer dertig Julia Veer Clay And Glow

Zo eindigde ze het eerste jaar op 100.000 euro omzet, maar het tweede jaar kwam de doorbraak. „We haalden meteen drie miljoen euro omzet, dus keer dertig. Vooral omdat we in alle ICI Paris XL-winkels kwamen te liggen. Dat helpt enorm voor naamsbekendheid en credibility.”

Voorraadfouten en leerpunten

Het leek helemaal voor de wind te gaan, maar niet alles ging zonder kleerscheuren. „Ik ben heel optimistisch en zie overal mogelijkheden, maar in bijvoorbeeld voorraadbeheer ben ik heel erg slecht. Dat heb ik wel geleerd de afgelopen jaren. Dus nu probeer ik daar niet mee bezig te zijn.’’

Julie: „Maar we hadden bijvoorbeeld begin dit jaar verkeerde flesjes ingekocht. We deden er tanning drops in en dachten: ‘als we ze verkopen, top!’. Binnen zes weken waren ze uitverkocht, maar daarna duurde het 26 weken voor ze er weer waren. We betaalden 5.000 euro extra snelle levering, maar ze kwamen pas in juni en dan heb je ze eigenlijk niet meer nodig. Achteraf denk ik: ‘had ik echt die 5.000 euro extra moeten betalen?’”

Lees verder onder de advertentie

Ook bij een offline campagne kreeg Julia het gevoel dat ze beter met haar geld om had kunnen gaan. „Ik was nooit op een festival geweest, want ik zat alleen maar in mijn studentenkamer te werken, dus ik dacht leuk gaan we doen. Voor 30.000 euro konden we op dat festival staan. Uiteindelijk hebben we er voor 1.000 euro aan producten verkocht. Ik stond daar achteraf te janken op het festivalterrein. Maar ik dacht ook: ‘wat had ik hier eigenlijk van verwacht?’. Online kan je precies zien wat 30.000 euro je oplevert, maar hier voelde het als geld in het niets gooien en hopen dat het terugkomt.”

Lees ook: Julia (25) was acné zat, dus begon ze beautylijn Clay and Glow: 10 miljoen euro omzet over vijf jaar

Julia Veer, oprichter van Clay And Glow. Foto: Eigen beeld

Lees verder onder de advertentie

Sociale media basis voor Clay And Glow

Naast het leergeld waar elke ondernemer mee te maken heeft, draait Clay And Glow als een tierelier. Sinds dag één is sociale media de basis van Clay And Glow. „Zonder Instagram en TikTok zouden we niet bestaan. We begonnen al met een Instagram-account tijdens het testen van prototypes”, vertelt Julia.

„Ik had tijd zat en het was leuk om klanten mee te nemen. Je zet een polletje op Instagram en binnen een uur heb je al antwoord van je directe doelgroep. Dat onderscheidt ons van grote multinationals, die hebben niet dat directe klantcontact. Zonder sociale media denk ik niet dat wij hier zouden zijn.”

Alles kan me gestolen worden, maar ik vind de posts zo belangrijk, de socialemediastrategie moet gewoon goed zijn Julia Veer Clay And Glow

Ondertussen heeft Clay And Glow 100.000 volgers op Instagram en 53.000 op TikTok. Wie er bij het miljoenenbedrijf verantwoordelijk is voor de posts? „Ik maak de posts nog zelf. Alles kan me gestolen worden, maar ik vind de posts zo belangrijk, de socialemediastrategie moet gewoon goed zijn. Het is tijdrovend, maar het succes komt daaruit.”

Lees verder onder de advertentie

Van vast team naar freelancers

In 2027 wil Julia jaarlijks tien miljoen euro omzet draaien. Ze breidde het bedrijf de afgelopen jaren daarom ook uit. Toen het team op tien vaste medewerkers stond, koos Julia voor toch voor een andere aanpak.

„Ik merk dat freelancers vaak productiever zijn. Ze doen wat ze leuk vinden en werken waar ze willen. In de helft van de tijd krijgen ze meer gedaan dan iemand die 40 uur achter een computer zit. Meer mensen betekent niet automatisch meer omzet. het draait om de juiste mensen.”

En hoe lastig het ook is, Julia kan niet alles zelf meer doen. „Ik ben perfectionistisch. Een vriendin zei laatst: ‘Tachtig (procent, red.) is ook prachtig’. Dat probeer ik nu te accepteren. Sinds ze geen relatie meer heeft met haar businesspartner, kan ze zich wat beter afsluiten van werk. „Voorheen bespraken we het bedrijf 24/7. Nu kan ik op vakantie gaan en soms een week lang niet over Clay and Glow praten. Er is meer dan alleen werken.”

Lees verder onder de advertentie

Clay And Glow gaat internationaal

Julia’s dromen en doelen begonnen ooit allemaal op een bord. Wat staat daar nu nog op? „Wat we in Nederland hebben gedaan, wil ik kopiëren naar andere landen. UK, Duitsland, misschien Amerika, daar liggen grote kansen. Amerika is wel echt the promised land.”

Ze denkt zelfs aan investeerders. „Eerst wilde ik echt geen investeerders. Maar pas zei iemand: ‘Heb je liever 100 procent van nul of 10 procent van 100?’ Daardoor dacht ik wel: Misschien moet ik nog groter denken. Want als ik dit al kan bereiken zonder investeringen, laat staan wat de mogelijkheden zijn met investeringen.”

Lees ook: Julia (26) stopte vijf jaar geleden met haar studie en heeft nu een miljoenenbedrijf: ‘Wel keihard werken’