Jay-Jay Boske over lekkende flesjes, 4 ton verlies én groei: The CarParfum ligt nu in 600 tankstations

Van wie kun je beter leren dan van mensen die het gemaakt hebben? Voor zijn platform DAY1 sprak Jay-Jay Boske tal van succesvolle ondernemers, maar toen hij zelf een product in de markt wilde zetten, kwam hij erachter dat ondernemen niet vanzelf gaat. „We zijn pas net begonnen met The CarParfum, maar wel al zes jaar bezig.”

In een oversized wit T-shirt, met een gele mok in de hand en druk bellend, komt Jay-Jay Boske aangelopen. „Hier stond ons logo en was de ingang van het kantoor van DAY1”, begint hij zijn gesprek met De Ondernemer.

Jay-Jay wijst naar een gebouw waar een graafmachine puin aan het ruimen is. Naast een paar palen die het gebouw overeind houden is er weinig over van de begane grond. „Zal ik laten zien waar we zijn begonnen?” Je zou het niet zeggen, maar het kantoor van DAY1 zit namelijk op de eerste verdieping.

Jay-Jay Boske de ondernemer

Bij binnenkomst doet hij de deur van een zijkamer open. Een ruimte gevuld met tientallen dozen en kratten komt tevoorschijn. „Allemaal oude parfums waar we niets meer mee kunnen”, zegt Jay-Jay terwijl hij een van de dozen opentrekt.

In een vorig leven was Jay-Jay op het rugbyveld te vinden, presenteerde hij programma’s zoals Wie is de Sjaak? op televisie en deed hij twee keer mee aan het realityprogramma Expeditie Robinson. Op YouTube maakt hij sinds tien jaar video’s over dikke auto’s en over tot het uiterste gaan in de sportschool. Daar is sinds een paar jaar het ondernemerschap bijgekomen. Ook is hij zelf aan het ondernemen geslagen. Waarom? „Ik word misschien wel warmer van een fysiek product, dan van racen in een Ferrari op het circuit”, bekent hij. Daarnaast is zijn houdbaarheid als BN’er de grootste killer van zijn bedrijf, geeft hij toe. „Daarom heet het ook DAY1 en niet De grote Jay-Jay-show.”

De houdbaarheid van wie ik ben is de grootste killer van mijn bedrijf Jay-Jay Boske

Waar DAY1 eerst alleen een YouTubekanaal was, is het langzaam uitgegroeid tot een merk en een commercieel platform voor mannen, met miljoenen views en volgers. Niet alleen om zijn houdbaarheidsdatum zette ondernemer Jay-Jay DAY1 op. „Ik wilde een product in de markt gaan zetten, maar ik wist nog niet wat. Met het kanaal kon ik mijzelf als merk neerzetten.” Hij zag namelijk hoe belangrijk online bereik is voor een merk. „Ik sprak regelmatig ondernemers die een goed fysiek product hadden neergezet, maar daarna dachten: shit we hadden meer op online presence moeten inzetten. Daar bereik je veel meer mensen en heel andere doelgroepen.”

Spoedcursus ondernemen

Jay-Jay komt over de vloer bij een scala aan succesvolle ondernemers: van René van der Zel van XXL Nutrition, Joep Verbunt van Matt Sleeps tot Demy de Zeeuw van 433. De grootste les die hij van hen leerde? „Je kan alleen een goed product hebben als je er jarenlang consistent aandacht aan geeft. Dat is iets wat ik echt onderschat heb.” Dat is een van de redenen dat een werkweek bij Jay-Jay geen vijf, maar zeven dagen beslaat. „Consistentie bouw ik in de late uurtjes wanneer ik even tijd heb om na te denken.”

Ik heb denk ik wel vijf keer gedacht: ik stop er gewoon mee Jay-Jay Boske

Leuk, die lessen, maar ze moesten nog wel toegepast worden op een product. Zes jaar geleden bedachten Jay-Jay en zijn compagnon The CarParfum. „Onze kijkers zijn autoliefhebbers. Die houden hun auto graag netjes. Geur is daarin ook belangrijk.” Maar als je in een tankstation in het hoekje van de autogeuren kijkt, dan is dat echt heel treurig, stelt Jay-Jay. Dat wilden hij en zijn compagnon veranderen met een spray die je als een parfum op je automat kunt spuiten.

Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Want dat warme gevoel dat hij nu krijgt van zijn product, is er lang niet geweest. „Van A tot Z een merk en een nieuw product neerzetten is echt heel lastig. Ik heb denk ik wel vijf keer gedacht: ik stop er gewoon mee. Maar ik had te veel geloof in ons product en de kansen.”

Jay-Jay Boske vecht tegen cynisme

Als beginnend ondernemer, en zeker als je bij het grote publiek bekendstaat als televisiepresentator of influencer, heb je te maken met cynisme. „Er zijn een hoop influencers die denken dat als ze een product in de markt zetten, ze binnen twee dagen miljonair zijn. Zij creëren een bepaald imago bij mensen. Maar dat is natuurlijk niet hoe het werkt.” Jay-Jay wil niet zeggen dat hij harder werkt dan een stratenmaker, maar er zijn zeker onlinemakers zoals Enzo Knol en de Bankzitters die serieuze bedrijven met serieuze omzetten hebben gecreëerd.

Hoewel Jay-Jay zich omringt met succesvolle ondernemers, is zélf een goedlopend merk neerzetten andere koek. „Het sprayen van een geur op een automat was een heel nieuw concept.” Hij wist ook dat hij tegen veel fouten zou oplopen. „En je concurrenten laten je graag die fouten maken, zodat ze kunnen zien hoe het niet moet.” Wat zijn grootste fout is? „De grootste? Ik heb er misschien wel twintig”, zegt hij.

Fini Production | ‘We verkopen nu duizenden parfums per dag, vooral via de tankstations’

Jay-Jay somt op: „Lekkende flesjes, te kleine flesjes, verkeerde stickers, wel producten uit China of toch niet.” Wat hij hiervan leerde? „Niet uitvoerig genoeg je producten testen. Partijen willen niet één sample voor jou maken. Je moet er dan gelijk 50.000 bestellen. Dan kregen we 50.000 flesjes en dan bleken die te lekken. Op zulk soort momenten zak je door de grond. Ik dacht ook: je verdient je boterham met DAY1, waar ben ik hier in hemelsnaam mee bezig? Die flesjes kun je dan gelukkig weer terugsturen, maar het zorgt voor maanden vertraging.”

Ondernemen is risico nemen

Een van de oorzaken van al die fouten: Jay-Jays relatie met geld. „Ik wilde gewoon maken wat ik vet vond en hoeveel dat kostte maakte mij niet uit.” Daarnaast hoorde hij altijd dat ondernemen gelijk staat aan risico nemen. „Maar je kan een groot gedeelte van het risico wegnemen door goed over je investering na te denken. Ik maakte al het geld over zonder goed na te denken. Als je een serieus bedrijf wil bouwen moeten je cijfers goed zijn.”

Jay-Jay realiseerde zich dat praten over geld ook meer terug moest komen in zijn video’s. „Als ik dat gevoel met geld niet had, hoe doe je dat dan als jonge kijker?” En wanneer hij een video met René van XXL Nutrition maakte over ondernemen, dan liet hij de kijker voor zijn gevoel in de steek. Ze kwamen met diepgaande vragen over het ondernemerschap en hoe je bepaalde keuzes maakt binnen je bedrijf. Daarom vond Jay-Jay dat hij andere video’s moest gaan maken.

Als je een serieus bedrijf wil bouwen moeten je cijfers goed zijn Jay-Jay Boske

„Sowieso wilde ik daarom mensen als René laten zeggen: ‘Die Ferrari of Lamborghini is leuk, maar dit komt niet aanwaaien.’ En ik wilde het taboe doorbreken dat ondernemers niet binnen een dag rijk zijn.” Zo ontstond zijn andere YouTube-kanaal WTFinance, waarin hij dieper uitlegt hoe ondernemerschap werkt en voor welke keuzes en dilemma’s je allemaal komt te staan.

Weer vanaf nul met The CarParfum

De dozen met ongebruikte flesjes zijn van zo’n anderhalf jaar geleden. Het ging niet eens zo slecht met The CarParfum, maar de verkoop was verre van stabiel. Twee keer in het jaar was de omzet 40.000 euro per dag en op sommige andere dagen was dat maar 500 euro. Deels kwam dat door een gebrek aan focus, maar er waren dus ook die lekkende flesjes. „1 op de 200 was lek. Als ik ze dan promoot, wie denk je dan die daar het meeste gezeik mee krijgt? Ik.” Mensen belden fysiek bij zijn huis aan en zijn DM’s stroomden vol met klachten. „Als mijn product slecht is, dan lijdt DAY1 daar ook onder. Daarom moesten we iets heel goeds neerzetten.”

We verkopen nu duizenden parfums per dag, vooral via de tankstations Jay-Jay Boske

„Ik heb misschien wel drie of vier ton in The CarParfum geïnvesteerd en nu begonnen we weer op nul”, legt hij uit. Na veel geuren en flesjes testen, staat de nieuwe website nu zo’n jaar live. De verkoop liep weer op, maar de echte cijfers kwamen voor Jay-Jay uit een verrassende hoek. „Sinds vier maanden liggen we in de tankstations en vanaf daar is het echt verschrikkelijk hard gegaan. We verkopen nu duizenden parfums per dag, vooral via de pomp.” Het doel is om uiteindelijk een compleet ecosysteem van producten voor in de auto te bieden, veel meer dan alleen parfum.

Internationaal met The CarParfum

De parfums zijn nu in zo’n 600 tankstations te koop. Wat zijn de doelen voor de komende tijd? „Ik ben in gesprek met Gamma om daar de parfums te krijgen. Want als er ergens geurende versterking nodig is, is het wel in al die hardwerkende, stinkende busjes op de bouwplaats. Dit jaar willen we honderdduizenden flesjes verkopen en in 2026 mikken we op 500.000 tot 1 miljoen producten. Ook willen we in duizend tankstations liggen.”

Naast uitbreiden in Nederland staat uitbreiden naar het buitenland ook op het verlanglijstje van Jay-Jay. „Als we dat voor elkaar krijgen, dan is het feest. Dat is de droom. We zijn pas net begonnen met The CarParfum, maar wel al zes jaar bezig.” Nu is het tijd om te groeien. „We blijven innoveren, met een sterk team dat hier met plezier aan bouwt.”

