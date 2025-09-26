‘Daar gaat mijn bedrijf’: hoe 1-ster neprecensies deze timmerman bijna de kop kosten

Ping... ping... ping! Op de telefoon van de Tilburgse timmerman Recep Yarar verschijnen opeens tientallen meldingen van éénsterrecensies over zijn bedrijf. Daarna krijgt hij een appje: ‘Maak 500 euro over, dan verwijderen we ze.’ Hij is lang niet de enige gedupeerde van deze nieuwe, schadelijke vorm van oplichting.

De 41-jarige timmerman begrijpt nog niet wat hem overkomt als op zijn telefoon zo’n vijfentwintig meldingen verschijnen van zojuist geplaatste recensies over zijn bedrijf, op Google. Als hij begint te lezen, ziet hij dat onbekende ‘klanten’ hem allemaal beoordelen met één ster. „Daar stonden de vreemdste verhalen bij”, vertelt hij in het Brabants Dagblad, terwijl hij bij een klus staat op vakantiepark Pukkemuk in Dongen. „De een schreef dat ik een oplichter ben. De ander dat ik nooit meer terug ben gekomen na betaling. En ze waren in het Engels geschreven.”

Ondanks dat hij weet dat het geen echte klanten kunnen zijn, beseft hij dat potentiële nieuwe klanten dat niet meteen zien. „Daar gaat mijn bedrijf”, denkt hij. Dan krijgt hij een appje met een betaalverzoek van een onbekende. „Ik moest 500 euro overmaken om de recensies te verwijderen.”

Een voorbeeld van een gedupeerde dakdekker. Te zien is hoe een oplichter geld vraagt en een opdracht heeft gekregen voor het plaatsen van neprecensies. Foto: BD

Betalen doet hij niet. Stel dat het daar niet bij blijft? Hij blokkeert het nummer en belt met het marketingbureau dat voor hem zijn website beheert. Daar krijgt hij te horen dat hij niet de enige is die wordt gechanteerd.

Niet eerder gezien op deze schaal

„Dit is een zeer schadelijke vorm van oplichting, dat nu dagelijks gebeurt”, ziet Bram Kamphuis van Ranking Partner, dat websites van honderden ondernemers beheert. „Op deze schaal hebben we dit nog niet eerder gezien.” Zo sprak NOS Nieuws met meerdere gedupeerden.

Helaas wordt er soms wel betaald, waardoor de impact ervan als een lopend vuurtje verspreidt onder oplichters uit bijvoorbeeld India en Pakistan. Dit soort lastercampagnes is vooral gericht op kleine bedrijfjes zoals klussers, dakdekkers en slotenmakers. Zij zijn afhankelijk van een positieve online score en kunnen zelf geen negatieve beoordelingen verwijderen.

Als consumenten veel nieuwe negatieve reviews lezen, gaan ze vrijwel meteen op zoek naar een ander Recep Yarar

De sterren op de website van de Tilburgse timmerman dalen van vijf naar vier. Hij vermoedt dat het hem veel klanten heeft gekost, omdat hij in die weken bijna geen nieuwe aanvragen krijgt. „Als consumenten veel nieuwe negatieve reviews lezen, gaan ze vrijwel meteen op zoek naar een ander”, weet hij.

Contact met Google loopt stroef

Ondernemers zitten op dat moment klem, omdat ze moeilijk direct contact krijgen met Google. Ze kunnen wel een melding doen van oplichting, maar de beoordeling ervan kost veel tijd. Sinds 2022 is het plaatsen van misleidende recensies verboden in Nederland. Overtredingen kunnen leiden tot hoge boetes, maar dan moet de plaatser wel bekend zijn. Bij deze vorm van oplichting is dat meestal niet het geval.

Ze konden toch meteen zien dat iemand uit Azië geen klant bij mij is? Recep Yarar

Kamphuis, de websitebeheerder van de Tilburgse timmerman, dient een klacht in bij Google, dat de sterren in de zoekmachine laat zien. Pas na anderhalve maand verdwijnen de eerste neprecensies. „Ik ben er nu, na vijf maanden, pas helemaal vanaf”, zegt Yarar. „Ze konden toch meteen zien dat iemand uit Azië geen klant bij mij is?”

Omdat Kamphuis vrijwel dagelijks ziet dat er nieuwe gedupeerden bijkomen, heeft hij inmiddels wel een direct contact bij Google. „Nu lukt het ons meestal om neprecensies binnen achtenveertig uur te verwijderen.” Helaas heeft niet iedere kleine ondernemer zo’n contact bij de Amerikaanse techreus. Zij moeten vaak langer wachten op een oplossing. „Het blijft een log internationaal bedrijf. Dat loopt soms wat stroef”, merkt ook Kamphuis. „Hoe langer het duurt, hoe schadelijker het is.”

Betaal niet en reageer ook niet. Dan weten ze dat er bij jou niks te halen valt Recep Yarar

Google heeft het druk met onbetrouwbare recensies en verwijderde vorig jaar naar eigen zeggen 240 miljoen, maar gaat niet specifiek in op deze zaak.

Het timmerbedrijf van Yarar loopt na een flinke dip weer zoals voorheen. „Betaal niet en reageer ook niet. Dan weten ze dat er bij jou niks te halen valt”, wil hij anderen meegeven.

