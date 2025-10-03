Grote merken als Philips en Dyson uitdagen, daar moet je lef voor hebben. Gijs Webber (24) en Tom Ordelman (23) hebben die bravoure. Met hun bedrijf Bloomfold verkopen ze inmiddels producten in elf landen en met hun luchtontvochtiger zijn ze genomineerd voor de titel ‘Product van het jaar’.

Luchtontvochtigers, het klinkt niet bepaald sexy. Dit product was dan ook niet het eerste waar Gijs Webber en Tom Ordelman aan dachten toen ze, onafhankelijk van elkaar, nadachten over een eigen bedrijf. Webber droomde van een kledingmerk, Ordelman handelde in bijzondere sneakers, schrijft het ED.

Tot ze elkaar ontmoetten tijdens hun studie Ondernemerschap en Retailmanagement, waarna ze samen in de e-commerce stapten. Gijs: „We kochten allerlei producten in om te verkopen en keken gewoon wat werkte.”

Het begin van Bloomfold

Dit was net voordat in 2020 de coronapandemie uitbrak en ineens bleken hygrometers niet aan te slepen. De twee mannen hadden toevallig daarvan net een partij te verhandelen.

Een hygrometer meet de luchtvochtigheid en monitort daarmee het binnenklimaat van een huis. Die luchtvochtigheid heeft namelijk direct invloed op het comfort, de gezondheid en het behoud van meubels en de woning.

Tom: „Wij dachten: als mensen zien dat de luchtvochtigheid in huis hoog is, hebben ze ook interesse in een luchtontvochtiger.” Het viel de mannen op dat veel luchtontvochtigers een oubollig ontwerp hebben. Dat konden zij beter! Gijs: „Zo’n apparaat staat toch in je huis.”

Online recensies

Verder dook het tweetal in de online recensies over apparaten van andere leveranciers. Gijs: „We zagen vaak terugkomen dat ie te veel geluid maakte of niet krachtig genoeg was. Met dat in ons achterhoofd zijn we naar een fabrikant in China gestapt.”

De twintigers zijn ondernemers, geen ontwerpers of ingenieurs. Maar de fabrikant in China heeft die disciplines wel in huis. „Wij weten wat we willen, zij weten hoe het moet”, zegt Gijs. Inmiddels verkoopt Bloomfold elf modellen en daar komen er nog vijf bij, geschikt voor ruimtes van groot tot klein.

Ze verkopen bovendien ventilatoren en luchtreinigers, maar ze ‘doen niet alleen in frisse lucht’. Gijs: „We richten ons op energiebesparende oplossingen en daarom hebben we bijvoorbeeld ook elektrische dekens. Als je daaronder zit op de bank om een avond tv te kijken, hoef je niet per se je hele huis te verwarmen.”

Gijs en Tom willen van Bloomfold dan ook een echt huishoudelijk merk maken, dat zich niet alleen richt op luchtkwaliteit. Binnenkort worden ook stoomreinigers aan het assortiment toegevoegd.

Leveren in bijna heel Europa

Hun producten zijn te koop via bedrijven als Bol.com en Mediamarkt, maar ze hebben ook een eigen webshop, met een magazijn in Helmond. Van daaruit beleveren ze sinds kort ook België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Zweden en Finland. Daarnaast worden ze in november ook actief in het Verenigd Koninkrijk.

In totaal werken er elf mensen voor Bloomfold, verspreid over landen in Zuid-Amerika en de Filipijnen. Alles gaat online, ze hebben zelf ook geen kantoor. Hoewel ze dat wel hebben geprobeerd, inclusief medewerkers. Gijs: „Maar toen waren we alleen maar bezig met het managen van die mensen in plaats van met ons bedrijf. Nu hebben we onze flexibiliteit weer terug en kunnen we ons richten op het ondernemen.”

Bovendien kunnen ze hierdoor zelf ook overal ter wereld werken en dat doen ze dan ook. Het contact met collega’s dat andere mensen op kantoor hebben, zoeken ze zelf op in hun netwerk van jonge mede-ondernemers. Tom: „We hebben best veel vrienden die op dezelfde manier werken en we kunnen altijd bij elkaar terecht voor advies én gezelligheid.”

