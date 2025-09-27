Hans Geels (Dille & Kamille) en Eben Badu (The New Originals) bij Pernille La Lau in ‘Zondag op 4’

Vanaf zondag 28 september brengt Pernille La Lau een nieuw seizoen van Zondag op 4 bij RTL 4. Acht zondagen lang gaat zij, samen met een zaal vol inspirerende gasten, op zoek naar het geheim van succes.

De talkshow wordt opgenomen in het AFAS Theater in Leusden en is méér dan televisie alleen. Pernille heeft het programma zelf ontwikkeld. Al 25 jaar bewandelt Pernille zelf een ondernemend pad, naast haar televisiewerk, en juist die ervaring vormt de kern van het programma.

Hans Geels en Eben Maru

Iedere aflevering ontvangt Pernille gasten die hun lessen en doorbraken delen: van dj-collectief Kris Kross Amsterdam over de internationale muziekscene, tot Arie Boomsma over fit zijn en blijven, Hans Geels, oprichter van Dille & Kamille en Eben Badu, een van de oprichters van The New Originals. Daarnaast krijgt steeds een nieuw, baanbrekend idee een podium in de vorm van de pitch van de week.

Zondag op 4 is vanaf 28 september wekelijks te zien op RTL 4 om 9.30 uur. Het programma komt tot stand samen met ondernemende partners als AFAS Software, Giant Marketing, Nestlé / Purina, TUI, AI ondernemer Simone Levie, Conchita van Rooij advocaten en maatschappelijk partner Kinderfonds. Voor wie de nieuwsbrief wil ontvangen, dat kan via RTL.nl/Zondagopvier.