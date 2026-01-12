Maarten Poot is na het vertrek bij felyx opnieuw begonnen aan het ondernemersavontuur. Samen met zijn broer richtte hij Voltico op, een softwarebedrijf dat inspeelt op nieuwe Europese wetgeving rond emissiereductie en elektrisch laden. Wat begon als een zoektocht, groeide in korte tijd uit tot een scale up met internationale ambities en een investering van een miljoen.

Maarten start met Voltico nieuw ondernemersavontuur: ‘Les die ik leerde bij felyx was doorzettingsvermogen’

Zo’n tweeënhalf jaar geleden nam Maarten Poot afscheid van deelscooterbedrijf felyx. Even later werd het overgenomen door het Spaanse Cooltra. ,,Dan ga je nadenken: what’s next? Als je al eens eerder hebt ondernomen en een startup hebt gehad, dan ga je natuurlijk niet meer terug in loondienst”, lacht Maarten.

Hij wilde samen met zijn broer Edward, een software-engineer die ook een startup heeft gehad, aan de slag. „Het was een brede zoektocht. Met mijn achtergrond in de mobiliteit en die van hem in de fintech zagen we kansen op het gebied van emissiecredits binnen het laden.”

In het begin hebben we ons eigen geld gebruikt. De kosten waren dan ook laag, we ontwikkelden alleen software

Hernieuwbare energie met laadcredits

Waarschijnlijk hebben nog niet veel mensen over laadcredits gehoord. Dat komt doordat pas sinds dit jaar er wetgeving is gekomen waardoor dit onderwerp nog relevanter gaat worden.

Om CO₂-uitstoot terug te dringen zijn er Europese regels waardoor brandstofleveranciers de verplichting hebben om hernieuwbare energie te leveren. Dat kan via het gebruik van biobrandstoffen, maar ook door aan te tonen dat er elektrisch wordt geladen middels zogeheten emissiereductie-eenheden (ERE’s) oftewel laadcredits.

Investeren in een laadpaalnetwerk

Maarten: „En daarvoor kom je bij eigenaren van laadpalen, dat zijn tot nu toe bedrijven. Zij kunnen credits verdienen voor elk geladen kilowattuur aan hun laadpaal. Daarmee wordt het interessant om te investeren in een laadpaalnetwerk. Zo worden meer laadpalen gestimuleerd en dit wordt gefinancierd door de leveranciers van fossiele brandstoffen. Sinds dit jaar wordt het bovendien voor particulieren mogelijk om credits te verdienen en te verhandelen via een inboekdienstverlener, en dat zijn wij.”

Waar kan software Voltico bij helpen?

Voltico, opgericht door de broers in februari 2025, biedt software om dit op grote schaal mogelijk te maken voor bedrijven en voor bedrijven met particulieren als klant. Edward is verantwoordelijk voor de software en Maarten doet ‘de rest’. ,,In het begin hebben we ons eigen geld gebruikt. De kosten waren dan ook laag, we ontwikkelden alleen software. Nu hebben we zes man aan boord.”

Het is wel zo eerlijk als kleinere bedrijven hier ook van kunnen profiteren

Software voor kleine en grote bedrijven

De software is ook interessant voor kleine bedrijven, zeggen de ondernemers. „Tot nu toe lagen de voordelen bij grote bedrijven, er deden zo’n 300 in ons land aan mee. Maar het is wel zo eerlijk als kleinere bedrijven hier ook van kunnen profiteren.”

Wat levert het een gemiddeld bedrijf dan ongeveer op om de laadcredits te verhandelen? „Als je een laadpaal bij jouw bedrijfslocatie hebt staan waar verschillende voertuigen laden, dan kun je daar een paar honderd euro per laadpaal per jaar aan verdienen. Als er logistieke busjes of zelfs vrachtwagens laden, dan is dit een veelvoud, denk aan enkele duizenden euro’s per laadpaal per jaar.”’

KNVB en Crisp zijn klanten startup

De software van Voltico verzamelt bij klanten data: hoeveel kilowattuur is er door voertuigen geladen? ,,De omgezette credits verhandelen we. Wij bundelen de credits van onze klanten zodat we het in een groter volume kunnen aanbieden voor een goede prijs. En vervolgens betalen we het uit.”

Er wordt gewerkt op basis van commissie van verkochte credits. De software is gratis voor bedrijven. Enkele bekende klanten zijn bijvoorbeeld de KNVB en Crisp. ,,In het begin was het moeilijk om ons verhaal helder te krijgen. We kregen natuurlijk toen weleens een ‘nee’. De feedback hebben we verwerkt in onze propositie. En dan is de eerste klant die tekent natuurlijk een mooi moment.”

Het is een rollercoaster en je hebt geen idee waar je aan begint

Doorzettingsvermogen ondernemers

Maarten vond de startupfase leuk om weer mee te maken. „De beginfase heeft uitdagingen, zoals het duidelijk krijgen van je verhaal, maar het is zo leerzaam. We staan weer met onze poten in de modder. Ik ging met mijn broer naar de vakbeurs waar we een standje hadden met rolbanners. Het hoort er allemaal bij.”

Doordat de broers allebei een eigen startup hadden, kenden ze dus de slagen van de zweep. „De les die ik leerde bij felyx was doorzettingsvermogen. Het is een rollercoaster en je hebt geen idee waar je aan begint. Het is belangrijk dat je je doel voor ogen houdt en naar de toekomst kijkt.”

Investering van een miljoen euro

Over de toekomst gesproken, onlangs kreeg Voltico een investering van een miljoen euro om te investeren in team en technologie, waardoor verdere opschaling mogelijk is.

,,We willen de komende vijf jaar verder uitbouwen, qua aantal klanten willen we minstens tien keer zo groot worden. Ook willen we de Europese markt op, in België zijn we al actief. Per land zijn de regels op het gebied van laadcredits anders. Net zoals Adyen dat is voor payment services, willen wij uitgroeien tot de Adyen van credit service providers in Europa.”