Thijs maakt nadat zero-emissievideo viral ging balans op: ‘Nu serieus genomen door grotere partijen’

Begin dit jaar gingen Thijs Glimmerveen en Frank Schumacher viraal toen ze met hun kruiwagen vol bouwspullen de trein pakten naar de binnenstad van Utrecht. Doel van hun video was om aandacht te vestigen op het instellen van zero-emissiezones die voor veel onduidelijkheid zorg(d)en bij ondernemers. Hoe is het nu met ze?

Bijna een jaar later zijn de effecten van de zero-emissiezones merkbaar, zo blijkt uit de recente Monitor Lichte Bedrijfswagens van de RAI Vereniging. Hierin staat onder meer dat veel mkb-ondernemers worstelen met de vraag over hun mobiliteit nu ze met een diesel bestelbus de binnensteden niet meer in mogen.

Simpelweg een elektrische bestelwagen aanschaffen is vanwege de kosten veelal een brug te ver. Vandaar dat ze massaal zoeken naar alternatieven als lading afleveren bij een hub buiten de stad of de spullen overladen in een personenauto omdat die wel de stad in mag. En liefst 34 procent kiest er simpelweg voor te accepteren dat ze de klanten in de binnenstad niet meer kunnen bedienen. Een van de redenen lijkt te zijn dat de extra kosten voor de aanschaf van een elektrische bus niet kunnen worden verrekend met de klant.

Na een week of drie, vier was de storm wel voorbij, al blijft de video wel bij veel mensen in het achterhoofd zitten Thijs Glimmerveen

Zero-emissiezones: ‘Nog maar weinig verandering’

Die berichten bereiken Thijs Glimmerveen nauwelijks maar hij ziet dat er nog maar weinig veranderd is. ,,Al die gemeentes zijn een soort van eilandjes met hun eigen regels. Dat maakt het erg lastig voor ondernemers om te weten wat waar nu wel en wat niet meer mag. Ondanks het succes van die video heeft het helaas nauwelijks impact gehad op de politiek. Wel zie ik ondernemers oplossingen bedenken zoals carpoolen.”

Thijs zwakt het effect van de video zelf ook af: ,,Na een week of drie, vier was de storm wel voorbij, al blijft de video wel bij veel mensen in het achterhoofd zitten. Voor onszelf is hij heel goed geweest want het heeft voor een enorme boost gezorgd van onze social mediakanalen.”

Jongeren interesseren in baan in bouw of techniek

Thijs en zijn zakenpartner Frank runnen de vacaturesite Swipe to Build waarmee ze jongeren willen interesseren in een baan in de bouw of techniek. Daarnaast maken ze how to-video’s over allerlei vaardigheden als tegelzetten en kitten. Die site wordt nu beter bezocht. De kruiwagenvideo heeft echter nog iets opgeleverd.

Thijs: „Door de video werd ik gevraagd als klusjesman in een bouwprogramma op SBS6. Ook mag ik een half jaar lang een elektrisch aangedreven bestelbus gebruiken waarmee ik ga laten zien hoe bijvoorbeeld opladen gaat, of hoe ik uitkom met een actieradius.” Het grotere aantal volgers maakt het zakelijk ook makkelijker. „Je wordt nu serieus genomen door grotere partijen waardoor je nieuwe ingangen hebt om content te maken.”

Zo ga ik van tegelzetter via eigenaar van een uitzendbureau naar contentmaker Thijs Glimmerveen

Tv-klus voor Thijs Glimmerveen op SBS6

Vooral slimmer en efficiënter werken is waar bij Thijs de focus op lag en ligt. Zo gebruikt hij een AI gedreven tool voor de WhatsApp-mogelijkheid van de site. „Daarmee kun je makkelijker communiceren, maar bovendien kun je er nu een zoekopdracht voor een klus ingeven en dan zoekt de site er het juiste bedrijf bij.”

Daarnaast ziet hij door zijn werk voor de tv nieuwe mogelijkheden voor een eigen mediabedrijf. „Zo ga ik van tegelzetter via eigenaar van een uitzendbureau naar contentmaker. Wat dat betreft moet je altijd open staan voor nieuwe kansen.”

5 korte vragen aan Thijs Wat ga je in 2026 zeker niet meer doen en wat wel? „Het inzetten van personeel via een uitzendbureau zeker niet. Onze website Swipe to Build brengt veel makkelijker vraag en aanbod bij elkaar. Wat wel? Slimmer werken om meer tijd te hebben met het gezin.” AI of nie(t)? „Zeker wel, we gebruiken het al als tool in onze WhatsApp-functie en ik kijk zeker naar andere toepassingen.” Hoe zien de feestdagen er voor jou uit? ,,Rustig, ik heb beloofd een week lang de laptop dicht te houden. Een van de dagen gaan we met het gezin lekker naar Amsterdam. Schaatsen, sushi eten en vooral genieten.” Als we 2025 in 1 liedje moeten samenvatten, wat is dan jouw soundtrack voor het voorbije jaar? „Pfoe. Dit jaar is echt voorbijgevlogen. Eh, Alphaville met Forever Young. Daar krijg ik nog steeds kippenvel van. Kon ik maar wat langer jong blijven.” Welk boek moeten we lezen? „Ik kom helaas nauwelijks aan lezen toe door alle drukte op het werk en met een jong gezin, maar ik ben begonnen in Succesvol Argumenteren van Gerry Spence.”