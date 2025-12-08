Zakelijk (elektrisch) rijders opgelet: er gaat in 2026 fiscaal veel voor ondernemers veranderen

Voor wie een auto zakelijk rijdt, gaan er in 2026 op fiscaal gebied een aantal zaken veranderen. Welke gevolgen dat voor jou als ondernemer heeft, hangt sterk af van de auto waarmee je rijdt of wilt gaan rijden.

Allereerst elektrisch rijden. Nu iedereen ervan overtuigd lijkt dat dit de richting is voor de toekomst, laat de overheid stimuleringsmaatregelen vervallen of versobert deze. Zo gaat vanaf 1 januari 2026 de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor een volledig elektrische personenauto of personenauto op waterstof 70 procent bedragen van het volledige tarief MRB voor een personenauto op benzine. Ter vergelijk, dat was 25 procent. De komende jaren wordt die korting verder afgebouwd naar nul in 2030.

Omdat de hoogte van de MRB afhankelijk is van het gewicht van een auto zal dat in de praktijk betekenen dat je per maand meer kwijt bent aan MRB, omdat een elektrische auto over het algemeen zwaarder is dan een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor vanwege de zware accu’s. Ter vergelijk, een basisversie van de VW Golf weegt 1.204 kg en kost tussen de 166 en 182 euro per 3 maanden. Een vergelijkbare VW ID3 brengt 1.687 kg op de schaal en zal in 2026 tussen de 206 en 228 euro kosten per 3 maanden.

Pas in 2028 zal de bijtelling voor EV’s gelijkgetrokken worden naar 22 procent

Bijtelling elektrische auto’s

Een lichtpuntje is er ook, want per 1 januari aanstaande zou het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s (EV’s) verhoogd worden naar 22 procent, gelijk aan dat voor auto’s met een verbrandingsmotor. Daar komt nu verandering in, want 2026 en 2027 gaan gelden als overgangsjaren. Pas in 2028 zal de bijtelling voor EV’s gelijkgetrokken worden naar 22 procent.

In de huidige situatie betaal je voor een elektrische auto een bijtelling van 17 procent over de eerste 30.000 euro van de cataloguswaarde. Over het bedrag daarboven is de bijtelling 22 procent. Voor 2026 gaat dat percentage over de eerste 30.000 euro van de cataloguswaarde naar 18 procent. Voor elke euro erboven betaal je 22 procent. In 2027 wordt de bijtelling over de eerste 30.000 euro nog verder verhoogd naar 20 procent van de cataloguswaarde van een elektrische auto.

Zakelijk een elektrische auto rijden blijft dus langer gunstig, ook al omdat de bijtelling gedurende 60 maanden gehandhaafd blijft. Dus de 18 procent voor EV’s gekocht in 2026 en 20 procent voor elektrische auto’s die in 2027 worden aangeschaft.

Een voorbeeld: wie in 2026 een Renault 4 E-Tech electric van 28.995 euro koopt, betaalt vijf jaar lang 5219 euro bruto bijtelling per jaar. Voor eenzelfde auto met brandstofmotor is dat 6.379 euro per jaar.

De Volvo XC90. Foto: Volvo

Versobering youngtimerregeling

Om bovenstaande regels te kunnen bekostigen wordt aan de andere kant de zogenaamde youngtimerregeling versoberd. Nu geldt een auto van 15 jaar of ouder als youngtimer, waarvoor je bij zakelijk gebruik geen 22 procent bijtelling over de cataloguswaarde betaalt, maar 35 procent over de vaak veel lagere dagwaarde. Dat scheelt aanzienlijk in de maandelijkse lasten. Vanaf 1 januari 2026 hanteert de fiscus echter een leeftijd van 16 jaar en in 2027 zelfs van 25 jaar. Voldoet je auto niet aan die leeftijdseis, dan geldt gewoon het tarief van 22 procent over de oorspronkelijke cataloguswaarde.

Naar schatting zo’n 250.000 ondernemers maken gebruik van deze regeling en die worden zo gedwongen andere keuzes te maken. Populaire zakelijk gereden youngtimers zijn namelijk meestal auto’s uit het hogere segment, zoals de BMW 5 Serie of de Volvo XC90, die na 15 jaar een relatief bescheiden aanschafprijs hebben in vergelijk met de toenmalige nieuwprijs.

Daarover 22 procent bijtelling betalen betekent een forse stijging van de maandlasten. Zo kostte bijvoorbeeld een Volvo XC90 3.2 Summum in 2008 86.180 euro, eenzelfde auto met 141.000 km op de teller schaf je nu aan voor 24.950 euro. Bij een tarief van 35 procent betekent dat nu 8.732 euro bruto bijtelling. Vanaf 2028 wordt dat dan liefst 18.960 euro.

Werkgevers die een brandstofauto ter beschikking stellen aan werknemers die daarmee ook privékilometers of woon-werkkilometers maken, worden per 1 januari 2027 extra belast

Extra belasting werkgevers

Overigens is er nog een regeling aangenomen die de keuze voor een EV als zakelijke auto moet bevorderen, de pseudo-eindheffing. Werkgevers die een brandstofauto ter beschikking stellen aan werknemers die daarmee ook privékilometers of woon-werkkilometers maken, worden per 1 januari 2027 extra belast. Die extra belasting bedraagt bij een auto tot 25 jaar oud 12 procent van de catalogusprijs per jaar. Daarmee wil de Tweede Kamer werkgevers bewegen alleen nog EV’s voor hun werknemers aan te schaffen.

Een basisversie van de VW Golf weegt 1.204 kg en kost tussen de 166 en 182 euro per 3 maanden. Foto: Volkswagen