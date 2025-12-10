Lukt het maar niet om nieuw talent binnen te halen met je ‘goede’ vacaturetekst? Dan kan dat best wel eens aan jou liggen, stelt HR-expert Jesse Geul in zijn nieuwe boek Waarom (n)iemand bij je wil werken . Hij legt uit waarom sollicitanten centraal moeten staan in vacatureteksten en hoe enkele simpele aanpassingen tot meer reacties kunnen leiden.

Niemand wil bij je werken: ‘Denk vanuit de sollicitant en niet vanuit je bedrijf, wat heb je hen te bieden?’

Waarom een boek over vacatureteksten en sollicitatieprocedures? „Dat heb ik mij ook afgevraagd”, zegt Jesse Geul in De Ondernemer Live. Veel van de onderwerpen die hij in zijn boek aanhaalt - salaristransparantie trekt meer sollicitanten en te veel eisen ontmoedigt kandidaten - zijn vrij algemeen en geen verrassing. „Toch houden heel veel bedrijven zich er niet aan. Bij trainingen merk ik dat bedrijven het onbewust doen. Of een bepaalde reden of excuus gebruiken om zich er niet aan te houden.”



Dat was voor Jesse genoeg reden om er ook boek aan te wijden. Maar ook: veel beslissingen liggen niet bij hr of recruitment, maar bij de leidinggevenden en directie. „Juist voor hen is dit boek geschreven. Dit is geen handboek of praktijkgids. Maar lees eens je eigen teksten terug na het lezen van dit boek. Snap je dan wat er fout gaat?”

Grootste fout die ondernemers maken in vacatureteksten

„De grootste fout by far? Dit doet echt zo ongeveer elk bedrijf”, zegt Jesse, „ze zijn intern georiënteerd. „Ze hebben een probleem, een vacature en brengen het vanuit dat perspectief naar buiten. Terwijl een sollicitant altijd denkt: what’s in it for me? In de tekst staat dan: ‘dit is wie wij zijn’, ‘dit is ons probleem’, ‘dit ga je doen’ en ‘dit moet je meebrengen’. Wij hebben een probleem en wij zoeken iemand die dat gaat oplossen. De sollicitant denkt: ‘Leuk voor jullie, maar wat levert het mij op?’” Dus denk vanuit de sollicitant, zegt Jesse. „Bedenk als ondernemer: wat hebben we iemand te bieden, waarom zou iemand hier moeten willen werken?”

De top 3 factoren waar sollicitanten op aangaan, hebben niets te maken met hoe het werk inhoudelijk is Jesse Geul hr-expert

Wat zijn nu echt onderwerpen die je moet behandelen in je vacaturetekst? Volgens Jesse zijn er drie factoren waar sollicitanten op aangaan: salaris, werkprivé-balans en prettige werksfeer. „De top 3 heeft dus niets te maken met hoe het werk inhoudelijk is. Terwijl een vacaturetekst voor 95 procent over de iemands functie gaat. Dat is dus een gigantische mismatch. Ik ben er heilig van overtuigd dat als je die verhouding al aanpast naar 30 procent en vertelt waarom iemand hier moet werken, het al een wereld van verschil gaat maken.”

Jesse haalt als voorbeeld aannemersbedrijf Sietsema aan. „Zij hadden een advertentie in een plaatselijke krant en daar stond in: ‘Dat we verbouwen, nieuwbouwen en restaureren mag bekend zijn, maar wat hebben we jou te bieden?’ En dan volgt er een lijstje met ‘dagje eerder weg omdat de vakantieaanbiedingen wel ‘héél gunstig zijn’ en ‘een keer eerder weg voor een voetbalwedstrijd of concert? Veel plezier’. Dat werkt dus supergoed.”

Clichés en vaagheden

Veel vacatureteksten staan vol met uitspraken als ‘marktconform salaris’, ‘dynamische werkomgeving’ of ‘geen 9-tot-5-mentaliteit’. Volgens Jesse komt dit vooral doordat mensen ‘even snel tussendoor’ een vacaturetekst maken.

„Als jij gewoon met liefde en aandacht een vacaturetekst schrijft, dan kan je ook voorkomen dat dat soort clichés erin sluipen.” Het probleem met clichés is namelijk dat ze niets zeggen, zegt Jesse. „Het is subjectief. Mijn vraag is altijd: wat houdt die ‘geen 9-tot-5-mentaliteit’ dan in? Als je het niet uitlegt, dan gaan mensen hun eigen interpretatie eraan geven.”

Wees minder vaag over het salaris

Waar je volgens Jesse ook minder vaag over moet zijn, is het salaris. Het vermelden van het salaris in de vacaturetekst levert al 51 procent meer sollicitanten op. „Je betaalt toch wat je zegt te betalen, dus waarom niet transparant zijn? Het voorkomt dat iemand aan het einde van het proces afhaakt.”



Bedrijven benoemen het salaris vaak niet, omdat ze bang zijn dat de huidige medewerkers dan zien dat iemand meer gaat verdienen, terwijl hij dezelfde functie heeft. Jesse vindt dat een intern probleem of een hr-probleem en geen recruitmentprobleem. „Er niet over communiceren is geen strategie. Dat is gewoon struisvogelpolitiek.”

