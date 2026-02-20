Volgens onderzoek heeft 25 procent van de Europese werknemers te veel stress op het werk. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van Culture Amp, een platform voor werknemerservaring en performance management.

Kwart werknemers ervaart veel stress, een derde zegt dat er onvoldoende aandacht is voor welzijn

Lees verder onder de advertentie

Uit de data, afkomstig van meer dan 1,4 miljard antwoorden van 3,3 miljoen werknemers bij 8.200 internationale bedrijven, blijkt dat gemiddeld 25 procent van de Europese werknemers zich overbelast voelt door werk en dat 33 procent zich niet comfortabel voelt om te vertellen hoe ze zich écht voelen.

In Nederland houdt volgens ArboNed één op de vier verzuimdagen verband met stress. De lengte van verzuim neemt elk jaar toe; werknemers die wegens stress afwezig zijn, zijn gemiddeld 36 weken niet in staat (full-time) te werken.

Lees ook: Altijd aan staan put ondernemers uit: ‘We meten ons aan een ideaal dat bijna niemand haalt’

Lees verder onder de advertentie

Gezonde werk-privébalans belangrijke factor

Een gezonde werk-privébalans is een hele belangrijke factor voor het voorkomen van stress. Op de vraag of de werkgever zorgt voor een gezonde werk-privébalans, is volgens het Culture Amp-onderzoek 68 procent van de mannen wereldwijd het hiermee eens, en 63 procent van de vrouwen.

Dit welzijns-issue gaat verder dan bestaande relaties tussen werknemers en managers en raakt ook aan de manier waarop het werk is ingericht Justin Angsuwat Culture Amp

Ook blijkt uit de resultaten dat vrouwelijke werknemers de belangrijkste factoren op het gebied van welzijn binnen hun organisatie veel minder positief beoordelen dan hun mannelijke collega’s.

Wereldwijd waren werknemers echter wel aanzienlijk positiever over de werkrelatie met hun lijnmanager, bijna negen op de tien (89 procent) respondenten zegt dat hun lijnmanager ondersteuning biedt.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Langdurig zieke werknemer brengt mkb’er in problemen: ‘Kosten zijn enorm’

Wat kunnen managers doen bij stress?

Justin Angsuwat, Chief People & Customer Engagement Officer bij Culture Amp: „Dit welzijns-issue gaat verder dan bestaande relaties tussen werknemers en managers en raakt ook aan de manier waarop het werk is ingericht.’’

Angsuwat: „Managers zouden tactieken kunnen overwegen zoals het evalueren van teamnormen om eventuele wrijvingen weg te nemen. En collega’s kunnen overleggen welke vaste vergaderingen verkort kunnen worden en welke minder belangrijke projecten gepauzeerd kunnen worden. Met zulke stappen kunnen teams energie sparen voor onderwerpen en projecten die het belangrijkst zijn.”