Stick to the plan: waarom focus en keuzes maken cruciaal zijn voor jonge ondernemers

Grote dromen zijn er genoeg bij Gen Z-ondernemers, maar hoe zorg je ervoor dat plannen niet verwateren in de dagelijkse hectiek? In Droomstart gaan drie starters in gesprek met KvK-adviseur Theo Vrolijk over focus, keuzes maken en volhouden.

In de podcast Droomstart schuiven drie jonge ondernemers aan bij Theo Vrolijk, bedrijfsadviseur bij de Kamer van Koophandel. Het centrale thema: stick to the plan. Volgens Vrolijk draait dat om vasthouden aan wat je ooit hebt bedacht, ook als de praktijk weerbarstig blijkt.

Dat is geen kinnesinne, weet horecaondernemer Maxime van Esseveld. Zij is eigenaar van Pizza Crosta in Soest en merkt dagelijks hoe snel plannen naar de achtergrond verdwijnen. „Ik ga op dit moment erg op in de uitvoering, waardoor er eigenlijk altijd dingen tussenkomen. Daardoor verwateren mijn doelen voor de langere termijn.”

Focus begint op papier

Bedrijfsadviseur Vrolijk ziet dat vaker bij starters. Ideeën genoeg, maar te weinig structuur. Zijn eerste advies is dan ook simpel: zet alles op papier. „Je hebt het allemaal wel in je hoofd, maar zet het ook goed op papier.” Niet omdat een plan heilig is, maar omdat het helpt om problemen sneller te herkennen en keuzes te onderbouwen.

Daarbij waarschuwt hij voor te grote tijdshorizonnen. Twaalf maanden klinkt overzichtelijk, maar is dat zelden. „Ga die film vooruitspoelen voor twaalf maanden, benoem wat het doel is en ga die film dan iedere keer terugspoelen: week voor week en later dag voor dag. Wat moet ik vandaag doen om dat grotere doel te bereiken?”

Keuzes maken is onvermijdelijk

Voor sportdrankondernemer Max Dekker draait het komende jaar om groei, maar ook om afbakening. Zijn streven is helder: „Het doel is om mijn drank op vijftig zakelijke locaties, zoals sportscholen, te hebben liggen.” Tegelijkertijd worstelt hij met de vraag op wie hij zich moet richten. „Welke groepen ga ik nou aanspreken?”

Volgens Vrolijk is dat geen zwakte, maar een noodzakelijk moment in het ondernemerschap. „Dat is keuzes maken.” Want alles tegelijk willen, werkt zelden. Max herkent dat: „Ik vind alles leuk om te doen. Maar ik merk dat je maar 24 uur in een dag hebt.”

Groei vraagt loslaten

Bij horecaondernemer Maxime ligt de grootste uitdaging niet in visie, maar in capaciteit. Ze staat zelf nog dagelijks pizza’s te bakken. „Uiteindelijk zou het heel fijn zijn als we met een pizzabakker kunnen beginnen, die in ieder geval de werkzaamheden in de keuken overneemt.” Pas dan ontstaat ruimte om te groeien. Vrolijk noemt dat een klassiek groeidilemma. „Soms moet je dingen ook bewust loslaten.” Eerst de randvoorwaarden op orde, daarna pas de volgende stap.

Hou het klein

Ook online ondernemer Fia Luijerink (PAWR) zoekt houvast. Haar ambitie is concreet: „Mijn maandelijkse omzet op mijn website wil ik omhoog laten schieten en verdubbelen of verdriedubbelen.” De vraag is alleen wanneer je weet of iets werkt. Hoe lang geef je een strategie de tijd voordat je ingrijpt?

Vrolijk hamert op eenvoud. „Hou het klein.” Niet elk meetinstrument hoeft duur of complex te zijn. Belangrijker is dat doelen duidelijk zijn en regelmatig worden geëvalueerd.

Gebruik je netwerk

Een terugkerend thema is het belang van andere ondernemers. Niet als alwetende adviseurs, maar als ervaringsdeskundigen. „Ondernemers willen ondernemers helpen”, zegt Vrolijk. „Daar zijn we allemaal bij gebaat.” Juist door te vragen hoe anderen keuzes maakten, leer je waar jij kunt bijsturen.

Dat vraagt ook om uitspreken waar je tegenaan loopt. Zeg op een netwerkborrel eens niet wat je met je bedrijf doet, maar waar je naar op zoek bent of mee worstelt. Volgens Vrolijk helpt dat niet alleen bij focus, maar ook bij het opbouwen van een netwerk dat echt iets oplevert.

Tot slot waarschuwt Vrolijk voor overcompliceren. Strategieën, plannen en doelen zijn belangrijk, maar mogen geen blokkade worden. „Maak het ook niet te moeilijk voor jezelf. Keep it simple.”

Alle tips over opschalen als starter? Luister naar de vierde aflevering van Droomstart via Spotify en Apple Podcasts of kijk op YouTube.

Droomstart is een productie van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak in samenwerking met Qredits en KVK.